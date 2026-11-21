VanEck prepara cambios en tres de sus fondos de criptomonedas en Estados Unidos, en una decisión que se hará efectiva durante febrero de 2027

El cambio de custodia cripto incluye el anexo de staking de Solana, cuyo futuro no se precisa en la documentación de VanEck.

La transición formalizada vía 8-K afecta a los ETF HODL, ETHV y VSOL, con efectividad programada para febrero de 2027.

VanEck dejará a Gemini y centralizará la custodia de sus ETF de criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Solana) en Coinbase Custody.

VanEck reorganizará la custodia de tres de sus fondos cotizados de criptomonedas en Estados Unidos y dejará de utilizar los servicios que Gemini presta actualmente para esos productos financieros.

El cambio alcanzará a los ETF vinculados con Bitcoin, Ethereum y Solana, y dejará a Coinbase Custody como custodio vigente cuando terminen los acuerdos previstos para febrero de 2027.

¿Qué cambia en los acuerdos de custodia de VanEck con Gemini?

La decisión quedó formalizada en tres presentaciones regulatorias 8-K firmadas el jueves, en las que el patrocinador de los fondos informó que había enviado a Gemini una notificación escrita el 16 de noviembre.

Los contratos afectados corresponden al VanEck Bitcoin ETF (HODL), al VanEck Ethereum ETF (ETHV) y al VanEck Solana ETF (VSOL), cuyos acuerdos de custodia y compensación serán rescindidos formalmente.

Aunque el aviso ya fue enviado, Gemini seguirá prestando los servicios contratados hasta aproximadamente el 16 de febrero de 2027, cuando las terminaciones comenzarán a tener efecto para los tres fondos.

La custodia comprende el resguardo de las criptomonedas que respaldan las participaciones de un ETF, mientras que la compensación abarca la liquidación de las operaciones realizadas por cada fondo.

En HODL, Gemini actuaba como custodio principal de Bitcoin y Coinbase Custody figuraba como custodio adicional, por lo que el cambio modifica una relación de proveedores que ya contemplaba a ambas compañías.

Gemini había anunciado que HODL era cliente de sus servicios de custodia cuando el ETF comenzó a operar en enero de 2024, y luego la compañía debutó en Nasdaq en septiembre de 2025.

La decisión se produce mientras Gemini compite con Coinbase por el negocio de custodia institucional, un segmento que atiende a administradores de fondos y otros participantes del mercado financiero.

¿Qué pasará con los fondos de Bitcoin, Ether y Solana?

El informe trimestral de HODL correspondiente al 30 de septiembre registró aproximadamente 14.726 bitcoin, valuados entonces en u$s1.230 millones, aunque la documentación no precisa qué cantidad estaba bajo custodia directa de Gemini.

Esa falta de detalle impide determinar qué volumen de los activos del fondo deberá trasladarse en el marco de la finalización del contrato, ya que las presentaciones no desglosan las tenencias por custodio.

En el ETF de Solana, la finalización del contrato también alcanzará el anexo específico de staking, mecanismo mediante el cual los tokens se bloquean para contribuir al funcionamiento de la red a cambio de recompensas.

Por eso, además del cambio de custodio, queda pendiente conocer cómo se organizará esa actividad cuando finalice el acuerdo vigente, ya que la documentación no explica si habrá modificaciones en el servicio de staking.

Las presentaciones de VanEck no explican los motivos de la rescisión ni indican cuánto de los activos de los tres fondos mantiene actualmente Gemini, por lo que el alcance económico del cambio todavía no está detallado públicamente.