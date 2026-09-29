Las gestoras de fondos buscan alternativas a Bitcoin y Ethereum mientras la concentración sorprende en el mercado de ETFs ligados a Solana

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) vinculados al precio al contado de Solana ($SOL) captaron un volumen neto acumulado de u$s188,21 millones, consolidando el apetito de los administradores de carteras profesionales por la red de alta velocidad.

El grueso de esta liquidez no se distribuyó de manera homogénea entre los distintos emisores autorizados: la gestora de inversiones Bitwise concentró casi el 90% del total de las suscripciones ingresadas en las últimas jornadas bursátiles a través de su vehículo Bitwise Solana ETF (BSOL), según los registros de compensación de las bolsas estadounidenses.

Este movimiento confirma que la demanda corporativa trasciende a Bitcoin y Ethereum, posicionando a Solana como el tercer activo de la economía digital en establecer un canal formal de captación de ahorros regulados en Wall Street.

Cómo se distribuyeron los u$s188,21 millones captados por los ETF de Solana

La concentración de las compras institucionales reflejó una marcada preferencia de los operadores por el vehículo estructurado por Bitwise:

Liderazgo de Bitwise (BSOL): El fondo administrado por la firma lideró la captación neta al absorber más de u$s168 millones , capitalizando su estrategia de comisiones reducidas y acuerdos de custodia institucional para clientes corporativos

Participación de emisores alternativos: El remanente de los flujos, equivalente a unos u$s20 millones , se repartió entre los vehículos gestionados por firmas como VanEck y 21Shares, que mantienen presencia en el segmento de productos estructurados sobre la red

Aceleración del interés institucional: El ingreso acumulado superó las estimaciones iniciales de los analistas de la City neoyorquina, que preveían un arranque más cauteloso a la espera de definiciones regulatorias complementarias sobre el mecanismo de staking en estos fondos

Qué impacto tiene esta masa de capital sobre la cotización de mercado de SOL

El ingreso constante de divisas a través de vehículos regulados introduce un comprador estructural que neutraliza la oferta líquida en las plataformas de negociación tradicionales.

A diferencia del inversor minorista que opera en exchanges descentralizados con horizontes de corto plazo, los emisores de los ETF deben adquirir y mantener el activo subyacente bajo esquemas de custodia bancaria en frío para respaldar cada cuotaparte emitida, reduciendo la cantidad de tokens disponibles en el mercado spot.

Esta dinámica de acumulación corporativa genera una presión compradora sostenida que apuntala el soporte técnico del precio por encima de la zona de los u$s120 y descomprime el impacto de la tasa de emisión programada de la red.

Por qué Wall Street eligió a Solana para diversificar más allá de Bitcoin y Ethereum

La arquitectura técnica de procesamiento simultáneo y la expansión de su ecosistema transaccional sustentan la decisión de las entidades financieras de lanzar herramientas de inversión sobre esta cadena de bloques.

Las mesas de dinero ponderan la capacidad de la red para procesar transacciones cotidianas con costos por operación inferiores a un centavo de dólar, un factor clave para el desarrollo de proyectos de tokenización de activos del mundo real (RWA) y emisión de monedas estables (stablecoins).

Asimismo, el volumen creciente en finanzas descentralizadas (DeFi) y la maduración de su comunidad de validadores terminaron de despejar las dudas de gobernanza que surgieron en ciclos anteriores, dotando al activo del perfil de cumplimiento normativo que exigen los comités de riesgo institucionales.

Hacia dónde apunta el próximo desafío regulatorio para estos fondos cotizados

La consolidación del volumen en los ETF de Solana abre una segunda fase de debate técnico entre las gestoras de inversión y los organismos de supervisión del mercado bursátil.

El principal punto bajo análisis radica en la incorporación de rendimientos por validación (staking rewards) dentro de los fondos cotizados, un beneficio intrínseco del protocolo de prueba de participación (Proof of Stake) que actualmente no se traslada a los tenedores de cuotapartes por restricciones normativas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Si las autoridades regulatorias habilitan esquemas donde los fondos puedan delegar tokens y distribuir los retornos de red a los accionistas, las firmas proyectan un incremento adicional en la demanda de grandes tesorerías que buscan instrumentos de renta pasiva en moneda dura.

El presente artículo tiene fines exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado de activos digitales. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación para comprar, vender o suscribir participaciones en fondos cotizados (ETF) o criptoactivos. Las operaciones en los mercados de renta variable y activos digitales conllevan volatilidad y riesgo de pérdida de capital.