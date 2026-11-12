El mayor banco de Alemania habilitó la custodia de Bitcoin, Ethereum y stablecoins para clientes institucionales tras obtener luz verde regulatoria

Este primer paso estratégico del mayor banco alemán planea la tokenización y expansión del servicio a Asia.

Dirigido a empresas, fondos y gestoras de activos, la plataforma ya opera con sus primeros clientes pagos.

Deutsche Bank lanzó su servicio de custodia cripto para institucionales en Europa. Ya resguarda Bitcoin, Ethereum y stablecoins.

Deutsche Bank lanzó su servicio de custodia cripto para clientes institucionales y corporativos de Europa. Desde este miércoles 11 de noviembre, esos clientes pueden resguardar Bitcoin, Ethereum y stablecoins en el mayor banco de Alemania.

La plataforma ya opera con sus primeros clientes pagos, informó la agencia Reuters. El banco había anunciado su servicio de custodia de Bitcoin en septiembre, aunque condicionó el arranque a la aprobación regulatoria.

Qué criptomonedas cubre la custodia de Deutsche Bank

El servicio de custodia de activos digitales del banco alemán arranca con una lista acotada, según el comunicado oficial de Deutsche Bank:

Bitcoin y Ether , la moneda de la red Ethereum

, la moneda de la red Ethereum Las stablecoins o tokens de dinero electrónico USDC, EURC y EURAU

Instrumentos financieros tokenizados, que figuran en la hoja de ruta pero aún no forman parte de la oferta

La entidad administra las billeteras y las claves privadas de sus clientes, que así evitan montar una infraestructura propia. Para eso, separa el almacenamiento en frío y en caliente, protege las claves por hardware y exige la aprobación de varias personas para mover fondos.

El servicio apunta a clientes de la banca corporativa y de inversión: empresas, gestoras de activos, fondos de cobertura, custodios, brókers e instituciones soberanas. El banco advierte que los criptoactivos no están cubiertos por un seguro de depósitos como el de las cuentas bancarias.

Tokenización y Asia, los próximos pasos de Deutsche Bank en cripto

La custodia es apenas el primer escalón de la estrategia digital del banco alemán.

"En el mediano plazo, apuntamos a ofrecer un ecosistema regulado y totalmente integrado que soporte la custodia, la tokenización y la liquidación de activos digitales", sostuvo Paul Maley, jefe global de servicios fiduciarios y de valores de Deutsche Bank, según la misma agencia.

En paralelo, la entidad firmó un memorando de entendimiento con Deutsche Asset Management para explorar una colaboración comercial y técnica en activos digitales. Se trata de la gestora que controla mayoritariamente y que hasta hace poco se llamaba DWS. El banco también anticipó que quiere llevar el servicio a Asia.

Por qué Deutsche Bank tardó en llegar a la custodia de Bitcoin

La custodia de criptomonedas de Deutsche Bank llega tras más de tres años de gestiones. El banco pidió la licencia ante BaFin, el regulador financiero alemán, en 2023 y ese mismo año sumó como socio tecnológico a la suiza Taurus.

No se trata de un pionero: Standard Chartered y BBVA ya ofrecen custodia regulada en Europa, y en Alemania operan decenas de proveedores con licencia. Pero el peso del banco cambia la escala.

"Los activos digitales no reemplazan al sistema financiero tradicional, sino que son un complemento importante", dijo Gerald Podobnik, codirector de la Banca Corporativa, al presentar la custodia regulada en Europa.