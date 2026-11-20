La comunidad de Ethereum tiene en sus manos un proyecto para tokenizar contratos de leasing financiero en Latinoamérica mediante el ERC-8348. La propuesta, presentada por Javier Mateos, docente de tecnología blockchain en la Universidad Nacional de Mar del Plata, establece una estructura común para registrar estos contratos, cuotas, saldos pendientes, atrasos y opciones de compra.

Cada acuerdo tendría un identificador único y podría representarse mediante un token no-fungible (NFT) ERC-721, que permitiría transferir los derechos económicos asociados al contrato.

Crean propuesta para llevar leasings tokenizados a la red Ethereum

Uno de sus principales aportes es la posibilidad de trabajar con unidades de cuenta ajustables por índices de inflación, como la UVA argentina, la UF chilena o el IPCA brasileño, que no tienen una publicación on-chain oficial.

Así, el valor del contrato puede expresarse en una unidad indexada y liquidarse mediante activos digitales, como dólares cripto, utilizando oráculos para actualizar las conversiones.

La indexación traslada el riesgo de inflación al tomador: si los ingresos de una Pyme crecen menos que el índice, la cuota le pesa cada vez más. Los créditos UVA lo demostraron cuando los salarios quedaron atrás del costo de vida. Por eso, el estándar prohíbe cobrar con un índice vencido y también declarar el default mientras el deudor no puede pagar.

Mateos asegura que un leasing en UVA mantiene su valor real: "El dador no pierde capital con la inflación. Eso permite plazos más largos y cuotas que no cambian en términos reales. Si el contrato vive on-chain, el cronograma queda en UVA y cada pago se convierte al valor del día en una stablecoin. Cualquiera puede verificar qué índice se usó y su fecha".

Leasing tokenizado en Ethereum: cómo funcionaría el nuevo proyecto ideado por un argentino

"Para un inversor, es mucho más fácil evaluar un flujo en términos reales que uno en pesos nominales con inflación incierta. Eso puede abrir financiamiento a quienes hoy dependen solo del mercado local", añade.

En Argentina, la cartera de leasing está en su mejor nivel desde 2018: u$s927 M, casi la mitad corresponde a Pymes. A nivel global, ya mueve más de u$s1,5 billones anuales, según el Global Leasing Report 2026 de Solifi.

La propuesta también diferencia entre el atraso de una cuota y la declaración formal de incumplimiento en la propia blockchain. Esto permitiría fijar reglas más precisas para regularizar deudas, ejercer opciones de compra o avanzar con otras medidas previstas en el contrato.

Además, contempla extensiones opcionales para vincular el leasing con un activo tokenizado. Esto abriría la posibilidad de coordinar el pago y la transferencia del bien mediante operaciones automatizadas.

"El precio de mercado de un token que representa derechos económicos es el valor presente de las cuotas que faltan cobrar, descontadas a una tasa que refleja el riesgo. La tokenización no inventa un método de valuación: solo cambia la información con la que se valúa", detalla Mateos, quien revela que la tasa de descuento depende de:

Riesgo del tomador

Valor del bien

Probabilidad de que se ejerza la opción de compra o se cancele antes

Liquidez

Cuán sólida es legalmente la cesión del crédito en esa jurisdicción

"El bien sigue siendo del dador y eso mejora el recupero si hay incumplimiento. Si las cuotas están en UVA, se descuentan a una tasa real" agrega el experto, quien añade que "el estándar busca resolver la base, que es poder leer los contratos. El mercado secundario se construye encima", completa.

Javier Mateos, autor de la propuesta y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata

Qué activos pueden atraer inversiones

La Comisión Nacional de Valores (CNV) ya permite tokenizar fideicomisos financieros dentro de un régimen de prueba que rige hasta fines de 2027. Las carteras de leasing se fondean justamente con ese instrumento.

Rafael Ambrosi, CEO de Twin Finance, menciona que los rubros de mayor potencial serán "transporte y logística, maquinaria de construcción, tecnología y equipamiento industrial, y a futuro real estate".

Añade que la ventaja para inversores es que podrán obtener "participaciones respaldadas por bienes reales y flujos contractuales, con más transparencia, porque el estado de la cartera y los pagos se pueden verificar onchain".

El modelo permite emitir tickets más chicos, reducir intermediarios y que se abran canales de distribución a clientes criptonativos que previamente no hubieran accedido a ellos. Para el inversor, completa, "aumenta la liquidez de instrumentos que no son sencillos de vender en el mercado secundario".

Joaquín Linares, CEO de Blockenfy, añade que los contratos de leasing con mayor potencial deben combinar tres condiciones:

Bienes estandarizados y fáciles de valuar

Tomadores con buen perfil crediticio

Flujos de pago predecibles

"Ahí entran la maquinaria agrícola, vehículos y flotas de transporte, equipamiento médico y equipos vinculados a energía y minería; rubros con demanda sostenida de bienes de capital que conservan valor de reventa, lo que mejora la garantía detrás de la cartera", agrega.

¿Qué problema resuelve el leasing con la tokenización?

Ambrosi destaca que, con esta modalidad, "el dador accede a más capital, más rápido y a menor costo, y lo reutiliza para originar más contratos. Eso termina en más oferta de leasing para Pymes y productores".

El proyecto está en borrador y no constituye una plataforma de financiamiento ni garantiza el cumplimiento de los contratos. Además, su validez jurídica dependerá de cómo se instrumenten los acuerdos y normas aplicables en cada jurisdicción.

Pero puede ofrecer una infraestructura común para administrar contratos de leasing, facilitar la transferencia de derechos económicos y abrir alternativas para la tokenización de carteras de activos. "Lo que aporta tener el contrato on-chain es que su estado se lee en vivo: cuántas cuotas faltan, si hay mora, el historial de pagos y si se declaró el default", asevera Mateos.

"El comprador no depende de un reporte mensual del emisor y el precio se puede ajustar a medida que cambia el estado del contrato. Si muchos originadores usan la misma interfaz, se pueden comparar contratos de distintas carteras con la misma vara", concluye.