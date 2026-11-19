La exchange brasileña reanuda el trading tras el hackeo, pero Bitcoin recién vuelve el lunes 23 y los envíos a billeteras externas siguen sin fecha

La exchange brasileña reabre por etapas: Bitcoin vuelve el lunes 23. La compañía cubrirá los u$s38-49 millones del hackeo.

Clientes de Mercado Bitcoin afectados: no pudieron vender Bitcoin durante una caída del 12,3% desde el 2 de noviembre.

Mercado Bitcoin reanuda el trading de criptomonedas este jueves 19 de noviembre tras 17 días de hackeo, empezando con stablecoins.

Mercado Bitcoin reanuda el trading de criptomonedas este jueves 19 de noviembre, 17 días después del hackeo que paralizó la plataforma, aunque lo hace de forma escalonada: arranca con las stablecoins USDT y USDC, y Bitcoin recién vuelve a operarse el lunes 23.

La reapertura de la mayor exchange de Brasil llega con un costo para sus clientes. Durante la suspensión, los saldos se mostraban con las cotizaciones del 2 de noviembre y, desde ese día, BTC cayó 12,3% medido en reales, según un relevamiento de BeInCrypto Brasil.

Es decir, quienes tenían Bitcoin en la plataforma no pudieron vender durante la baja y recién podrán hacerlo desde el lunes 23, con un activo que vale menos que antes del ataque.

Cronograma de Mercado Bitcoin: cuándo reanuda el trading de cada criptomoneda

La exchange brasileña reabre la compraventa cripto por etapas. El calendario queda así:

Jueves 19: USDT y USDC.

USDT y USDC. Lunes 23: Bitcoin, junto con las operaciones de staking y renta pasiva.

Bitcoin, junto con las operaciones de staking y renta pasiva. Martes 24: Ethereum y XRP.

Ethereum y XRP. Miércoles 25: Solana y Chainlink.

Solana y Chainlink. Jueves 26: Litecoin y NEAR.

Litecoin y NEAR. Viernes 27: Bitcoin Cash, PEPE y Aave.

Para el resto de las criptomonedas, la compañía comunicará las fechas en sus canales oficiales. En esta primera fase, las órdenes se cursan solo desde la versión simplificada de la app y del sitio web.

Qué sigue suspendido en Mercado Bitcoin tras el hackeo

La plataforma brasileña devuelve funciones de a poco desde el hackeo del 2 de noviembre. El 9 de noviembre habilitó la consulta de saldos en modo de solo lectura y el martes 17 reabrió los depósitos y retiros en reales vía Pix, con transferencias solo a cuentas bancarias del mismo titular.

Todavía sin fecha de regreso quedan:

El envío de criptomonedas a billeteras externas.

La recepción de activos desde otras plataformas.

El libro de órdenes completo, más allá de la versión simplificada.

Cuánto se robó en el hackeo a Mercado Bitcoin y quién cubre las pérdidas

El ataque contra la exchange brasileña, con 4,5 millones de usuarios, ocurrió el 2 de noviembre, apenas cuatro días después del robo de u$s6.300 millones a Binance, el mayor de la historia cripto.

Según la propia compañía, el monto comprometido ronda los u$s38 millones, aunque firmas de análisis blockchain lo ubican cerca de u$s49 millones.

Mercado Bitcoin sostiene que los registros de saldos de los clientes "permanecen preservados" y que cubrirá con recursos propios lo que no se recupere. Con ayuda de Tether, Circle y Chainalysis, ya logró bloquear unos u$s11 millones vinculados al ataque.