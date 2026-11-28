Después de la euforia del lunes, Bitcoin volvió a caer por debajo de los u$s60.000, el oro cedía a u$s3.629,91 por onza, el S&P 500 bajó 1% y el Nasdaq Composite, 2,1%.

El retroceso llega llegó luego de una semana en la que el oro cayó 9,5% y el S&P 500 perdió 8,6% entre el viernes 13 y el viernes 20 de noviembre, según DWF Labs.

Por qué caen el oro y Bitcoin al mismo tiempo

La magnitud del retroceso del oro permite dimensionar el episodio. Según DWF Labs, en las 42 semanas desde 1979 en las que el S&P 500 cayó al menos 5%, el metal nunca había perdido tanto. La comparación abarca semanas de fuertes bajas bursátiles, no todo su desempeño semanal de los últimos 47 años.

Cuando aumentan las exigencias de garantías o los inversores necesitan atender rescates, pueden vender posiciones líquidas, aunque mantengan una visión favorable sobre ellas a largo plazo. Ese mecanismo ayuda a entender por qué una cobertura puede caer junto con los activos que debía compensar.

"Bitcoin es independiente en términos monetarios, pero aún no lo es financieramente hablando con respecto a Wall Street", explica Iñaki Apezteguia, cofundador de Crossing Capital. A su entender, la institucionalización mediante los ETF al contado aumentó la exposición de la criptomoneda a las dinámicas de liquidez de los mercados tradicionales.

Santiago Guzmán, CEO de Digital Latin Fest, coincide en distinguir las características del activo de su comportamiento financiero. "Bitcoin sigue teniendo una emisión limitada a 21 millones de unidades, sigue siendo descentralizado y sus fundamentos no han cambiado. Lo que sí ha cambiado es el perfil de los inversionistas y la forma en que se mueve el capital dentro del ecosistema", señala.

Oro y Bitcoin caen ante la incertidumbre global (generado con IA)

Para Guzmán, la entrada de grandes instituciones favoreció la adopción, pero también reforzó el vínculo con la Bolsa neoyorquina. De hecho, Bitcoin rebotó el lunes replicando a Wall Street.

En momentos de incertidumbre económica, tensiones geopolíticas y temor por las tasas, los inversores buscan efectivo incluso mediante la venta de oro.

"Que ambos estén cayendo no significa necesariamente que hayan perdido su capacidad de proteger valor a largo plazo, sino que, en momentos de estrés financiero, la liquidez puede pesar más que los fundamentos", analiza el experto.

El rebote inicial no se sostuvo. Bitcoin llegó a rozar los u$s64.500 el lunes, pero volvió a perder los u$s60.000 y marcó un mínimo intradiario cerca de u$s59.300. El S&P 500 había ganado 4,7% el lunes y el oro al contado había repuntado casi 4%. Para Bitcoin, el nuevo retroceso llegó tras siete semanas consecutivas de pérdidas.

Cómo impacta las liquidaciones y salidas de ETF en Bitcoin

Las liquidaciones explican parte de la violencia del movimiento. En el período relevado por DWF Labs se registraron u$s4.930 millones en cierres forzosos, de los cuales u$s3.750 millones correspondieron a posiciones compradas: cerca del 76% del total. El viernes concentró u$s1.720 millones de liquidaciones de apuestas alcistas.

En otro corte, CoinDesk informó en la mañana del martes que CoinGlass registraba u$s844 millones en liquidaciones de futuros cripto en las 24 horas previas, de los cuales u$s357 millones correspondían a Bitcoin.

Estas operaciones utilizan capital prestado o garantías para ampliar la exposición. Si el precio cae y el margen resulta insuficiente, la plataforma puede cerrar la posición. La venta agrega presión y puede desencadenar nuevas liquidaciones: el apalancamiento amplifica un movimiento iniciado por otros factores.

Según DWF Labs, el funding de Bitcoin pasó a terreno negativo durante el fin de semana: en los futuros perpetuos, quienes apuestan a la baja pagaban a quienes estaban comprados. Ese posicionamiento puede alimentar un rebote si una suba obliga a cerrar apuestas bajistas, pero no confirma un piso.

La presión también alcanzó a los ETF de Bitcoin al contado de Estados Unidos. Según los datos completos de Farside Investors, registraron salidas netas por u$s1.790 millones entre el 16 y el 20 de noviembre, frente a los aproximadamente u$s1.250 millones del relevamiento preliminar de DWF Labs. Los ETF de Ethereum terminaron esa semana con retiros netos por u$s305,8 millones.

Ayer lunes, pese al rebote de Wall Street, los ETF de Bitcoin anotaron otros u$s569,7 millones de salidas y encadenaron cinco ruedas de egresos. De ese total diario, u$s509,3 millones correspondieron al IBIT de BlackRock. En noviembre acumularon retiros netos por u$s4.706,7 millones hasta el lunes, según Farside.

Tasas de la Fed y costo de producción: qué necesita Bitcoin para recuperarse

Apezteguia propone mirar tres indicadores. El primero es el regreso de demanda efectiva, con atención a los flujos de los ETF al contado

El segundo es la estructura de apalancamiento: que el interés abierto agregado, que refleja los contratos pendientes, se redujo cerca de 28%. Considera que esa caída muestra una depuración significativa, aunque advirtió sobre concentraciones de liquidaciones potenciales en las zonas de u$s51.000 a u$s54.000 y de u$s44.000 a u$s48.000.

El tercer indicador es el costo de producción de Bitcoin, que el cofundador de Crossing Capital ubica en aproximadamente u$s60.344. A su juicio, recuperar y estabilizar ese nivel sería positivo. Se trata de una referencia estimada por el analista, no de una garantía de piso para el precio.

"Si Bitcoin logra también recuperar el rango de u$s61.000-65.000, con compras spot y sin una excesiva expansión del apalancamiento, tendríamos fundamentos más firmes para afirmar que se trata de una recuperación sostenible y no solamente de un rebote técnico", explica.

El frente monetario agrega presión. Las actas de octubre de la Reserva Federal (Fed) muestran que casi todos los participantes consideraban probable que hicieran falta nuevas subas de tasas si se cumplían sus escenarios de inflación y empleo.

Este martes, Polymarket asignaba cerca de 94% a una suba de 25 puntos básicos el 9 de diciembre. Tasas más altas elevan el atractivo de los instrumentos que pagan intereses y pueden encarecer el financiamiento de posiciones de riesgo.

Para Bitcoin, que no genera una renta contractual, ese escenario refuerza la importancia de los flujos de inversión y la disponibilidad de liquidez.

Guzmán sostiene que el ciclo actual requiere una lectura más amplia que la de los anteriores. Entre los factores que golpearon al mercado mencionó las expectativas de nuevas subas de tasas en Estados Unidos, la caída de las tecnológicas, la fortaleza del dólar, las liquidaciones y las salidas de capital institucional.

"Antes podíamos interpretar el comportamiento de Bitcoin principalmente desde el halving, la oferta, la demanda y los ciclos de cuatro años. Hoy ese análisis se queda corto", asegura. Para el ejecutivo, la institucionalización cambió las reglas, aunque eso no implica que el halving, la reducción periódica de la emisión, haya perdido toda su relevancia.

La colocación de Anthropic añadió otro elemento a la disputa por el capital. La oferta se fijó a u$s83 por acción y movió u$s93.500 millones brutos al cierre, tras el ejercicio de la opción de los colocadores. En el debut, el papel abrió a u$s111,50 y cerró a u$s97,17. Un día después el papel caía 11,2% a u$s77,82.

DWF Labs plantea que la operación pudo "incentivar ventas" de otros activos, pero no demuestra cuánto dinero salió de cripto por esa vía.

Para que Bitcoin se despegue de Wall Street, Apezteguia considera necesaria una demanda estructural asociada a su condición de reserva de valor y menos dependiente del apetito por riesgo. Guzmán también señala la necesidad de ampliar su uso por parte de empresas, gobiernos y ciudadanos y reducir la dependencia del capital especulativo.

"La prueba no será que el Nasdaq suba cuando lo hace Bitcoin, sino que este último logre mantenerse o aumentar su valor cuando Wall Street disminuye", asegura Apezteguia.

La atención inmediata pasa al dato de inflación de Estados Unidos y a si los ETF cortan la racha de retiros. Guzmán mantuvo su optimismo de largo plazo, pero dejó una advertencia sobre el corto: "Yo todavía no me atrevería a asegurar que los u$s55.000 son el piso definitivo del ciclo".