El funcionario ligó la caída de Wall Street al endurecimiento de las tasas por parte de la Reserva Federal, mientras Cook y Waller reclaman más ajuste

Las tasas altas impactan: Bitcoin bajó 22% en noviembre y el riesgo país argentino superó los 1.000 puntos básicos. Decisión Fed el 9/12.

Funcionarios de la Reserva Federal defienden un endurecimiento, mientras Bessent alerta por la caída de Wall Street y activos de riesgo.

Scott Bessent advirtió que una nueva suba de tasas de la Fed sería un error de política monetaria, a días de la reunión clave.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, advirtió que una nueva suba de tasas de la Fed podría ser un error de política monetaria, a pocos días de la reunión del 8 y 9 de diciembre en la que la Reserva Federal definirá su próximo paso.

"Mucha gente cree que podrían estar cometiendo un error de política si endurecen de más", sostuvo el funcionario el pasado domingo en el programa Face the Nation de CBS News. También apuntó contra las "declaraciones muy restrictivas" que llegaron desde la Fed.

La advertencia llega en plena caída de los activos de riesgo. Bitcoin acumula una baja cercana al 22% en noviembre y el riesgo país argentino superó los 1.000 puntos básicos, con las tasas altas en Estados Unidos como uno de los factores de presión.

Por qué Bessent cuestiona la suba de tasas de la Fed

El secretario del Tesoro de Donald Trump atribuyó la reciente ola de ventas en Wall Street a dos factores. Uno es político: "La caída del mercado en realidad comenzó cuando los demócratas avanzaron en las encuestas y se aceleró después del día de la elección", dijo sobre las elecciones del 3 de noviembre.

El otro es monetario. "Vimos un endurecimiento sustancial de las condiciones financieras en los últimos meses", agregó Bessent.

La Fed subió la tasa de referencia 0,25 puntos porcentuales el 16 de septiembre, al rango de 3,75% a 4%, y la mantuvo sin cambios en la reunión del 28 de octubre, en una votación de 10 a 2.

Qué dicen los funcionarios de la Fed sobre nuevas subas

Dentro de la Fed, varios funcionarios empujan en la dirección opuesta a la que reclama el Tesoro estadounidense. Lisa Cook, gobernadora de la Fed y una de las dos disidentes de octubre, defendió el viernes 20 de noviembre, en un discurso en Santiago de Chile, su voto por una suba adicional de 0,25 puntos.

"Las condiciones financieras son demasiado expansivas en un momento en que la inflación sigue obstinadamente por encima de la meta", planteó la gobernadora.

Según su estimación, el índice de precios PCE, la medida de inflación que sigue la Fed, subió 3,8% interanual en octubre, con una inflación núcleo de 3,2%. Cook recordó que la inflación lleva más de cinco años y medio por encima del objetivo de 2% y advirtió que esperar más para subir las tasas implica el riesgo de quedar rezagados.

Para Cook, las tasas actuales no frenan la inversión en inteligencia artificial ni el consumo impulsado por la bolsa. Christopher Waller, otro gobernador, fue más allá y planteó que podría hacer falta una suba de 0,5 puntos en diciembre.

Cómo impactan las tasas de la Fed en bitcoin y en la Argentina

Cuando la Fed sube las tasas, los bonos del Tesoro de Estados Unidos pagan más con menos riesgo, y eso le quita atractivo a activos como bitcoin o la deuda de países emergentes.

Bitcoin cotizaba cerca de u$s81.000 tras la pausa de octubre y el sábado 21 de noviembre perforó los u$s56.000. El domingo rebotó por encima de los u$s61.000.

En la Argentina, el impacto se siente en los bonos soberanos y el riesgo país. El índice que elabora JP Morgan superó los 1.000 puntos básicos el viernes 20 de noviembre, su nivel más alto en 13 meses, tras haber bajado a la zona de 400 puntos en julio. A la presión externa se suman factores locales.

La Fed anunciará su decisión el 9 de diciembre. Una suba de 0,25 puntos llevaría la tasa al rango de 4% a 4,25%, y una de 0,5 puntos, a entre 4,25% y 4,5%.