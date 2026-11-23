Bitcoin cayó en los siete episodios en que el rebote del Nasdaq se frustró, con una pérdida mediana del 21% a 20 días.

El dato surge de un estudio de K33 Research, el área de análisis de un bróker especializado en activos digitales, que examinó 16 recuperaciones del índice tecnológico tras una corrección: Bitcoin subió en ocho de nueve ocasiones y registró un avance mediano del 2,9%.

El impacto del apalancamiento en el precio de Bitcoin

La comparación surgió de una divergencia que llamó la atención de Vetle Lunde, jefe de research de K33. El 9 de noviembre, el Nasdaq subió 3,6% y Bitcoin cayó 0,6%. Cuatro días antes, los futuros del índice habían perdido 7,1% y la cripto había bajado 5,5%.

La semana pasadasemana, la correlación entre BTC y el Nasdaq a 30 días llegó a 0,75, nivel que se ubicó en el percentil 99 de los registros de K33 desde 2020.

K33 encontró cinco antecedentes que replicaban la divergencia de aquel lunes. Eran jornadas en las que el Nasdaq repuntó más de 2,5% tras una caída superior al 8%, mientras Bitcoin retrocedía. En los cinco casos, la cripto terminó moviéndose en la misma dirección que el índice en el balance de los 20 días posteriores. La firma amplió la muestra a 16 rebotes para comparar cómo le fue a Bitcoin según el Nasdaq sostuviera o perdiera la recuperación.

En charla con iProUP, Ramiro Rodríguez, CFO de Fiwind, señala que "para que se repita el patrón tendría que darse una combinación de factores", a saber:

"Que el rebote del Nasdaq fracase por motivos macro, como una Fed menos dispuesta a bajar tasas, datos de inflación incómodos o dudas sobre las valuaciones tecnológicas, y eso dispare un giro hacia la aversión al riesgo"

"Que Bitcoin siga muy correlacionado con las acciones tecnológicas y no muestre demanda propia"

y no muestre demanda propia" "Que el mercado llegue a ese momento con posiciones apalancadas elevadas

Bitcoin: riesgos de una caída si fracasa el rebote del Nasdaq (generado con IA)

"Si la caída del Nasdaq encuentra a Bitcoin con flujos débiles y mucho apalancamiento, el escenario de una baja fuerte en pocas semanas se vuelve bastante probable", completa.

Paula Chaves, analista de mercados de Greyhound Trading, coincide en los factores de riesgo y pone en perspectiva la magnitud de la caída observada: "El informe de K33 refleja una realidad importante: en escenarios de incertidumbre y elevada aversión al riesgo, Bitcoin tiende a mostrar una mayor sensibilidad a los movimientos del Nasdaq. Sin embargo, estos antecedentes históricos no necesariamente implican que debamos esperar una caída de la misma magnitud".

Y analiza que "para que este escenario se repita, tendríamos que observar un nuevo intento de recuperación del Nasdaq que no consiga sostenerse, acompañado de una persistente salida de capital de Bitcoin y una elevada exposición en el mercado de derivados".

Al momento del informe, Bitcoin cotizaba sobre los u$s74.049 y acumulaba cinco semanas consecutivas de baja, que se extiende hasta estos días. K33 ubicaba una zona de soporte entre u$s73.137, donde pasaba la media móvil de 200 días, y u$s73.800, el máximo de marzo de 2024. Los productos cotizados de Bitcoin a nivel global registraban salidas netas de 31.652 BTC en siete ruedas, el sexto mayor retiro para ese plazo desde el lanzamiento de los ETF al contado en Estados Unidos en enero de 2024.

El impacto del apalancamiento en el precio de Bitcoin

En los futuros perpetuos, el interés abierto había alcanzado el equivalente a 353.000 BTC. En 30 días, el volumen de contratos vigentes aumentó 12% mientras el precio de Bitcoin cayó 10%. K33 señaló que ese nivel de exposición podía acelerar una baja si se liquidaban posiciones alcistas o darle impulso a un rebote si se cerraban apuestas bajistas.

"El apalancamiento no suele ser la causa de la caída, pero sí lo que la amplifica. Cuando el interés abierto en futuros está alto y las tasas de financiamiento son positivas, una baja moderada activa liquidaciones forzadas, que generan más ventas y más liquidaciones. Así, un ajuste que podría haber sido del 8% o 10% termina cerca del 20%. Por eso, más que el movimiento del Nasdaq en sí, lo que define la magnitud del riesgo es cuánto apalancamiento hay acumulado", agrega Rodríguez.

Chaves coincide con el CFO de Fiwind sobre el efecto de las liquidaciones y retoma el escenario de una recuperación rápida que también planteó K33.

"El apalancamiento juega un papel fundamental porque puede acelerar considerablemente las correcciones. Cuando el mercado comienza a caer, las liquidaciones forzadas de posiciones apalancadas generan una presión vendedora adicional que puede profundizar el movimiento. No obstante, un elevado interés abierto no necesariamente representa una señal bajista, ya que también puede impulsar recuperaciones rápidas cuando se liquidan posiciones cortas", desliza la estratega.

"Desde nuestra perspectiva, lo más importante es evaluar la estructura de precios. Actualmente, el Nasdaq presenta un deterioro en su estructura semanal, lo que nos obliga a mantener una postura más cautelosa. Si esta debilidad continúa y Bitcoin pierde niveles técnicos relevantes, aumentaría la probabilidad de una corrección adicional", indica Chaves.

Y añade: "Por lo tanto, más que asumir que Bitcoin podría caer nuevamente un 21%, debemos identificar si el mercado confirma una continuación bajista o comienza a mostrar señales estructurales de recuperación".

Cómo impactan los ETF en Bitcoin

Los dos especialistas coinciden en mirar los flujos hacia los ETF y las compras al contado. Rodríguez explica cómo combinaría esos datos con la tasa de financiamiento de los futuros.

"Si el Nasdaq vuelve a repuntar, la primera señal que miraría es el regreso sostenido de las entradas a los ETF, porque reflejan demanda real y de más largo plazo, sobre todo institucional. Pero esa señal tiene que venir acompañada: una recuperación sana es la que se apoya en compras al contado y no en un nuevo aumento del apalancamiento. Si Bitcoin sube con entradas a los ETF y con tasas de financiamiento neutrales, la recuperación tiene bases propias. Si sube solo por futuros, es frágil y vulnerable a otro tropiezo de las tecnológicas", advierte Rodríguez.

Chaves, en tanto, explica cuánto tendrían que durar esos flujos y qué buscaría en la cotización para confirmar el repunte.

"Entre estos indicadores, daría prioridad al regreso sostenido de las entradas de capital a los ETF de Bitcoin", sostiene, porque eso permitiría identificar si está regresando la demanda institucional y "si existe suficiente interés comprador para respaldar una recuperación".

Para Chaves, el regreso sostenido de las entradas a los ETF sería una señal de que vuelve la demanda institucional. Una o dos ruedas con flujos positivos le resultan insuficientes. Para que el repunte gane respaldo, la analista también buscaría un aumento de las compras al contado.

Una reducción del apalancamiento ayudaría a bajar el riesgo de nuevas liquidaciones forzadas. La continuidad de la suba dependería de que aparezca demanda. "Para sostener una recuperación necesitamos compradores que respalden el movimiento", explica la analista.

Los flujos hacia los ETF, las compras al contado y la actividad en derivados le sirven para evaluar la solidez del repunte. La confirmación, a su juicio, llegaría con el precio. Un rebote del Nasdaq podría favorecer a la cripto. La prueba estaría en cómo responde Bitcoin al recuperar niveles que había perdido. "Bitcoin necesita demostrar fortaleza en su propia estructura, recuperar niveles relevantes y sostenerlos", concluye.