La criptomoneda de mayor capitalización bajó 0,47% en las últimas 24 horas,. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

El activo digital fundado por Satoshi Nakamoto sostiene su atractivo como reserva de valor frente a la inflación por su límite de 21 millones.

En Argentina, Bitcoin alcanzó los $106,26 millones y Ethereum los $2,96 millones, mientras el dólar cripto USDT cotiza a $1.759,80.

La cotización de criptomonedas posiciona a Bitcoin en u$s60.162,50, liderando el mercado con el 58,57% de la participación global.

Este viernes, Bitcoin, la criptomoneda más importante, experimentó un retroceso de 0,47% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s60.162,50, con un mercado circulante equivalente a u$s1,21 billones, según Binance.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, viernes 27 de noviembre, una capitalización de u$s2,07 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 40.284 monedas.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un decrecimiento del -0,25% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 58,57%, seguido de Ethereum con un 9,92%. Las restantes monedas alcanzan un 31,51%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 27 de noviembre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s60.162,50 (-0,47%)

Ethereum: u$s1.676,29 (-0,79%)

BNB: u$s554,49 (0,62%)

Ripple: u$s0,95 (0,15%)

Solana: u$s72,29 (1,97%)

Cardano: u$s0,15 (0,46%)

Polkadot: u$s0,66 (-0,66%)

Dogecoin: u$s0,06 (1,88%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este viernes 27 de noviembre:

Bitcoin: $106,26 millones

Ethereum: $2,96 millones

BNB: $980.863,41

Ripple: $1.679,38

Solana: $127.675,30

Cardano: $264,12

Polkadot: $1.179,90

Dogecoin: $102,03

Polygon: $137,37

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al viernes 27 de noviembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.759,80

DAI: $1.766,41

USDC: $1.761,50

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que ha revolucionado la forma en que realizamos transacciones financieras. Su objetivo es ofrecer una alternativa descentralizada sin la necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones realizando complejos cálculos matemáticos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque también implica un gran consumo de energía.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino como un refugio de valor, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo hace atractivo para los inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas relacionados con la escalabilidad y los costos de transacción, se han implementado soluciones como la Lightning Network para mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha sido criticada por su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas en el valor, pero sigue siendo la criptomoneda más relevante con un impacto significativo en el sistema financiero global.