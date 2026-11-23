Los ETF tuvieron su mayor salida semanal desde junio, mientras la criptomoneda encadena siete semanas en baja, su peor racha desde Terra-Luna

La racha bajista responde al temor por subas de tasas de la Reserva Federal, pérdidas en acciones de IA y el reciente hackeo a Binance.

BlackRock lideró los retiros con u$s1.370 millones, mientras el precio de la criptomoneda cayó a u$s55.254, su mínimo desde septiembre.

Los ETF de bitcoin en Estados Unidos sufrieron salidas netas por u$s1.800 millones la semana pasada, su mayor éxodo desde junio.

Los ETF de Bitcoin al contado de Estados Unidos registraron la semana pasada salidas netas por unos u$s1.800 millones, el mayor éxodo desde junio. Mientras tanto, la criptomoneda acumula siete semanas seguidas en baja y tocó su precio más bajo desde septiembre de 2024.

Fue la cuarta semana consecutiva de retiros en los 12 fondos que cotizan en Wall Street. En lo que va de 2026, los inversores ya sacaron más de u$s3.700 millones de estos vehículos.

Cuánto dinero salió de los ETF de Bitcoin

Los fondos que replican el precio de Bitcoin vivieron una de sus peores semanas desde su debut en enero de 2024. Estos son los números del éxodo, según el agregador SoSoValue:

Fue la tercera mayor salida semanal de su historia , detrás de los u$s2.610 millones de la semana cerrada el 28 de febrero de 2025.

, detrás de los u$s2.610 millones de la semana cerrada el 28 de febrero de 2025. Solo el viernes salieron u$s669 millones , la mayor salida diaria desde el 25 de junio.

, la mayor salida diaria desde el 25 de junio. Los activos totales bajaron a u$s71.300 millones, su nivel más bajo desde el 30 de junio.

BlackRock encabeza la salida de los ETF de Bitcoin

El iShares Bitcoin Trust de BlackRock, el mayor ETF de bitcoin del mundo, explicó la mayor parte de los retiros. El viernes perdió u$s544 millones en una sola rueda, un récord para el fondo, según Bloomberg.

En toda la semana, el vehículo de la gestora estadounidense sumó salidas por u$s1.370 millones, cerca del 76% del total. El dato pesa porque estos fondos fueron una de las principales fuentes de demanda de Bitcoin desde su lanzamiento.

Hasta dónde cayó el precio de Bitcoin

La criptomoneda más grande del mundo tocó el sábado los u$s55.254, su nivel más bajo desde septiembre de 2024. El lunes rebotaba por encima de los u$s61.300, aunque sigue cerca de 51% debajo de su máximo histórico de u$s126.080.

Las siete semanas consecutivas de caídas forman la racha bajista más larga desde el colapso de Terra-Luna en 2022. Hace apenas nueve días, Bitcoin acumulaba seis semanas en baja y rondaba los u$s67.500.

Por qué los inversores salen de Bitcoin

La caída de Bitcoin y de sus ETF responde a factores que exceden al mercado cripto:

Las acciones de inteligencia artificial: la venta en Wall Street arrastró a los activos de riesgo, y Bitcoin ya había caído más de 21% antes del debut bursátil de Anthropic.

la venta en Wall Street arrastró a los activos de riesgo, y Bitcoin ya había caído más de 21% antes del debut bursátil de Anthropic. Las tasas de interés: según la herramienta FedWatch de CME, el mercado asignaba el lunes 96,2% de chances a una suba de un cuarto de punto de la Reserva Federal el 9 de diciembre.

según la herramienta FedWatch de CME, el mercado asignaba el lunes 96,2% de chances a una suba de un cuarto de punto de la Reserva Federal el 9 de diciembre. El hackeo a Binance: el robo de más de u$s6.000 millones a fines de octubre sacudió la confianza en el ecosistema.

Para Robin Singh, CEO de la plataforma de impuestos cripto Koinly, que Bitcoin se sostenga sobre u$s60.000 "no es una prueba convincente" de una recuperación. El ejecutivo no descarta una vuelta a la zona de u$s50.000 en el corto plazo.

Arthur Hayes, cofundador de BitMEX, coincide en ese umbral. Si el Nasdaq sigue cayendo, sostiene que "u$s50.000 será la próxima prueba real".