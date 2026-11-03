El exchange publicó su informe preliminar sobre el ataque, detalló las medidas de seguridad y confirmó que cubrirá todas las pérdidas

La plataforma reanuda retiros de más criptomonedas. Cubrió el total de los u$s6.300M robados y congeló otros u$s3.000M.

Binance publicó su informe preliminar sobre el hackeo del 29 de octubre y confirmó la reposición del 98% de los activos afectados.

Binance dio un nuevo paso para cerrar el capítulo del mayor hackeo de la historia cripto. El exchange publicó este 3 de noviembre su informe preliminar sobre el incidente de seguridad del 29 de octubre y confirmó que ya repuso el 98% de los activos en tokens afectados.

En paralelo, anunció que reanuda los retiros para más criptomonedas, una novedad que llega después de que Binance reactivara los retiros de criptomonedas y cubriera el 95% del monto hackeado.

Con este movimiento, la compañía busca recuperar la confianza del mercado en un caso que mantuvo en vilo a los usuarios durante casi una semana. El mensaje central se mantiene desde el primer día: Binance absorberá el impacto financiero y los usuarios no cargarán con la pérdida.

¿Qué dice el informe preliminar de Binance sobre el hackeo?

El documento llega después de que se conociera el robo de u$s6.300 millones y la sospecha sobre la notebook de un empleado, un episodio que sacudió a todo el mercado. Según el informe preliminar que difundió Binance Latinoamérica en X, la compañía reúne allí los hallazgos de la investigación hasta la fecha y las medidas de remediación que ya implementó.

La empresa subrayó que su prioridad sigue siendo proteger a los usuarios y repitió el compromiso asumido desde el inicio: "Binance absorberá el impacto financiero de los fondos robados, no nuestros usuarios". Esto implica que las pérdidas no serán trasladadas a la comunidad.

Binance aclaró que algunos detalles técnicos se mantendrán confidenciales para evitar que actores maliciosos los usen para planificar futuros ataques. La compañía justificó la publicación con una idea que apunta a todo el sector: "La seguridad mejora cuando la industria aprende en conjunto", y prometió seguir compartiendo información a medida que la tenga.

¿Cuánto del dinero hackeado ya repuso Binance?

Binance había anunciado que reservó u$s6.340 millones propios para cubrir el hackeo, una cifra que superaba el impacto total estimado de u$s6.300 millones. En el informe, la plataforma ratificó que reservó más del 100% de los fondos necesarios y que, al 3 de noviembre, el 98% de los activos en tokens afectados ya fue repuesto.

La cobertura avanzó por etapas: del 80% al 90% en los primeros días, 95% con la reanudación de retiros del 1 de noviembre y 98% en la actualidad. Cualquier usuario puede verificar el dato en la página de Proof of Reserves de la plataforma, el mecanismo que permite comprobar que los saldos están respaldados.

A ese esfuerzo se suman los fondos inmovilizados. Binance informó que cerca de u$s3.000 millones fueron congelados o protegidos durante las tareas de recuperación, y un vocero aclaró que las cifras de reservas no incluyen esos activos.

En paralelo, Tether y Circle habían anunciado el congelamiento de más de u$s2.360 millones en tokens vinculados al ataque.

¿Qué medidas de seguridad tomó Binance después del ataque?

El informe se apoya en el plan de contingencia de cuatro pilares para cubrir u$s6.300 millones y reabrir retiros que los co-CEO presentaron el viernes 30 de octubre. Según el documento, Binance tomó medidas inmediatas para contener el incidente y reforzar los sistemas involucrados:

Cierre de los puntos de entrada identificados que se usaron en el ataque.

que se usaron en el ataque. Reconstrucción o reemplazo de los sistemas alcanzados en la ruta del ataque.

alcanzados en la ruta del ataque. Controles más estrictos sobre los dispositivos involucrados.

involucrados. Controles de riesgo reforzados en el servicio de billeteras .

. Detección de anomalías con inteligencia artificial ampliada.

Además, la compañía sumará a firmas de seguridad independientes para realizar una revisión adicional. La idea de aprender en conjunto coincide con el reclamo de Star Xu, fundador de OKX, quien pidió estándares de seguridad compartidos entre exchanges, como demoras obligatorias para retiros grandes hacia direcciones desconocidas.

¿Qué retiros reanuda Binance desde el 3 de noviembre?

La reanudación sigue la lógica por fases que la plataforma había adelantado el fin de semana. Tras la reapertura de la fase uno del 1 de noviembre, Binance habilitó retiros para más activos a partir de las 04:00 UTC del 3 de noviembre, (1:00 de la Argentina).

No todos los activos estarán disponibles al mismo tiempo. La reapertura será progresiva, a medida que se completen las verificaciones de seguridad y operatividad. Los servicios de depósito permanecen abiertos y no se ven afectados.

Binance prioriza los tokens según la demanda de los usuarios durante la última semana y restablece cada par red-activo después de rigurosas verificaciones. Se agregarán más activos a medida que estén listos.

Para confirmar la disponibilidad, la empresa recomienda consultar la página de retiros del activo y la red elegidos o la página de estado de redes. También advirtió que pueden aparecer demoras o tiempos de procesamiento más largos por el volumen de tráfico: si un retiro no se procesa, conviene reintentar después de un corto tiempo. Las novedades se comunican por su canal oficial en X.

Con el 98% repuesto y los retiros ampliándose, la atención del mercado se desplaza hacia los próximos hitos: la incorporación de las firmas de seguridad independientes, la habilitación de nuevos activos y los detalles que Binance decida compartir a medida que avance la investigación.