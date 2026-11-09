La compañía anunció que Ng abandonará la empresa para encarar un nuevo proyecto y que la decisión no guarda relación con el ciberataque

A pesar de la aclaración, el timing genera presión sobre Binance y la confianza, mientras hackers convierten fondos robados.

Justin Yek reemplazará a Ng como CFO de Binance tras 5 años; la empresa desvincula la salida del ciberataque.

El director financiero de Binance, Kaiser Ng, renunció 9 días después del robo récord de u$s6.300M en criptomonedas.

Kaiser Ng, director financiero de Binance, dejó su cargo nueve días después del mayor robo de criptomonedas registrado en la historia del sector, en el que hackers sustrajeron unos u$s6.300 millones de la exchange.

La compañía anunció que Ng abandonará la empresa para encarar un nuevo proyecto, aunque precisó que la transición había sido planificada durante los últimos seis meses y que no guarda relación con el ciberataque.

Binance pierde a su director financiero tras el robo de u$s6.300 millones

Binance comunicó la partida de Ng el sábado 7 de noviembre, a través de un comunicado de su co-CEO Yi He. El ejecutivo dejó la compañía tras más de cinco años de trabajo y será reemplazado por Justin Yek, exvicepresidente de finanzas de la empresa de pagos Airwallex.

La empresa sostuvo que la transición fue implementada durante los últimos seis meses y que la decisión de Ng responde a su intención de emprender un nuevo proyecto. Aun así, la salida se conoció apenas nueve días después del ataque del 29 de octubre.

El ciberataque se produjo el 29 de octubre y permitió a los atacantes drenar u$s6.300 millones desde billeteras calientes de Binance en múltiples blockchains.

El monto representa el mayor robo de criptomonedas registrado hasta la fecha y supera ampliamente los incidentes previos del sector.

El director financiero de Binance, Kaiser Ng, renunció a su puesto tras el ciberataque a la exchange

Tras el ataque, Binance congeló los retiros durante varios días. Cuando la plataforma reabrió las operaciones, los usuarios retiraron unos u$s 3.600 millones netos en las primeras horas, un movimiento que refleja la presión sobre la confianza de los clientes.

El FBI atribuyó el ataque al grupo TraderTraitor, vinculado a Corea del Norte, uno de los principales territorios donde operan los ciberdelincuentes.

La firma de seguridad TRM Labs también señaló a esa organización como la más probable responsable del robo, aunque Binance no confirmó públicamente todos los detalles de la investigación.

El incidente elevó la presión sobre Binance en materia de gobernanza, controles financieros y supervisión de ciberseguridad.

Tras la partida de Ng, Justin Yek asumirá como nuevo director financiero de Binance. El ejecutivo proviene de Airwallex, una empresa global de pagos, y llega a la exchange en un momento de alta sensibilidad para el sector cripto.

La designación de Yek busca dar continuidad a la gestión financiera de la compañía. Binance reiteró que la transición fue planificada con anticipación y que el cambio de CFO no está vinculado al hackeo, aunque el timing de la comunicación genera dudas sobre la percepción externa de la compañía.

Cómo convirtieron los atacantes los fondos robados en Bitcoin

Los responsables del ataque a Binance comenzaron a transformar parte de los fondos robados en Bitcoin, una maniobra que puede dificultar su recuperación mediante bloqueos directos sobre los activos involucrados en la operación.

El movimiento involucró unos 42 millones de XRP, valuados en cerca de u$s50 millones, y se realizó principalmente a través de THORChain, según el seguimiento de la firma especializada Elliptic sobre las transacciones.

Aunque la conversión incrementó las tenencias de Bitcoin asociadas con los atacantes, todavía quedan cientos de millones de dólares en criptomonedas bajo rastreo y sin movimientos equivalentes registrados hasta ese momento.

El recorrido de esos tokens comenzó el 29 de octubre, cuando cinco billeteras calientes de Binance transfirieron 233,46 millones de XRP hacia una dirección que estaba controlada por los atacantes.

Los fondos no se dispersaron inmediatamente: el 2 de noviembre fueron repartidos entre seis direcciones nuevas, donde permanecieron hasta que dos de ellas retomaron los movimientos durante el 5 de noviembre.

Desde esas cuentas, los responsables enviaron XRP a decenas de billeteras y comenzaron a cambiarlo principalmente por Bitcoin mediante THORChain, de acuerdo con el análisis publicado por Elliptic sobre las operaciones.

Elliptic estimó que los atacantes acumularon alrededor de 1.650 bitcoins, valuados en unos u$s124 millones, después de distintas conversiones de activos vinculados con el hackeo a Binance.

La firma señaló que el intercambio de XRP explicó la mayor parte del aumento registrado durante la noche, mientras que los principales grupos de Bitcoin y Ethereum relacionados con el robo seguían quietos.

Elliptic también detectó pequeñas cantidades de Ethereum que pasaron por el servicio para convertirse en Bitcoin, aunque el volumen fue menor frente al movimiento registrado con XRP.