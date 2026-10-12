El Gobierno anticipó que durante la presidencia de Javier Milei no habilitará a bancos y billeteras a ofrecer servicios de criptomonedas para usuarios minoristas.

Juan Curutchet, superintendente del Banco Central, fue quien anunció que habrá que esperar un segundo mandato del mandatario para dar de baja la Comunicación A7506 que llevó el "cepo cripto" a entidades tradicionales y fintech como Mercado Pago.

Sin embargo, varias entidades ya buscaron una alternativa para apostar a activos virtuales, aunque no de manera directa.

El negocio cripto "invisible" de los bancos

En la industria aseguran que el BCRA ya les había adelantado que no iba a liberar el cepo cripto. No obstante, los dos gigantes del dólar digital vienen apostando una apertura:

Las movidas no buscan capitalizar hoy el mercado local, calculado en u$s88.500 millones según Chainalysis, sino prepararse para lo que viene.

Diego Kupferberg, experto en desarrollo de negocios digitales, afirma a iProUP que comparten un driver: "La crisis inflacionaria argentina sigue impulsando la demanda institucional de stablecoins dolarizadas como USDC".

El nuevo mapa de las cripto tras el anuncio del BCRA (generado con IA)

"Argentina emergió como un hub prioritario para Circle, con USDC capturando el 46% del volumen de stablecoins del país. Eso sugiere que está peleando terreno justamente donde Tether reinaba y lo hace por la vía institucional en lugar de la retail", completa.

En cambio, destaca que la lógica de Tether es distinta: "Viene de una racha de inversiones directas en la región: una ronda de u$s14 millones en Belo y el 70% de Adecoagro. Con Ualá entró al sistema bancario licenciado, algo que como emisor de stablecoin no podía lograr por vía regulatoria directa".

Existe un tercer jugador bancario: Grupo Petersen, propietario de los bancos regionales San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz. Mediante su subsidiaria San Juan Fideicomisos SA y la colaboración de Lirium, lanzó el DIPE, un peso digital también enfocado en Pymes.

No es algo menor. Las exchanges locales fueron desplegando servicios corporativos ante la imposibilidad de las empresas a atesorar dólar oficial, medida que fue ratificada este año.

Cómo operan los bancos y las fintech con cripto

Ante la imposibilidad de que un banco ofrezca activos virtuales, los holdings financieros deben apelar a subsidiarias separadas de su sociedad bancaria. A tal fin, Cocos separó de su actividad bancaria a su negocio cripto y Supervielle mantiene en IOL esta operatoria, pero por detrás ofrece el servicio Ripio.

A nivel corporativo, surgen otros negocios corporativos que hoy están capitalizando las exchanges. Kupferberg ejemplifica:

" Cuentas corporativas en USDC para tesorería", ante el cepo al dólar para personas físicas

" Pagos transfronterizos B2B para importadores/exportadores , evitando fricciones cambiarias"

" Productos de nómina o pagos a proveedores en el exterior liquidados en stablecoins"

"Instrumentos de ahorro o inversión que usen USDC como colateral, aprovechando que ya hay un PSAV", ampliando las opciones de las empresas

Este último punto es vital para Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente del ITBA, quien asegura que "las stablecoins pueden reducir tiempos y costos de conciliación en operaciones internacionales cuando se con otras monedas tokenizadas".

Los dólares digitales que ya prueban los bancos

En efecto, para esto existen otros dólares cripto, que ya son probados en Argentina, pero solo para settlement entre entidades:

En este caso, Mercado Pago y Mercado Libre son partes del consorcio. El abogado experto en fintech Iván Bolé asegura que "se trata de ganar eficiencia en el back-end bancario: liquidación más rápida, y menos fricción y riesgo entre bancos. Es plomería financiera más moderna".

Con respecto a la regulación, asegura que "cualquier uso quedará bajo la órbita del BCRA porque impacta directo en la posición global en moneda extranjera y en los flujos en dólares: es el primer paso para la bancarización de la blockchain".

Cripto en los bancos: una oportunidad perdida

Según Chaves del Valle, "hasta ahora hablábamos de competencia de stablecoins, pero lo que empezamos a ver es una competencia entre entornos de desarrollo de negocios".

Por eso, la prórroga de la llegada de cripto a los bancos también es vista como una "oportunidad desaprovechada". Mientras el Gobierno apunta a que Argentina sea líder en el desarrollo de la IA, el anuncio es un golpe para una industria en la que el país ya es protagonista global.

Según el docente, "Brasil lideró los pagos instantáneos con Pix. India revolucionó la identidad digital y pagos con UPI. Argentina podría convertirse en ejemplo para la integración de banca y fintech. Tiene una trayectoria destacada en innovación financiera".

"Se generó un entorno con emprendedores, inversores y desarrolladores. Muchas empresas globales utilizan equipos argentinos para desarrollar productos destinados a toda América Latina. El país no es solo es visto como un mercado, también es una fuente de talento", completa

Kupferberg aporta que "hay un know-how regulatorio/operativo acumulado en 'vivir con inflación y controles de capital'. Entender cómo se diseñan servicios financieros en contextos de alta volatilidad es un activo exportable a otros mercados emergentes".

Mientras tanto, añade, estas entidades buscan "una ventaja de first-mover frente a otros bancos tradicionales que recién empezarían desde cero" cuando el BCRA dé el OK.