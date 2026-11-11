El dato de inflación de Estados Unidos dejó a Bitcoin apoyado exactamente sobre el nivel que resuelve su tendencia de largo plazo. El activo cayó hasta los u$s72.787 después de que el índice de precios de octubre subiera 0,4% contra el 0,3% esperado, y rebotó apenas hasta la zona de los u$s73.300, justo donde pasa su media móvil de 200 días. Todo eso, al momento de la redacción de este artículo.

Vale remarcar que, en este turno, no hubo variación interanual publicada porque la Oficina de Estadísticas Laborales nunca difundió el informe de octubre de 2025 por el cierre administrativo del gobierno, de modo que no existe base de comparación.

La reacción en el mercado de tasas fue inmediata y brutal. Las chances de que la Reserva Federal suba un cuarto de punto el 9 de diciembre venían en 81% antes del reporte y escalaron hasta casi 100% en los minutos posteriores, según CME FedWatch. Algunos mercados de predicción las ubicaron en 85%, contra el 77% previo.

El contexto institucional impulsa ese escenario. En la reunión del 28 de octubre el organismo mantuvo la tasa en el rango de 3,75% a 4% con una votación de 10 a 2, donde la gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, se manifestaron en favor de subir. Y el gobernador Christopher Waller había adelantado que si el núcleo salía "alrededor de 0,3% o incluso más alto" correspondía considerar medio punto en lugar de un cuarto.

Lo dicho, salió exactamente en 0,3%.

El soporte que puede cambiar el destino de Bitcoin

Iván Bolé, analista cripto, advierte a iProUP que el nivel de u$s75.000 era mucho más que un número redondo. "La pérdida del nivel de 75 ya lo dejó en esa zona abierta de ausencia de volumen y el precio está pululando sin soporte".

Bitcoin a u$s72.000: dos visiones sobre el mercado bajista (generado con IA)

El concepto que usa es el de hueco de volumen. Cuando una caída es muy vertical, no quedan registros de operaciones en esos precios intermedios, porque nadie compró ni vendió ahí. Sin esas huellas, el precio atraviesa esa franja sin encontrar resistencia ni soporte.

"Debajo de 75.000 hay un gap de volumen para caer y arriba de 83.000 lo había para rebotar", resume Bolé. Y agrega dónde termina ese vacío. "Hay gap de volumen hasta los 65, te diría. Entre esos 62.500 y 65.000 hay bastante soporte, que son los registros anteriores".

El experto diagnostica sobre el rebote actual: "Es posible que lo vuelva a retestear, es decir, que haya compradores intentando reclamar nuevamente ese nivel de 75.000", plantea. Y argumenta por qué eso no es necesariamente una buena noticia.

"Eso suele generar un nuevo setup para shorts, para personas que operan en corto, porque cuando vos perforás un nivel crítico, lo que ocurre es que hay como una falta de resignación de los que estaban en ese nivel. Quieren llegar, con la intención de salirse".

Es lo que en análisis técnico se conoce como pullback. "El activo cae, hace un pullback, vuelve a visitar el nivel para volver a caer. Salvo que haya algún catalizador, no hay por qué esperar una caída directa. Por eso digo que hay una caída abierta hasta ese nivel, pero no necesariamente directa", completa.

Sobre qué pasaría si se pierde el siguiente escalón, es contundente: "Si Bitcoin llegara a perder 65.000, si me permiten una simetría, los 65.000 son los 75.000 que teníamos semanas atrás. Ahí tenés el mínimo anterior y después ya una zona entre u$s46.300 y u$s52.953 para marcar lo que podría ser el final del bear market".

Su conclusión es la frase que mejor resume la postura bajista. "El mercado bajista no está muerto, los osos no están muertos, no se fueron a hibernar". El analista pide leer cualquier recuperación con mucha cautela. "Por más que tengamos rebote en puerta y lateralización, estaríamos en una situación tal que deberíamos considerar que sería una consolidación para hacer la última pata bajista de este mercado".

Según su lectura, el agotamiento del movimiento alcista "ya estaba planteado" técnicamente desde la caída de los u$s126.000, y el hackeo de Binance, las elecciones legislativas y el dato de inflación funcionaron como "pequeñas agujas que colaboran o cooperan en un desarrollo" que ya venía escrito en el gráfico.

¿El mercado bajista de Bitcoin terminó?

La lectura opuesta la plantea Norberto Giúdice, conocido en redes como criptonorber, especialista en Bitcoin con trece años operando el mercado, durante una transmisión en vivo que reunió a cerca de 2.000 personas.

"No esperen que sea negativo, pesimista, y que les diga que viene el mercado bajista, porque no va a pasar. No es lo que yo veo todavía", aseguró. Y descartó expresamente los escenarios más extremos. "Sé que hay gente que usa otro tipo de estrategias, otro tipo de análisis, y dicen que Bitcoin se puede ir a 30.000. Yo no lo veo así".

Sus soportes coinciden casi a la perfección con los de Bolé, aunque les asigna un significado distinto. "Tenemos este soporte en los 72, 73, que espero que aguante. No veo nada más abajo después hasta los 69.000", señaló. Y sobre ese segundo nivel fue enfático. "El de 69.000 sí es para mí el soporte más fuerte que tenemos, ya después más abajo de eso hay otro grande en 64".

Lo que diferencia su lectura es la escala temporal. Criptonorber no mira perfil de volumen sino ciclos. "Creo que esos u$s57.000 por Bitcoin que tuvimos el 30 de junio fueron el mínimo del ciclo", sostuvo, y enumeró tres razones puntuales:

Que " ya hubo todo un año bajista y en general el mercado bajista duró un año "

" Que su indicador de referencia "marcó compra en septiembre y no volvió a marcar venta"

Que el activo anotó un máximo nuevo en los u$s88.000, algo que no venía haciendo durante la tendencia bajista

Ese último punto es el eje de su argumento. "Bitcoin venía en una tendencia bajista, que son máximos más bajos y mínimos más bajos. Pero en ese 88.000 que llega hace un nuevo máximo, entonces faltaría que haga un mínimo más alto, podría ser, por qué no, estos 73.000", planteó.

Su explicación de la caída descarga la responsabilidad en factores externos. "Nos tocaron un montón de cosas juntas. El hackeo de Binance, el revés electoral para Trump, el tema de Nvidia, y ahora la inflación que dio más alto de lo esperado", enumeró. Y concluyó que "todas estas cosas son ajenas a Bitcoin, y cuando el mercado se acomode un poco, Bitcoin debería empezar a retomar su ciclo".

Para sus proyecciones, mantuvo el optimismo con horizonte largo. "Creo que vamos a volver a ver un fin de 2026 alcista, pero sobre todo 2027 y 2028 alcista", afirmó.

La diferencia entre las dos lecturas no está en el gráfico sino en qué parte del gráfico se mira. Bolé analiza dónde hay y dónde no hay volumen operado, lo que le da una respuesta de corto plazo. Criptonorber analiza duración de ciclos y proximidad al halving, lo que le da una respuesta de años. Las dos pueden ser correctas al mismo tiempo, y de hecho Bolé admite rebotes dentro de su escenario bajista mientras Giúdice admite correcciones dentro de su escenario alcista.

Riesgo en trading apalancado de Bitcoin

Un dato interesante es que criptonorber mostró en vivo el estado de sus cinco operaciones apalancadas, todas en pérdida, con sus precios de liquidación. La de Solana es la más expuesta, con liquidación en u$s72,23 y a un 12% del precio del momento.

Las dos de Bitcoin tienen liquidación cerca de los u$s60.000 y u$s59.800, a un 18%. La que llama trade del ciclo, que es la de mayor capital, está en u$s59, y la operación sobre la acción de Strategy tiene liquidación en u$s77 con el papel cotizando en u$s120.

Pero el dato relevante no son los números sino lo que reconoció sobre su propia exposición. "Ese 10, 15% que yo siempre dedico al trading apalancado, hoy ya se fue a entre 15 y 20%. Tuve que tomar portafolio spot para meter en estos márgenes", confió.

Su propia regla declarada es más conservadora que eso. "Siempre tenemos que tratar de entender que lo que es trading apalancado tiene un riesgo adicional, entonces tenemos que tratar de tener un porcentaje chico de lo que tenemos en ese tipo de trades. Por ejemplo, 5 a 10%, que ese siempre fue mi parámetro", explicó. Y admitió el incumplimiento lo que pasa en el escenario actual. "Hoy estoy muy pasado de eso, porque fui cargando", completó

Sobre qué piensa corregir, anticipó dos ajustes. Reducir el apalancamiento de cinco veces a tres o cuatro en las altcoins, y usar el índice de miedo y codicia para dimensionarlo, bajando la palanca cuando el mercado está demasiado optimista.

Bitcoin vs. oro, según Cathie Wood

En el extremo más optimista del espectro aparece una proyección que va en contra de todo el movimiento actual.

Cathie Wood, directora ejecutiva de Ark Invest, sostuvo el 9 de noviembre que "el oro va a bajar" y que Bitcoin puede seguir ganando terreno frente al metal. Su argumento no es que Bitcoin sea un refugio equivalente sino prácticamente lo contrario.

La base de su tesis es estadística. Ark calculó una correlación de 0,14 entre los dos activos, un valor bajo que indica que responden a dinámicas distintas. Wood plantea además que Bitcoin puede moverse tanto con el apetito por riesgo como con la aversión al riesgo, de modo que no encaja limpiamente en la categoría de activo refugio.

Vale el contraste con lo que pasó esta semana, porque pone a prueba esa tesis. El oro había rebotado cerca del 3% hasta los u$s4.046 en la rueda posterior a las elecciones mientras Bitcoin seguía cayendo. La correlación baja que Wood describe funcionó, aunque en la dirección contraria a la que a los tenedores de Bitcoin les conviene.

Qué deben mirar los inversores cripto

Tres referencias concretas para los días que siguen, además del nivel de u$s73.200.

El viernes 13 a las 10.30 de Argentina llega el índice de precios al productor de octubre, que mide la inflación mayorista. En septiembre había subido 1,3% mensual y 6,3% anual, su mayor alza interanual en más de tres años. Si ese número también sale caliente, la discusión que hoy es sobre un cuarto de punto pasa a ser sobre medio punto.

El comportamiento de los fondos cotizados sigue siendo el termómetro institucional. Los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos perdieron u$s1.280 millones la semana pasada y el flujo acumulado del año quedó en terreno negativo. La señal de que algo cambió serían tres jornadas consecutivas de ingresos netos.

El 17 de noviembre reporta Nvidia, en medio de la investigación interna sobre su director ejecutivo, y ese balance pesa sobre los mineros que reconvirtieron capacidad de cómputo hacia inteligencia artificial.

Un detalle de las últimas horas que vale registrar. Las liquidaciones de Ethereum cayeron a poco menos de u$s240 millones desde los más de u$s500 millones del lunes, lo que sugiere que buena parte del apalancamiento en ese activo ya se purgó. Es una señal de agotamiento de la presión forzada, aunque no de regreso de la demanda. En paralelo, Whale Alert detectó una transferencia de 1.770 Bitcoin desde Coinbase Institutional hacia una billetera no identificada.