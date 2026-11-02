Cronología de todo lo que ocurrió en los últimos días con el incidente de seguridad más importante de la historia de las criptomonedas

El hackeo a Binance provocó salidas netas de u$s5.800 millones en 24h, impactó Bitcoin y reabrió el debate sobre seguridad en exchanges.

Binance aseguró fondos de usuarios, cubrió el 95% de las pérdidas con SAFU y el FBI vinculó el ataque masivo a hackers norcoreanos.

Binance sufrió un hackeo masivo de u$s6.300 millones en criptomonedas, el mayor robo, forzando la suspensión temporal de retiros.

Binance, la mayor exchange de criptomonedas del mundo, atraviesa el mayor hackeo cripto de la historia El jueves 29 de octubre, la plataforma confirmó el robo de u$s6.300 millones en activos digitales tras detectar retiros no autorizados desde sus billeteras y suspendió depósitos y retiros mientras investigaba.

Según sus comunicados oficiales sobre el incidente de seguridad, la compañía asegura que absorberá las pérdidas y que los fondos de los usuarios están a salvo.

A continuación, la cronología del caso, con los horarios expresados en la Argentina.

Jueves 29 de octubre, 17:05 hs: el atacante vacía las billeteras operativas de Binance

Según la reconstrucción que difundió Binance, las billeteras operativas quedaron comprometidas alrededor de las 20:05 UTC, es decir, las 17:05 de la Argentina. Arkham cifró el exploit en más de u$s5.700 millones, ejecutado desde la billetera "Binance 14" mediante el ingenioso método que permitió robar casi u$s6.000 millones en apenas minutos, que combinó una función de Ethereum con préstamos. Las estimaciones sobre la duración del robo varían según la fuente, entre unos 4 y 20 minutos.

La investigación preliminar de Binance apuntó después a la laptop comprometida de un ingeniero de DevOps, que habría permitido al atacante acceder a un contenedor de servicios y enviar retiros no autorizados. Con las stablecoins en su poder, el atacante tenía un problema: Tether y Circle pueden congelar USDT y USDC, algo que ocurrió poco más de una hora después.

Jueves 29 de octubre, 18:18 hs: Circle y Tether congelan más de u$s2.360 millones

Tras los reportes de movimientos sospechosos en una billetera de Ethereum vinculada al exchange, Binance respondió los rumores sobre el hackeo y reveló qué pasó con los fondos: aseguró que los activos de los clientes estaban a salvo y que sus equipos de seguridad revisaban la información con urgencia.

La línea de tiempo del hackeo a Binance (generado con IA)

A las 18:18, Jeremy Allaire, CEO de Circle, informó que la empresa congeló más de u$s800 millones en USDC en coordinación con las autoridades. Siete minutos más tarde, Paolo Ardoino, CEO de Tether, anunció el bloqueo de más de u$s1.567 millones en USDT vinculados al exploit.

Entre ambas, los emisores superaron los u$s2.360 millones congelados. Además, un investigador on-chain advirtió que las billeteras conectadas comenzaron a vender USDT en exchanges descentralizados, un patrón que suele asociarse con intentos de convertir y dispersar fondos ilícitos.

Jueves 29 de octubre, 19:33 hs: Binance frena los retiros y asegura que los fondos están a salvo

A las 19:33, Binance publicó en su cuenta oficial de X que su equipo realizaba controles de seguridad y que los retiros se reanudarían apenas se resolviera por completo el problema. También repitió que los fondos de los usuarios seguían a salvo.

Un vocero de la compañía, Ross O'Leary, indicó que se habían suspendido temporalmente los retiros en varias redes como medida de precaución. Más tarde, la plataforma sumó la pausa de las operaciones en Binance Alpha.

Binance pidió confiar solo en canales oficiales y no en enlaces, mensajes o pedidos de información de cuenta de origen dudoso.

Jueves 29 de octubre, 20:17 hs: Bitcoin cae más de 3% y CZ habla de hackeo

A esa hora, Bitcoin cayó tras el hackeo a Binance y cotizaba en torno a u$s78.700, con una baja de 3,1% en 24 horas. Luego la caída se profundizó hasta 3,5% y u$s78.505, mientras las principales criptomonedas perdían entre 4% y 8%.

En paralelo, Changpeng Zhao, cofundador y exdirector ejecutivo de la compañía, fue el primero de peso en ponerle nombre al episodio: "sí parece un hackeo a Binance".

Aclaró que ya no gestiona la plataforma y que, como accionista, espera que los fondos de los usuarios queden totalmente cubiertos. También agradeció la rápida intervención de Tether y Circle.

Jueves 29 de octubre, cerca de la medianoche: Binance estima el impacto en u$s6.300 millones

Hacia la medianoche, Binance enfrentó su mayor prueba de seguridad y confirmó que el impacto total estimado ronda los u$s6.300 millones, de los cuales unos u$s3.000 millones fueron congelados on-chain.

La compañía suspendió depósitos y retiros mientras completaba los controles, revocó la autorización de la dirección afectada y convocó a fuerzas del orden y socios de inteligencia blockchain para rastrear y recuperar los fondos.

Binance prometió absorber las pérdidas con su fondo SAFU y recursos de la compañía. El especialista en ciberdelitos Enrique Dutra advirtió que, al momento de su análisis, todavía no se había establecido públicamente el vector de intrusión ni confirmado el monto de una eventual pérdida, aunque se sospechaba de la laptop de un ingeniero.

Viernes 30 de octubre, durante la jornada: retiros frenados, "múltiples factores" y un plan de cuatro frentes

En su actualización del viernes, Binance indicó que los depósitos no se vieron afectados, que los retiros seguían en pausa mientras se rediseñaba la seguridad del servicio y que esperaba reanudarlos en 48 horas, plazo que luego ajustó a 45.

Sus co-CEOs presentaron un plan de contingencia para cubrir u$s6.300 millones y reabrir los retiros, con una frase central: "Binance absorberá el impacto financiero de estos fondos robados, no nuestros usuarios".

La compañía también aclaró que el incidente se debe a múltiples factores y que rastreaba el recorrido completo del ataque a partir de la computadora comprometida, que podría haber sido la puerta de entrada. Prometió un informe con la causa raíz. Bitcoin, mientras tanto, perforó los u$s77.000, su nivel más bajo desde septiembre.

Sábado 31 de octubre: la cobertura sube al 90% y llega una nueva foto de reservas

El sábado, la novedad fue que Binance ya cubrió el 90% del hackeo y definió cuándo se podrá retirar fondos, tras haber partido del 80%. La plataforma apuntó a reanudar los retiros el domingo.

Para reponer lo sustraído, la exchange combinó tesorería corporativa, uso parcial del Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU) y una parte del fondo de seguro de futuros. El SAFU fue creado en 2018, se nutre de un porcentaje de las comisiones de trading y contaba con alrededor de u$s1.000 millones en bitcoin.

Además, Binance tomó una nueva instantánea de su Proof of Reserves oficial y aseguró el respaldo del 100% de los saldos de 10 criptomonedas.

Sábado 31 de octubre, noche: el FBI vincula el ataque con hackers de Corea del Norte

Ya se conocía que CZ había alertado sobre graves fallas de seguridad días antes del hackeo, en referencia a servidores PHP desactualizados, un antecedente que volvió a circular tras el ataque. Pero lo que más pesó esa noche fue la atribución: el FBI vincula el robo con hackers norcoreanos.

La firma TRM Labs ya había señalado que varios elementos del ataque se parecen a incidentes previos de ese origen, como el hackeo a Bybit. Aquel golpe de febrero de 2025 sumó u$s1.500 millones; el de Binance es casi cuatro veces mayor. En un posteo posterior, Binance agradeció el apoyo de FBI Cyber.

Domingo 1 de noviembre, 03:00 a 06:00 hs: arrancan los retiros por fases y la cobertura llega al 95%

Según la actualización oficial de Binance sobre el incidente de seguridad, la primera fase de retiros estaba prevista entre las 06:00 y las 09:00 UTC, es decir, entre las 03:00 y las 06:00 en la Argentina. La compañía aclaró que el ritmo depende de que cada blockchain supere sus propios controles de seguridad y estabilidad.

En esa misma actualización, la cobertura pasó del 90% al 95%, unos u$s5.985 millones de los u$s6.300 millones afectados. Binance explicó que repuso los activos con fondos propios para comprar tokens de reemplazo. Los depósitos, según la compañía, permanecieron abiertos.

Domingo 1 de noviembre, 09:36 hs: 15 redes habilitadas y las primeras cifras de salidas

Binance informó en su publicación oficial en X que, con la actualización de las 12:36 UTC (09:36 en la Argentina), ya había habilitado retiros en 15 redes y activos, entre ellos Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain y XRP Ledger. Seguirá reabriendo el resto por fases.

Las cifras iniciales fueron contundentes: en las primeras horas se procesaron u$s4.649 millones en retiros frente a u$s1.010 millones en depósitos, una salida neta cercana a u$s3.640 millones, el 2,1% de los activos. Según la compañía, tras un pico inicial los retiros se estabilizan y los depósitos siguen siendo considerables.

Lunes 2 de noviembre: salidas de u$s5.800 millones en 24 horas y espera del informe final

El hackeo a Binance reabre el debate sobre la seguridad de las exchanges. DefiLlama midió salidas netas de hasta u$s5.800 millones en 24 horas, más que lo informado por Binance, cuyo vocero sostuvo que su última actualización es la más cercana a la realidad y que la actividad se estabiliza.

Alvin Kan, COO de Bitget Wallet, cree que el incidente acelerará la adopción de la autocustodia, y el caso muestra fallas operativas que van más allá de las claves privadas.

Quedan pendientes el informe con la causa raíz, la actualización del Proof of Reserves a comienzos de noviembre y la investigación junto a las fuerzas del orden. Mientras tanto, la recomendación es operar solo por canales oficiales: Binance pidió desconfiar de enlaces, mensajes o pedidos de datos ajenos a sus vías verificadas, y su co-CEO Richard Teng aconsejó revisar los saldos de las cuentas.

Para el mercado, la forma en que cierre el caso será un termómetro de la confianza en las exchanges centralizadas.