Los movimientos recientes muestran salidas millonarias de fondos y un precio crítico, mientras el mercado de derivados se orienta hacia arriba

El jueves fue el peor día del año para los ETF de Bitcoin y la semana sigue siendo buena. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo y conviene empezar por ahí, porque explica por qué el mercado no reaccionó como se esperaba.

Los fondos cotizados spot de Bitcoin en Estados Unidos registraron salidas netas por u$s635,6 millones, la cifra diaria más alta desde junio, según los datos que compiló The Block. Pero esa salida llegó después de tres jornadas de entradas, y el saldo de la semana todavía está positivo en u$s442,7 millones.

El movimiento estuvo concentrado en los fondos más grandes. IBIT, de BlackRock, registró rescates por u$s254,1 millones, y FBTC, de Fidelity, por u$s217,5 millones. ARKB, de Ark Invest y 21Shares, sumó u$s109,4 millones. Entre esos tres se explican u$s581 millones, es decir, alrededor del 91% del total.

BITB, de Bitwise, y GBTC, de Grayscale, también cerraron con salidas, aunque sin montos informados. El único fondo que captó dinero fue MSBT, de Morgan Stanley, lanzado en abril de 2026, con una entrada de u$s2,3 millones. El resto del universo marcó flujos en cero.

La secuencia de la semana muestra lo abrupto del cambio de signo:

El lunes entraron u$s526,7 millones

El martes u$s23,2 millones

El miércoles u$s528,4 millones

El jueves registraron la salida récord de u$s635,6 millones

Los otros productos acompañaron la salida. Los ETF spot de Ether perdieron u$s110,6 millones, tras una entrada de u$s14,9 millones el día anterior. Los fondos de XRP sumaron u$s3,6 millones, mientras que los de Solana e Hyperliquid registraron salidas sin monto informado.

Para dimensionar la escala del vehículo, desde su lanzamiento en enero de 2024, los ETF de Bitcoin acumulan más de u$s57.000 millones de flujos netos y administran más de u$s100.000 millones. Vistas contra ese patrimonio, las salidas del jueves representan alrededor del 0,6%.

El precio en un punto de equilibrio

Bitcoin cotizaba cerca de u$s81.500, con una caída del 3,4% en 24 horas. Y ese número no es casual, según el análisis on-chain de Glassnode, publicado el 21 de octubre de 2026, u$s81.500 es exactamente el costo base promedio de los ETF spot estadounidenses, es decir, el precio al que esos fondos compraron en promedio.

La misma firma señaló que la zona entre u$s80.000 y u$s81.500 es donde se superponen el soporte del libro de órdenes y el del análisis on-chain.

Dicho de otro modo, los ETF vendieron u$s635,6 millones justo cuando el precio tocó su propio punto de equilibrio. Por debajo de ese nivel, el conjunto de esos fondos queda en pérdida, y es el lugar donde la presión vendedora tiende a acelerarse por razones contables antes que por convicción.

La caída, además, no nació en el mercado cripto. El Nasdaq Composite cayó 2,6% el jueves, su peor sesión desde junio, y el S&P 500 perdió 1,2%, su mayor retroceso diario desde julio. Bitcoin acompañó al resto de los activos de riesgo.

Donde sí hubo daño propio fue en el apalancamiento. Las liquidaciones del mercado cripto en 24 horas alcanzaron al menos u$s440 millones, según CoinGlass, y u$s397 millones correspondieron a posiciones largas. Es decir, nueve de cada diez dólares liquidados pertenecían a alguien que apostaba a la suba.

Quiénes se muestran optimistas

La contradicción más interesante de la jornada está entre dos grupos de inversores que miran el mismo activo.

Mientras los ETF registraban su peor día en cuatro meses, el mercado de opciones se movió en la dirección opuesta. Según Nick Forster, fundador y CEO de Derive, la probabilidad implícita de que Bitcoin supere los u$s100.000 antes de fin de año subió del 9,7% al 12% en una semana, y la de que caiga por debajo de u$s70.000 bajó del 15,6% al 11%.

Es un movimiento llamativo. En la misma semana en que el precio cayó y los fondos vendieron, quienes pagan por opciones ajustaron sus probabilidades hacia arriba en el escenario alcista y hacia abajo en el bajista. Puede leerse como que el mercado de derivados interpreta la caída como una oportunidad, o como que la salida de los ETF responde a un rebalanceo administrativo y no a un cambio de tesis.

Los rangos que manejan los operadores consultados son estrechos y coinciden en el piso. Lorris Beziers, de Tesseract Group, ubica el movimiento entre u$s80.000 y u$s81.000, mientras que Jeff Anderson, de STS Digital, lo amplía a entre u$s80.000 y u$s86.000.

Para el ahorrista argentino, que, según el análisis de a16z Crypto del 30 de agosto de 2026, usa criptomonedas sobre todo para tener dólares, el dato práctico no está en el flujo de un día. Está en la zona.

Los tres indicadores independientes de esta nota (el costo base de los ETF, el soporte on-chain de Glassnode y los rangos que marcan dos mesas de operaciones) apuntan al mismo número. Entre u$s80.000 y u$s81.500 se decide si esto fue un día malo o el principio de algo más largo.