Los datos de pagos alimentan crédito personalizado y compras en cuotas, y la IA gana lugar en la prevención del fraude y las decisiones en tiempo real

La evolución exige infraestructuras tecnológicas flexibles y adaptadas a la región para conectar pagos, datos y crédito.

Bancos y fintechs enfrentan el reto de modernizar servicios y demostrar escala y rentabilidad en la región, según Paymentology.

Las 4 tendencias clave en pagos digitales Latinoamérica 2026 fueron: multirriel, flexibilidad, integración datos-crédito e IA en operaciones.

Un ecosistema de pagos multirriel; la flexibilidad tecnológica como prioridad; la integración entre pagos, datos y crédito; y la inteligencia artificial (IA) en la operación de pagos; fueron las cuatro tendencias que marcaron a los pagos digitales en Latinoamérica en 2026.

Según un informe de Paymentology, el emisor-procesador observó que la atención pasó del lanzamiento de productos a cómo escalarlos, diferenciarlos y operar con eficiencia en distintos mercados.

Estas tendencias siguen condicionando las decisiones tecnológicas de bancos y fintechs.

Pedro Blanco Pinto, Head of Business Development para Latinoamérica de Paymentology, describió una "evolución clara" en la región durante el año.

La madurez del ecosistema elevó las expectativas de los usuarios, que hoy dan por sentados los pagos seguros, inmediatos y simples.

Para los emisores, diferenciarse depende del uso de datos en tiempo real, la personalización de productos, las nuevas opciones de crédito y la capacidad de adaptarse a cada mercado.

Un ecosistema de pagos multirriel, la primera tendencia

Las tarjetas mantuvieron su relevancia, mientras que las transferencias en tiempo real, los pagos cuenta a cuenta, las billeteras digitales y la tokenización convivieron con una oferta más diversa.

También creció el interés por los modelos vinculados con activos digitales y stablecoins.

Esta diversificación llevó a los emisores a integrar distintos mecanismos de pago y elegir los más adecuados para cada producto y mercado.

En Latinoamérica, esa necesidad estuvo marcada por los diferentes ritmos de adopción tecnológica y las condiciones operativas de cada país.

Un informe de Kushki sobre pagos regionales para 2026 habla de una era de orquestación e interoperabilidad, y precisa que los pagos con tarjeta en persona se modernizan en lugar de marginarse.

Okto Payments proyecta que los pagos instantáneos serán el principal motor comercial de la región y que se expandirán hacia esquemas recurrentes.

La flexibilidad tecnológica como prioridad, la segunda tendencia

La expansión de productos y operaciones dejó en evidencia las limitaciones de las plataformas que requerían cambios estructurales para incorporar nuevas funcionalidades.

Las arquitecturas cloud ganaron relevancia por su capacidad para escalar servicios sobre una misma base tecnológica.

Su aprovechamiento depende de la integración de los sistemas y de su adaptación a los requerimientos locales.

Para las instituciones con planes de expansión regional, esta flexibilidad permite crecer sobre una infraestructura común.

Reduce además la necesidad de desarrollar soluciones independientes para cada mercado.

En 2026, Paymentology presentó Lume, una plataforma cloud-native de emisión y procesamiento con instancias regionales, pensada para casos como pagos vinculados con stablecoins, tokenización, finanzas embebidas y crédito digital.

Integración entre pagos, datos y crédito, la tercera tendencia

La información transaccional ganó relevancia para entender los hábitos de los clientes y diseñar productos acordes con sus necesidades.

Entre las aplicaciones que destacaron estuvieron las líneas de crédito personalizadas, las compras a cuotas y otros modelos de financiamiento.

Esta evolución reforzó la necesidad de conectar los datos de pagos con la evaluación del riesgo y la gestión del crédito.

Para bancos y fintechs, esa integración abrió oportunidades para ajustar sus ofertas al comportamiento de los usuarios.

También permite desarrollar productos más específicos.

Según Paymentology, el ecosistema pasó de acelerar los pagos digitales a integrar crédito, cuentas, wallets y otros servicios financieros en una misma experiencia.

Inteligencia artificial en la operación de pagos, cuarta tendencia 2026

La IA amplió sus aplicaciones en prevención del fraude, automatización y análisis del comportamiento transaccional.

También ganó atención su potencial para respaldar decisiones en tiempo real y ejecutar acciones dentro de los sistemas de pagos.

Su incorporación puso de relieve la importancia de integrar datos y modelos en los procesos operativos, con controles que preserven la seguridad y la consistencia de las decisiones.

Durante 2026, los bancos tradicionales aceleraron la modernización de sus servicios.

Las fintech y los bancos digitales afrontaron mayores exigencias de escala, rentabilidad y resiliencia.

Los primeros conservan ventajas por su base de clientes y su capacidad de fondeo, mientras que los segundos suelen destacar por su flexibilidad tecnológica y especialización.

El aprendizaje para los emisores: infraestructura que evoluciona con el negocio

Según Blanco Pinto, los bancos aceleran su modernización mientras las fintech necesitan demostrar escala y rentabilidad.

Ambos enfrentan el reto de desarrollar productos que respondan mejor a sus clientes y sean sostenibles.

Conectar los datos de pagos con el financiamiento y la gestión del riesgo seguirá siendo clave para el próximo año.

El balance de 2026 deja una prioridad: diseñar infraestructuras capaces de evolucionar con el negocio.

Las plataformas que no incorporan nuevos productos, mecanismos de pago o mercados con agilidad dificultan la expansión y pueden elevar sus costos.

Blanco Pinto advirtió que en la región conviven la alta dependencia del efectivo, las brechas de inclusión financiera, la informalidad y los ecosistemas de pagos fragmentados.

Por eso, en Latinoamérica la respuesta exige una base tecnológica escalable adaptada a las condiciones regulatorias y operativas de cada país.