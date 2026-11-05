Descuentos, cuotas y una experiencia simple son la apuesta de bancos y billeteras virtuales ante comercios que usan más de una solución para cobrar

El 68% de las PyMES usa 2 o 3 soluciones de cobro; 18 millones de argentinos abonan con códigos QR, según estudios.

Comercios adoptan múltiples medios de cobro (QR, apps) para no perder ventas y adaptarse a las diversas opciones de los clientes.

El QR de una fintech, el POS de una entidad y el alias de otra app conviven en la misma caja. En los comercios quedaron atrás los tiempos en que alcanzaba con llevar efectivo: hoy se abona escaneando códigos, mediante links o con transferencias.

Bancos, billeteras y adquirentes, las empresas que procesan los cobros de los comercios, ya no compiten por un lugar en el mostrador, sino por ser la opción elegida en cada operación. Para eso apuestan a descuentos, cuotas y una experiencia más simple, y ya miran a la inteligencia artificial para personalizar beneficios. Se trata de una disputa que se apoya en distintos datos:

Según el Informe de Pagos Minoristas del Banco Central:

En septiembre se realizaron 122,8 millones de pagos con QR, 71,5% más que hace un año

Las transferencias crecieron 22% interanual, con las CVU participando del 75% de los casos

De acuerdo con el Indicador COELSA:

Durante el segundo cuatrimestre de 2026, se registraron 190,5 millones CBU y 163,5 millones CVU (354 millones en total)

18 millones de argentinos abonan con códigos QR (el 22,46% en supermercados y almacenes)

El cliente llega a la caja con más de una opción "en el bolsillo" y el comercio se ve obligada a adaptarse a esa realidad. En el Argentina Fintech Forum, organizado por la Cámara Argentina Fintech el 29 de octubre, Federico Balige, CEO de Getnet, señaló que cada comercio apuesta a la multi adquirencia: tiene en promedio más de dos terminales de cobro, en un sector donde ya operan 15 proveedores, con características propias.

Por qué los comercios cobran con varias terminales y billeteras

En mayo de este año, Getnet, junto a Somos Pymes, comunidad de pequeñas y medianas empresas, lanzó el primer Informe de Cobros en Pymes 2026, cuyos resultados mostraron que el 68% de las empresas encuestadas utiliza más de una solución de cobro y trabaja, en promedio, con dos o tres marcas en simultáneo.

Bancos, billeteras y adquirentes compiten por cada pago en los comercios

Esto evidencia que ya no dependen de una única herramienta para cobrar y que, en esta realidad digital que mezcla no solo distintas empresas sino también métodos de pago, deben combinar alternativas en función del costo, la opción que prefieren sus clientes, las promociones vigentes, los plazos de acreditación y las necesidades operativas de cada momento.

Diego Ossa, CEO de Stefanini Group para la región sur de Latinoamérica, explica a iProUP que "ofrecer distintas alternativas de pago dejó de ser solamente una decisión tecnológica y pasó a estar directamente vinculada con la experiencia del usuario".

"Si un cliente llega al momento de pagar y no encuentra la opción que utiliza habitualmente, puede abandonar la compra o elegir otra alternativa. Por eso, la incorporación de nuevas soluciones responde muchas veces a una necesidad concreta de no perder ventas", advierte el ejecutivo.

Qué problemas genera sumar medios de cobro en la caja del comercio

Sumar terminales, códigos QR y billeteras puede ayudar a sostener la facturación, pero, al mismo tiempo, puede convertir la caja del comerciante en un "rompecabezas de sistemas" que no siempre se hablan entre sí.

"El desafío aparece cuando esa diversidad de opciones se traduce en mayor complejidad para la operación. Cada solución puede tener diferentes tiempos de acreditación, comisiones, reportes y procesos de conciliación, lo que obliga a los establecimientos a administrar múltiples sistemas en paralelo", sostiene Ossa.

Remarca que "la posibilidad de integrar, automatizar y centralizar la información permite ofrecer las alternativas que demandan los clientes sin que esa flexibilidad se transforme en una complejidad interna".

Descuentos, reintegros y cuotas se volvieron la herramienta más visible de la pelea por el cliente, al punto de que casi 89% de los comercios minoristas PyME recurrió a promociones para vender en el último Día de la Madre, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

"Sin duda se han convertido en un factor muy relevante para competir por la preferencia del usuario", afirma Ossa, y precisa: "Nuestra Encuesta de Principalidad Bancaria en Argentina muestra que el 75% de los argentinos utiliza billeteras digitales para acceder a beneficios y este comportamiento es todavía más evidente entre los jóvenes".

En su visión, "la inteligencia artificial amplía esa capacidad al permitir analizar grandes volúmenes de información y segmentar con mucha mayor precisión", un salto que puede ayudar a dejar atrás el 'descuento único' para millones de personas y pasar "a una lógica en la que los beneficios sean más relevantes según el perfil y el contexto de cada cliente".

Por qué a bancos y billeteras les cuesta "ganarse" a los comercios

En el mostrador de una PyME, la fidelidad a una marca de cobro es baja: el 52% de las que operan con varias herramientas elige cuál usar día a día en función de los costos. Se trata de un punto central, en el que el informe de Getnet y Somos Pymes también revela una "tensión relevante", ya que el 43% manifiesta dudas sobre las comisiones detrás de cada operación.

Del lado de bancos, billeteras y adquirentes, también hay una sensación, aún, de "materia pendiente". La mitad de los líderes del sector consultados en Argentina (51%) reconoce que les cuesta llegar a los pequeños negocios y a los comercios informales, y apenas el 35% tiene planes concretos para invertir en acuerdos con comerciantes o redes de pago, indica la séptima edición del estudio Pulso, que Topaz, empresa del Grupo Stefanini especializada en tecnología financiera, realiza periódicamente sobre tendencias financieras en América Latina.

"En un escenario donde consumidores y comercios tienen cada vez más alternativas para pagar, para los bancos y las billeteras el desafío ya no pasa únicamente por sumar usuarios o lograr que una solución sea aceptada, sino por construir una propuesta de valor que mantenga su relevancia y genere preferencia en el tiempo", analiza Ossa.

Para el ejecutivo, "la adopción depende cada vez más de la capacidad de ofrecer una experiencia simple, conveniente y consistente, combinada con beneficios que respondan a las necesidades concretas de los usuarios".

Por qué sumar usuarios ya no alcanza para bancos y billeteras

"Promociones, descuentos o programas de beneficios pueden ser importantes para impulsar el uso, pero su verdadero valor aparece cuando se integran con una experiencia de pago fluida y una solución que el usuario encuentra útil en distintos momentos de su vida cotidiana", considera.

"Para bancos y billeteras, esto implica competir no solo por cantidad de usuarios, sino también por frecuencia de uso y permanencia", plantea Ossa, una mirada que en el Argentina Fintech Forum compartió Martín Heine, CEO de Personal Pay, al subrayar que "la carrera por la cantidad de clientes solamente no alcanza".

En ese sentido, el CEO de Stefanini agregó que "la posibilidad de concentrar distintas funcionalidades y servicios dentro de una misma propuesta, facilitar las transacciones y ofrecer beneficios personalizados puede convertirse en un factor diferencial frente a un ecosistema cada vez más fragmentado".

"En definitiva, en un mercado con múltiples alternativas, la competencia parece desplazarse de la búsqueda de exclusividad hacia la construcción de relevancia. Las entidades que logren combinar una buena experiencia, beneficios concretos y una propuesta capaz de acompañar las necesidades cambiantes de los usuarios tendrán mayores posibilidades de sostener la adopción y convertirse en una opción de referencia", cerró Ossa.