La negociación de cupones de tarjetas de crédito en bancos, plataformas y el mercado de capitales es la gran herramienta de financiamiento para comercios.

Es el punto más novedoso que propone del proyecto de reforma del mercado de capitales firmado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Y promete un boom de utilización del instrumento, ya que el riesgo no será el del comercio sino el del banco administrador del plástico.

La iniciativa llegará al Congreso en los próximos días, en tanto que el Banco Central ya se anticipó con pasos concretos para licitar la creación de un registro para las liquidaciones de tarjeta de crédito, que podrían realizar grandes firmas como COELSA.

Así, los cupones podrán ser negociados con bancos, plataformas como Finvoi (Invoitrade) o Finova (Banco Macro), o los mercados. También eliminará intermediarios de la cadena de negociación de facturas de crédito electrónicas.

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Cómo será el financiamiento con cupones de tarjetas de crédito

Según Sanderis, "con este sistema, el comercio podrá ordenar la transferencia de sus cupones a cobrar hacia cualquier entidad. Al competir por descontarlos, las tasas se reducirán drásticamente".

"Los comercios que operan con adquirentes o agregadores de pago cobran a plazos de entre 15 y 25 días. Al requerir el adelanto de fondos, quedan sujetos a monopolios con tasas elevadas (15% al 18% directo) y la imposibilidad de ceder la cobranza a terceros", completa.

El tributarista Daniel Ricardo García añade que "la idea es convertir los créditos provenientes de las liquidaciones de tarjetas en títulos valores electrónicos negociables. Así, un comercio podría anticipar sus cobros recurriendo a distintos inversores, fondos o entidades financieras".

Nicolás Parreira, economista y director del Grupo Sigma, asegura que "una alternativa es la titulización de los flujos provenientes de las ventas con tarjetas. Esos derechos podrían agruparse y utilizarse como respaldo de instrumentos financieros negociables".

Según el experto, "los inversores aportarían la liquidez y el comercio recibiría anticipadamente el dinero de sus ventas, descontando el costo financiero correspondiente".

"También existe espacio para el factoring digital: plataformas tecnológicas verifican los derechos de cobro y facilitan su financiamiento, y para modelos basados en ingresos futuros, en los que el comercio recibe capital y lo devuelve mediante un porcentaje de sus ventas", considera Parreira.

Cómo se negociarán los cupones de tarjeta

Una gran ventaja que señala Sanderis y que, a su juicio, convertirá en boom la negociación de cupones de tarjeta es que "el riesgo crediticio final del cupón no pertenece al comercio ni a la Pyme, sino al banco pagador que emite la tarjeta".

"Al permitir que múltiples bancos y el mercado de capitales liciten abiertamente por los cupones, las entidades competirán por un activo de poquísimo riesgo a muy corto plazo, de entre 5 y 25 días. Esta oferta masiva de liquidez para un riesgo tan bajo arbitrará la tasa de interés hacia los niveles mínimos del mercado", remarca.

Advierte que "los cupones se perfilan como un instrumento de inversión clave para los Fondos Comunes de Inversión (FCI), funcionando con la seguridad de un plazo fijo pero con mayor liquidez".

"En Argentina, ya tenemos una infraestructura que puede servir como antecedente. El Mercado Argentino de Valores (MAV) permite negociar instrumentos de financiamiento Pyme, como cheques electrónicos, pagarés y facturas de crédito electrónicas. La experiencia del MAV, las ALyC y las plataformas tecnológicas puede aprovecharse para desarrollar nuevas alternativas vinculadas con las liquidaciones de tarjetas", precisa Parreira.

Hernán Visconti, fundador y CEO de la plataforma de financiamiento pyme Bill Group, que ya se prepara para ingresar en el negocio, asegura que "es un mercado muy interesante y es muy favorable que el Gobierno tenga en carpeta su desarrollo, aunque el aspecto regulatorio es clave para darle el contexto apropiado, el cual determinará la potencialidad de crecimiento y expansión".

Cómo es el sistema que ya está armando el BCRA

El Banco Central habilitó un proceso de inscripción para elegir a la entidad encargada de registrar la titularidad y trazabilidad de los cupones. El plazo de postulación para las entidades interesadas se prorrogó hasta el 31 de octubre.

Para operar como registrador se exige idoneidad, trayectoria y respaldo patrimonial. Aunque la Caja de Valores desistió de anotarse, entidades como COELSA, Aclasimsa (Grupo ROFEX) o bancos privados cumplen los requisitos. La estimación de Sanderis es que COELSA será la elegida debido a su infraestructura previa desarrollada con el echeq.

"La entidad registradora deberá otorgar conectividad directa a los bancos, al mercado de capitales y a las plataformas de financiamiento Pyme", subraya Sanderis.

Cómo es el antecedente de Brasil para los cupones

El descuento de cupones de tarjetas de crédito de Brasil se llama Duplicata Escritural y el modelo argentino tiene puntos de coincidencia. Según Sanderis, "existe desde hace 2 años y moviliza trillones de dólares mensuales".

A diferencia del esquema del registrador único que el Banco Central licitará para Argentina, en Brasil existen múltiples registradores interconectados en tiempo real mediante tecnología blockchain.

Para Sanderis, el esquema de registro único del BCRA puede ser lógico teniendo en cuenta la diferencia de tamaño de mercado con Brasil, pero el empresario considera que tiene desventajas, "como ya se pudo comprobar en el mercado de facturas de crédito electrónicas, donde el monopolio de registro de la Caja de Valores hace que se retrasen muchas mejoras".