Changpeng Zhao pidió extremar los cuidados al navegar por Internet tras detectarse fallas en PHP, pocos días antes del ataque a Binance

Binance confirmó que los fondos de los usuarios están seguros tras la intervención de Tether y Circle para congelar activos vinculados al ataque.

La alerta de CZ se centró en servidores desactualizados, vulnerables a la ejecución remota de código malicioso sin necesidad de credenciales de acceso.

Changpeng Zhao advirtió sobre graves fallas de seguridad en PHP días antes del hackeo a Binance, que causó pérdidas estimadas en u$s6.300 millones.

Días antes del millonario hackeo a Binance, Changpeng Zhao había advertido sobre graves fallas de seguridad que podían comprometer sitios web y servidores de todo el mundo.

El fundador del exchange había recomendado extremar las precauciones al navegar por Internet, luego de detectarse dos vulnerabilidades críticas en PHP que exponían a servidores de todo el mundo.

Qué había anticipado Changpeng Zhao sobre los riesgos informáticos

El mensaje de Zhao apareció el 21 de octubre en X, cuando todavía no se había producido el ataque contra Binance y las fallas detectadas en PHP generaban preocupación entre especialistas en seguridad informática.

El empresario puso el foco en un problema que suele pasar inadvertido para los usuarios: los sitios web cuyos administradores no instalan a tiempo las actualizaciones necesarias para corregir vulnerabilidades conocidas.

"Llámenme paranoico, pero tengan mucho cuidado al visitar cualquier sitio web en los próximos días, ya que algunos administradores web no siempre están al día con los parches de seguridad", escribió el empresario.

La advertencia apuntaba a dos fallas críticas capaces de facilitar la ejecución de código malicioso y el acceso a información confidencial almacenada en servidores vulnerables.

La preocupación no era menor, porque PHP se utiliza ampliamente para desarrollar páginas y aplicaciones, por lo que cualquier problema de seguridad puede repercutir sobre numerosos servicios digitales.

El jueves 29 de octubre, Binance sufrió un hackeo que provocó pérdidas estimadas en más de u$s6.300 millones y volvió a poner el mensaje de CZ bajo la lupa.

Sin embargo, la proximidad entre ambos acontecimientos no demuestra que las vulnerabilidades de PHP hayan sido aprovechadas para atacar al exchange ni que exista una relación directa entre los episodios.

Por qué las fallas de PHP podían comprometer sitios web y servidores

El alcance de las vulnerabilidades se explica, en parte, por la presencia de PHP en la infraestructura de Internet, donde permite procesar información y ejecutar funciones necesarias para el funcionamiento de numerosos sitios.

También está presente en sistemas de gestión de contenidos como WordPress, una tecnología extendida que amplifica la cantidad de servicios potencialmente expuestos cuando aparecen errores de seguridad sin corregir.

En este caso, el principal peligro consistía en que un atacante pudiera ejecutar código de manera remota en un servidor vulnerable, sin necesitar previamente un nombre de usuario ni una contraseña.

Ese acceso podría abrir la puerta a distintas acciones, desde consultar información almacenada hasta modificar el funcionamiento de una página o distribuir contenido malicioso entre sus visitantes.

También permitiría intentar obtener credenciales de usuarios, una amenaza especialmente delicada para los servicios que manejan información confidencial o requieren autenticación para acceder a determinadas funciones.

Por ese motivo, instalar las actualizaciones disponibles y aplicar los parches de seguridad no constituye una tarea secundaria, sino una medida fundamental para limitar las posibilidades de explotación.

Qué dijo CZ sobre los fondos de los usuarios tras el hackeo a Binance

Después de conocerse el ataque, Zhao volvió a utilizar X para referirse al incidente y transmitir un mensaje de tranquilidad a quienes tenían criptomonedas depositadas en Binance.

"Los fondos de los usuarios están seguros", aseguró el empresario, en una declaración con la que buscó despejar las preocupaciones sobre las consecuencias del hackeo.

El fundador también reconoció la colaboración de Tether y Circle, que intervinieron para congelar fondos vinculados con el episodio, y destacó el trabajo realizado por los equipos de la plataforma.

En particular, mencionó a Yi He, cofundadora y codirectora ejecutiva de Binance, quien permaneció despierta durante toda la noche coordinando la respuesta junto con cientos de empleados.

"Duele, pero vamos a salir adelante", expresó CZ, como se conoce habitualmente a Zhao dentro del sector de las criptomonedas.

El mensaje de tranquilidad también fue respaldado por Richard Teng, coCEO de Binance, quien ratificó este miércoles que los fondos de los usuarios estaban seguros y recomendó verificar los saldos de las cuentas.

Además, el directivo indicó que quienes tuvieran inquietudes podían comunicarse con el servicio de atención al cliente para recibir asistencia, mientras la compañía continuaba gestionando las consecuencias del ataque.