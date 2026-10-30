Una computadora comprometida puede explicar el ataque récord a Binance, que suspendió retiros y prometió cubrir las pérdidas de todos sus usuarios

Binance cubrirá todas las pérdidas con su fondo SAFU. El incidente recalca el riesgo de custodiar activos en plataformas centralizadas.

Una laptop de un ingeniero sería el origen del hackeo a Binance; Tether y Circle congelaron más de u$s2.360 millones.

El exchange Binance sufrió un hackeo masivo con impacto estimado en u$s6.300 millones, el mayor en la historia cripto.

Una laptop. Esa sería, según la primera reconstrucción de la propia compañía, la puerta de entrada al que podría convertirse en el mayor hackeo de la historia cripto. Binance, la mayor exchange del mundo, estimó en u$s6.300 millones el impacto total del incidente de seguridad que se conoció este jueves y que sacudió a todo el mercado.

La investigación preliminar sugiere que el ataque podría haberse originado en la computadora de un ingeniero del área de DevOps. Por ahora es una hipótesis: Binance prometió un informe técnico cuando los hechos estén verificados, y aclaró que la cifra es una estimación de impacto, no un monto de robo confirmado.

¿Qué pasó en Binance y cómo se descubrió el hackeo?

Las alarmas se encendieron el jueves 29 de octubre. El investigador de blockchain Spreek advirtió en X que los activos de una billetera de Ethereum vinculada a Binance habían sido transferidos a una dirección recién creada, mediante una llamada a un contrato que supuestamente habría sido financiada a través de Tornado Cash. Las billeteras conectadas con esos movimientos empezaron después a vender USDT en exchanges descentralizados.

Binance reconoció que sus equipos investigaban activamente los reportes y aseguró que los fondos de los usuarios estaban seguros. Luego confirmó que suspendía los retiros mientras realizaba verificaciones de seguridad. Changpeng Zhao, cofundador y mayor accionista del exchange, aunque ya no lo gestiona, fue más explícito: "Sí parece un hackeo en Binance".

En una serie de comunicados, Binance explicó que el incidente "puede involucrar una laptop comprometida de un ingeniero de DevOps". DevOps es el área que integra el desarrollo de software con la operación de los sistemas.

Según la compañía, desde esa computadora el atacante habría accedido a un contenedor de servicios y enviado transacciones de retiro no autorizadas. Binance afirmó que hasta ahora no encontró evidencia de que las claves privadas de las billeteras hayan sido filtradas. También revocó la autorización de la dirección afectada y trabaja con fuerzas de seguridad y firmas de inteligencia blockchain para rastrear los activos.

¿Cuánto dinero se robó en el hackeo a Binance?

Esta es la parte más confusa del caso, porque las cifras no coinciden. Binance estimó el impacto total en u$s6.300 millones, de los cuales unos u$s3.000 millones ya fueron congelados en la cadena de bloques. Las firmas que rastrean transacciones on-chain hicieron cálculos algo menores:

Chainalysis calculó que se habrían sustraído unos u$s5.910 millones

calculó que se habrían sustraído unos u$s5.910 millones Arkham Intelligence identificó un conjunto de billeteras etiquetado "binance-hacker-1029" con unos u$s5.840 millones

identificó un conjunto de billeteras etiquetado "binance-hacker-1029" con unos u$s5.840 millones Decrypt contabilizó al menos u$s5.570 millones que salieron de billeteras vinculadas a la plataforma en las redes de Ethereum, Bitcoin y Tron

Según el desglose que difundió CriptoNoticias a partir de registros de Etherscan, unos u$s3.510 millones corresponden a ether, u$s1.440 millones a bitcoin (18.270 BTC) y u$s630 millones a Tron. En las primeras horas, los cálculos del mercado iban de u$s1.700 millones a u$s5.700 millones, y TechCrunch advirtió que el robo podría continuar.

Para dimensionarlo: antes del ataque, Binance tenía algo menos de u$s145.000 millones en saldos de clientes, según datos de DefiLlama. El perjuicio estimado equivale a poco más del 4% de esa cifra.

Tether y Circle congelan fondos: ¿se puede recuperar el dinero?

Los dos mayores emisores de stablecoins fueron clave en la respuesta. Según Cointelegraph, Tether y Circle anunciaron que habían congelado más de u$s2.360 millones en tokens vinculados al supuesto hackeo.

El CEO de Circle, Jeremy Allaire, informó el congelamiento de más de u$s800 millones en USDC, en coordinación con las autoridades. Siete minutos después, Paolo Ardoino, CEO de Tether, anunció más de u$s1.567 millones en USDT. "Proteger a la industria y a nuestros socios es nuestra principal prioridad", escribió.

Congelar no es recuperar. Ari Redbord, de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, advirtió que un congelamiento detiene el movimiento del dinero, pero que la recuperación sigue un proceso legal. Devolver los activos puede demandar meses e incluso años, porque requiere coordinación entre autoridades, plataformas y emisores de tokens.

¿Es el mayor hackeo de la historia cripto?

De confirmarse las cifras, sí, y por amplio margen. Reuters recogió que, según analistas, puede ser el mayor robo de criptomonedas de la historia. La comparación con los grandes golpes anteriores:

Bybit (febrero de 2025): unos u$s1.500 millones , atribuidos a hackers norcoreanos. Hasta ahora era el mayor robo confirmado del sector. Más información sobre los responsables del robo de u$s1.500 millones a Bybit.

unos , atribuidos a hackers norcoreanos. Hasta ahora era el mayor robo confirmado del sector. Más información sobre los responsables del robo de u$s1.500 millones a Bybit. Ronin Network (marzo de 2022): unos u$s620 millones

unos Poly Network (agosto de 2021): unos u$s610 millones , devueltos casi por completo por el atacante.

unos , devueltos casi por completo por el atacante. Coincheck (enero de 2018): unos u$s530 millones

El impacto estimado de Binance equivale a más de cuatro veces el de Bybit. Y no es la primera vez que la plataforma sufre un ataque: en mayo de 2019 le sustrajeron 7.000 BTC, que cubrió con su fondo de emergencia SAFU.

¿Qué pasa con los fondos de los usuarios y con el precio de bitcoin?

Binance asegura que cubrirá todas las pérdidas con recursos del fondo SAFU (el fondo de activos seguros para los usuarios) y con fondos propios de la compañía. La cofundadora Yi He ratificó ese compromiso. Además, la firma anticipó que publicará una prueba de reservas actualizada cuando termine el proceso de reposición de los activos. Binance.US, la plataforma separada que opera en Estados Unidos, informó que no se vio afectada.

Mientras tanto, los depósitos y retiros siguen suspendidos hasta que se resuelva por completo el problema de seguridad. El mercado reaccionó de inmediato: el bitcoin cayó más de 4% y cotizó por debajo de los u$s78.000, su nivel más bajo en semanas.

La compañía también alertó a los usuarios para que se mantengan atentos a posibles estafas que aprovechen la coyuntura y no confíen en enlaces, mensajes o pedidos de información de cuenta que no provengan de canales oficiales. El episodio, además, podría llevar a los inversores a reconsiderar los riesgos de custodiar activos digitales en plataformas centralizadas, según planteó Reuters.