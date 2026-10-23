El fundador de Binance pidió extremar cuidados al navegar por internet tras detectarse fallas en PHP que podrían comprometer servidores y datos

Changpeng Zhao, fundador de Binance, alertó sobre el riesgo en plataformas web y recomendó evitar ingresar datos sensibles hasta asegurar la actualización.

La falla afecta a sistemas con versiones de PHP anteriores a la 8.1, dejando a 884.000 servidores globales sin protección ante ataques activos.

El 88% de los servidores en Argentina está expuesto a la vulnerabilidad PHP2Shell, que permite ejecutar código remoto y tomar el control de equipos.

Argentina enfrenta una exposición crítica ante una nueva crisis de ciberseguridad, con un alto porcentaje de sus servidores desprotegidos frente a ataques que aprovechan fallas en PHP, una tecnología extendida en internet.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, advirtió sobre el peligro y recomendó extremar las precauciones al navegar durante los próximos días, mientras especialistas alertan sobre la velocidad de propagación de estas vulnerabilidades.

Por qué Argentina está entre los países más expuestos a PHP2Shell

El panorama local refleja un problema de alcance internacional: el 88% de los servidores de Argentina estaría desprotegido frente a estos ciberataques, una proporción que evidencia la magnitud de la exposición ante las vulnerabilidades de PHP.

A escala global, especialistas estiman que el 59% de los servidores expuestos utiliza versiones anteriores a la 8.1, lo que deja a más de 884.000 equipos sin protección adecuada.

La falta de soporte oficial para esas versiones dificulta la corrección de los sistemas antiguos y amplía la superficie de ataque, especialmente en infraestructuras cuyos responsables todavía no implementaron medidas de seguridad actualizadas.

La amenaza, conocida como PHP2Shell, reúne dos vulnerabilidades identificadas como CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619, calificadas con una severidad de 9,2 sobre 10 por su capacidad para comprometer servidores.

Estas fallas permiten ejecutar código remoto y tomar el control de equipos afectados mediante una técnica de evasión del estado del sistema, sin necesidad de superar un proceso de autenticación previo.

Qué advirtió Changpeng Zhao sobre las fallas de PHP

A través de su cuenta oficial en X, el fundador de Binance pidió a los usuarios extremar las precauciones al visitar sitios web, ante la posibilidad de que los administradores demoren en instalar las correcciones necesarias.

PHP constituye una tecnología fundamental para una parte considerable de internet y sostiene aplicaciones populares, incluidos gestores de contenido como WordPress y numerosas plataformas de comercio electrónico.

Por ese motivo, un servidor vulnerable puede transformar un sitio aparentemente legítimo en una vía para robar credenciales o infectar dispositivos, sin que los visitantes necesariamente adviertan el compromiso de la infraestructura.

El riesgo también alcanza al ecosistema de bitcoin y las criptomonedas, aunque con una distinción importante: el protocolo Bitcoin no utiliza PHP y permanece inmune a estas fallas específicas.

En cambio, plataformas de intercambio, proveedores de monederos e interfaces de programación de aplicaciones (API) destinadas a procesar pagos sí emplean ampliamente este lenguaje y podrían quedar expuestos si sus sistemas no están actualizados.

Cuándo comenzaron los ataques y qué medidas deben tomar los usuarios

Los primeros intentos de compromiso se registraron el 17 de octubre de 2026 en redes señuelo, según datos de Amazon Threat Intelligence, que identificó actividad maliciosa antes de la publicación de las correcciones.

Cuatro días después, el 21 de octubre, The PHP Foundation liberó actualizaciones de emergencia para las ramas 8.3, 8.4 y 8.5, aunque para entonces los atacantes ya habían comenzado sus ofensivas.

La rápida propagación preocupa además por el uso de herramientas de inteligencia artificial, que reduce casi a cero el costo operativo de explotar vulnerabilidades a gran escala y facilita la automatización de los ataques.

Frente a este escenario, los administradores deben aislar inmediatamente los servidores que utilizan versiones caducas, implementar redes privadas virtuales (VPN) y auditar los registros de tráfico para identificar comportamientos sospechosos.

Los usuarios también deberían limitar el ingreso de información sensible, contraseñas y credenciales críticas mientras persista el riesgo, sin asumir que las plataformas que visitan están necesariamente libres de compromisos.