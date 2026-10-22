Charles Guillemet alertó sobre fallas que pueden permitir ataques a servidores y comprometer servicios digitales. Todos los detalles

La falta de actualizaciones expone servicios web y cripto a ataques; se requiere migrar sistemas sin soporte.

Vulnerabilidades en PHP (gravedad 9.2/10) permiten ejecución remota de código y afectan al ecosistema cripto.

Ledger alertó sobre fallas críticas de ciberseguridad en PHP y Node.js que afectan sitios web y apps.

Charles Guillemet, director de tecnología de Ledger, alertó sobre el estado de la ciberseguridad global tras la detección de fallas críticas en PHP y Node.js, dos tecnologías utilizadas para desarrollar sitios web y aplicaciones.

El problema afecta especialmente a los servidores que utilizan versiones vulnerables y que no cuentan con actualizaciones de seguridad.

Dos de las vulnerabilidades identificadas en PHP recibieron una puntuación de gravedad de 9,2 sobre 10 y pueden permitir la ejecución remota de código.

Si un atacante consigue explotarlas, podría ejecutar instrucciones en un servidor afectado y comprometer los servicios que funcionan en él.

Aunque se publicaron correcciones para las versiones de PHP que todavía cuentan con soporte, los sistemas antiguos pueden seguir expuestos.

Esto representa un desafío para las empresas que mantienen infraestructura desactualizada y no pueden migrar de inmediato a una versión más reciente.

Cómo pueden afectar las fallas al ecosistema cripto

Las vulnerabilidades también generan preocupación en el sector de las criptomonedas ya que pueden comprometer servicios que utilizan estas tecnologías, como plataformas de intercambio, aplicaciones de carteras digitales y sistemas de pago.

El riesgo depende de las versiones instaladas y de las condiciones de cada sistema. Por eso, la existencia de una vulnerabilidad no significa que todos los servicios que utilizan PHP o Node.js hayan sido atacados, pero sí que los equipos expuestos necesitan revisar sus medidas de seguridad.

Guillemet indicó además problemas vinculados con Node.js y certificados digitales TLS, que permiten autenticar conexiones y proteger el intercambio de información entre usuarios y sitios web.

En estos casos, es necesario distinguir entre los certificados comprometidos y la seguridad general del protocolo: los incidentes no implican que todas las conexiones cifradas sean vulnerables.

Ante este escenario, los administradores deben instalar las actualizaciones disponibles, migrar los sistemas que quedaron sin soporte y limitar el acceso a los servidores que no puedan corregirse de inmediato.

Otras medidas incluyen restringir las conexiones a redes privadas y monitorear posibles actividades sospechosas.

Ledger ya había quedado en el centro de otro incidente de seguridad

La nueva advertencia se conoce después de otro caso que involucró a Ledger. Según publicó previamente iProUP, las pérdidas vinculadas con billeteras de hardware adulteradas con un chip espía superaron los u$s90 millones, en un incidente que afectó a más de 300 carteras.

La investigación apuntó a dispositivos comercializados por el revendedor CryptoBilis en el Sudeste Asiático. El caso generó preocupación por los riesgos asociados con la compra de dispositivos a vendedores no autorizados y por la posibilidad de que el hardware sea manipulado antes de llegar al usuario.

Sin embargo, ambos episodios tienen características diferentes. Mientras que el incidente anterior estuvo relacionado con la manipulación física de dispositivos, las alertas actuales se centran en vulnerabilidades de software e infraestructura de internet.

Los dos casos vuelven a poner en evidencia los desafíos de seguridad que enfrenta el ecosistema de activos digitales. Además de proteger las claves privadas y los dispositivos, las empresas necesitan mantener actualizados los sistemas que utilizan para operar y procesar transacciones.