Tras el robo millonario, el CEO de Binance aseguró que los activos de los clientes están seguros y explicó cómo cubrirán las pérdidas del ataque

La plataforma reanudará los retiros antes del domingo y publicará una Prueba de Reservas el lunes para dar transparencia.

Richard Teng anunció la reserva, combinando u$s5.000 millones ya disponibles en criptos con nuevas adquisiciones de activos.

Binance cubrirá con u$s6.340 millones las pérdidas de un hackeo a su billetera, asegurando que los fondos de clientes están seguros.

Binance decidió cubrir con recursos propios las pérdidas ocasionadas por el ataque que comprometió una de sus billeteras calientes y que la compañía valuó en más de u$s6.300 millones.

Su director ejecutivo, Richard Teng, anunció una reserva de u$s6.340 millones y aseguró que los activos de los clientes permanecen seguros, mientras el exchange trabaja para reanudar los retiros antes del domingo.

Cuánto dinero destinará Binance para cubrir las pérdidas del ataque

La cifra anunciada por Teng combina criptomonedas que la compañía ya tiene disponibles con nuevas adquisiciones que realizará para completar la cobertura prometida tras el ataque informático a su infraestructura.

En concreto, u$s5.000 millones ya están reservados en las criptomonedas afectadas, entre ellas bitcoin (BTC), ether (ETH), USD Coin (USDC), Tether (USDT) y BNB, según precisó durante su mensaje.

El monto restante será adquirido en los mercados y mediante operaciones extrabursátiles, conocidas como OTC, según detalló Teng en un video difundido después del incidente para alcanzar el monto comprometido.

"Estamos comprometidos a cubrir todas las pérdidas derivadas del hackeo con fondos de la empresa", aseguró Teng, al explicar cómo Binance responderá por los activos sustraídos.

La decisión implica que el exchange absorberá el impacto financiero con recursos corporativos, en lugar de trasladar las pérdidas a quienes mantienen criptomonedas depositadas en la plataforma y proteger los depósitos de los usuarios.

El anuncio llegó después de que Binance suspendiera temporalmente los retiros para revisar su infraestructura de seguridad, una medida que generó inquietud entre usuarios que necesitaban acceder a sus fondos.

Qué pasó con los fondos de los clientes de Binance

Teng buscó despejar las dudas sobre los depósitos al diferenciar la billetera vulnerada del sistema de almacenamiento donde Binance conserva la mayor parte de los activos de sus clientes, según explicó en su mensaje público.

El ataque alcanzó una billetera caliente, una dirección conectada a internet que la plataforma utiliza para procesar operaciones habituales, entre ellas los retiros solicitados por sus usuarios y gestionar las solicitudes de salida.

En cambio, según el ejecutivo, la mayor parte de las criptomonedas de los clientes permanece en billeteras frías, que funcionan fuera de línea y separadas de la infraestructura operativa conectada.

Cuando una persona solicita retirar sus activos, Binance transfiere los fondos necesarios desde esas billeteras frías hacia los sistemas conectados que permiten completar la transacción de manera habitual, según describió Teng.

"Nunca utilizamos fondos de clientes", señaló Teng, quien sostuvo que esa separación permitió afrontar el impacto del ataque con dinero perteneciente exclusivamente a la compañía.

Binance prevé publicar el lunes una primera Prueba de Reservas e invitó a los usuarios a consultar sus saldos en la aplicación; el informe incluirá los activos adquiridos para completar la cobertura.

El alcance de estas verificaciones depende de la metodología aplicada y de los pasivos contemplados, por lo que el informe permitirá conocer las tenencias declaradas bajo custodia.

Cómo fue el ataque y cuándo volverán los retiros de Binance

La investigación inicial apuntó a una computadora portátil comprometida, pero las revisiones posteriores identificaron otros puntos de acceso que ampliaron el análisis sobre cómo ingresaron los atacantes durante las primeras horas de revisión.

Teng afirmó que los responsables utilizaron un mecanismo de autodestrucción que eliminó herramientas y rastros durante la operación, lo que dificultó el análisis forense posterior y reconstruir la secuencia de los hechos.

Según su explicación, los atacantes aprovecharon EIP-7702, una propuesta técnica vinculada a Ethereum que permite que una cuenta delegue temporalmente la ejecución de código sin modificar directamente la cuenta original.

Esa delegación obtuvo autorización en la cadena de bloques sobre una billetera caliente sin atravesar los controles habituales de aprobación de Binance, según explicó Teng en el video difundido.

"No lo reactivaremos hasta que supere pruebas rigurosas", afirmó Teng, quien estimó que el servicio podría volver antes del domingo, dentro de un plazo de 40 horas al momento de su mensaje.

Binance mantiene suspendidos los retiros mientras reconstruye y prueba la infraestructura involucrada, revisa dispositivos, servicios en la nube, gestión de claves y procesos de firma junto con sus equipos de seguridad.

En paralelo, la compañía trabaja con autoridades, firmas de inteligencia de blockchain, emisores de tokens y otros exchanges para localizar los fondos y recuperar los activos que sigan fuera de su control.