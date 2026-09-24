Una cadena de vulnerabilidades puede permitir ataques a través de Safari. Recomendaciones para actualizar equipos y proteger claves privadas

Ledger y expertos recomiendan actualizar iOS y evitar almacenar frases semilla de criptomonedas en el iPhone por el riesgo de exposición.

Atacantes explotan fallas en Safari y iOS para acceder al kernel de los iPhones, exponiendo archivos, credenciales y datos de wallets.

La vulnerabilidad DarkSword permite comprometer iPhones desde una web maliciosa y acceder a datos sensibles, incluyendo credenciales de criptomonedas.

Una cadena de vulnerabilidades en iOS, conocida como DarkSword, permite que ciberdelincuentes comprometan un iPhone a través de una página web maliciosa y accedan a información sensible, incluidas credenciales vinculadas a criptomonedas.

La alerta fue difundida por Ledger y especialistas en seguridad, que recomendaron actualizar los dispositivos y evitar almacenar frases semilla –es decir– un conjunto de palabras que funciona como llave para recuperar una billetera, o claves privadas en el teléfono.

El problema está en el dispositivo que los usuarios utilizan para acceder a sus wallets. DarkSword reúne varias fallas de seguridad que pueden activarse cuando una persona entra desde Safari a una página preparada por un atacante.

A partir de esa visita, el ciberdelincuente puede aprovechar las fallas del navegador y de iOS para superar algunas de las protecciones del teléfono y acceder a partes del sistema a las que normalmente no debería llegar.

Según los reportes de seguridad citados por Ledger, el ataque puede avanzar hasta el kernel de iOS, una de las partes principales del sistema operativo. Si esto ocurre, el atacante podría intentar acceder a información guardada en el dispositivo.

Para quienes tienen criptomonedas, el riesgo aparece si el teléfono contiene información que permite recuperar una wallet.

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Cómo funciona el ataque

En condiciones normales, Safari mantiene a las páginas web aisladas del resto del iPhone. Esto impide que un sitio pueda acceder libremente a la información y funciones del dispositivo.

DarkSword busca superar esa protección mediante una cadena de vulnerabilidades. El ataque comienza en JavaScriptCore, una parte de Safari que permite ejecutar código de las páginas web, y luego intenta avanzar hacia otras áreas del sistema.

Una vez que logra superar distintas medidas de seguridad, el ataque puede llegar al kernel de iOS, parte central del sistema operativo. Desde allí, un ciberdelincuente podría intentar acceder a información almacenada en el teléfono, como:

archivos

credenciales

datos vinculados a wallets

Google Threat Intelligence Group detectó campañas que utilizaban DarkSword desde noviembre de 2025. Las vulnerabilidades involucradas fueron corregidas posteriormente por Apple mediante actualizaciones de iOS.

Para los usuarios de criptomonedas, uno de los principales riesgos está en dónde almacenan la información que permite recuperar sus wallets.

La frase semilla es un conjunto de palabras que funciona como una llave para recuperar una billetera. Si está guardada como una captura de pantalla, una nota o un archivo en el iPhone, podría quedar expuesta si el dispositivo es comprometido.

Por este motivo, desde Ledger recomendaron no almacenar frases ni claves privadas en dispositivos conectados a Internet.

La compañía también aclaró que sus wallets de hardware no fueron afectadas por este ataque.