La comunidad cripto reportó un incidente de seguridad que fue posteriormente analizado por firmas especializadas en ciberseguridad, entre ellas SlowMist

Las versiones 1.1 y 1.2 de FomoPeek ocultaban un exploit de kernel de iOS que accedía a claves privadas y frases semilla.

Binance alertó sobre la **app FomoPeek**, distribuida en la App Store, que robaba claves de billeteras de **criptomonedas** en iOS.

Binance, la exchange más grande del mundo por volumen de trading, encendió las alarmas entre los usuarios de iPhone tras confirmar que una aplicación descargada desde la propia App Store de Apple contenía código malicioso capaz de exponer datos sensibles de billeteras de criptomonedas.

La advertencia, difundida el 19 de septiembre por Binance Wallet, apunta directamente a FomoPeek, una app de terceros cuyas versiones 1.1 y 1.2 habrían sido utilizadas para robar claves privadas, frases semilla y otra información almacenada en los dispositivos afectados.

La empresa pidió a todos los usuarios de iPhone y iPad que revisaran si alguna vez habían instalado FomoPeek en sus equipos.

La recomendación surgió luego de que la comunidad reportara un incidente de seguridad que fue posteriormente analizado por firmas especializadas en ciberseguridad, entre ellas SlowMist, una de las más reconocidas en el rastreo de fraudes vinculados al ecosistema cripto.

Según la investigación realizada en conjunto con el equipo de seguridad de OKX, la aplicación escondía dos módulos completamente ajenos a su función declarada.

Uno de ellos constituía un verdadero marco de explotación del kernel de iOS, equipado con ocho métodos de ataque distintos, capaz de seleccionar la técnica más adecuada según el modelo de dispositivo y la versión del sistema operativo instalada.

Esta app de la App Store escondía un malware que roba datos cripto sin que lo notes

De acuerdo con los investigadores, ese marco declaraba cobertura desde iOS 12.0 hasta iOS 18.7.2, y también sobre iOS 26.0 y 26.1, aunque las versiones más antiguas del sistema operativo presentaban un nivel de riesgo mayor.

Una vez que el exploit lograba ejecutarse con éxito, el código malicioso podía escapar del sandbox de iOS, desencriptar los datos del keychain y acceder a archivos pertenecientes a otras aplicaciones instaladas en el mismo dispositivo.

Esa capacidad convertía a FomoPeek en una amenaza mucho más amplia que un simple malware orientado a billeteras cripto, ya que el ataque podía exponer también credenciales de acceso, conversaciones y archivos almacenados localmente, sin limitarse a los datos de una app específica.

Según el informe de SlowMist, la versión 1.0 de FomoPeek, disponible originalmente en la App Store, no contenía ninguno de los dos módulos maliciosos. Recién con la versión 1.1, identificada como build 105 y lanzada el 9 de septiembre, se introdujo el código dañino, que se mantuvo también en la versión 1.2, lanzada el 12 de septiembre.

No fue sino hasta la versión 1.3, publicada el 17 de septiembre, que ambos frameworks maliciosos fueron finalmente eliminados. Todo este proceso ocurrió mientras la aplicación se distribuía a través del canal oficial de Apple, sin recurrir a instalaciones de terceros o versiones re-firmadas por fuera de la tienda.

Frente a este panorama, Binance recomendó a quienes tuvieran instalada la aplicación en versiones afectadas de iOS que la eliminaran de inmediato, evitaran reinstalarla y actualizaran su sistema operativo a la versión más reciente disponible.

Binance alertó sobre FomoPeak, un malware que podía vaciar tu billetera cripto desde la App Store

Para los usuarios de billeteras de autocustodia, la sugerencia fue todavía más drástica: crear una nueva billetera desde un dispositivo que nunca haya tenido FomoPeek instalada y transferir la totalidad de los fondos hacia esa nueva dirección.

La exchange también pidió a quienes detecten movimientos inusuales en sus activos que conserven el dispositivo comprometido y toda la evidencia disponible antes de contactar al soporte técnico.

Todas las apps maliciosas que circularon en iOS en 2026

En julio pasado se había reportado el spyware SparkKitty, capaz de recolectar imágenes almacenadas en teléfonos iOS y Android en busca de capturas de pantalla con frases de recuperación de billeteras.

Antes, en marzo, investigadores de Google habían identificado un kit de explotación conocido como Coruna, que contenía cinco cadenas de exploits completas y 23 vulnerabilidades distintas, capaz de rastrear teléfonos comprometidos en busca de información financiera y frases semilla.

La App Store tampoco estuvo exenta de otros episodios similares en lo que va del año. En agosto se detectó una aplicación falsa que imitaba a la billetera Wasabi Wallet, vinculada al robo de aproximadamente 6 BTC de un usuario, y que representó el vigésimo séptimo clon de wallet cripto identificado en la tienda de Apple durante 2026.

El caso más grave de ese tipo de fraudes correspondió a una app falsa de Ledger, que habría provocado pérdidas cercanas a los u$s9,3 millones.