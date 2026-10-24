La firma destaca tres criptomonedas que buscan resolver necesidades clave de IA, desde el acceso a datos hasta el financiamiento de hardware

El éxito de estos activos dependerá de su adopción frente a proveedores en la nube tradicionales, tras reportarse subas destacadas como el 580% de PEARL.

Las iniciativas abordan la falta de datos para entrenamiento, el financiamiento de equipos de cómputo y la escasez de potencia de procesamiento GPU.

Grayscale identificó tres proyectos cripto —DATA Network, USD.AI y Pearl— diseñados para resolver desafíos críticos de infraestructura en inteligencia artificial.

Grayscale identificó tres proyectos cripto que buscan resolver necesidades clave de la inteligencia artificial (IA), desde el acceso a datos hasta la financiación de equipos y la disponibilidad de potencia de cálculo.

Estas iniciativas apuntan a obstáculos que enfrentan los operadores tecnológicos, en un contexto de creciente demanda computacional, elevados costos de hardware y búsqueda de alternativas descentralizadas para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial.

¿Qué criptomonedas buscan resolver problemas de infraestructura de IA?

La gestora publicó su análisis el viernes 23 de octubre en The Stack, una serie de investigación institucional que examina tendencias y oportunidades vinculadas con el ecosistema de activos digitales.

El informe sostiene que la convergencia entre redes descentralizadas e inteligencia artificial supera los usos habituales de plataformas como Bittensor, NEAR y World, y alcanza necesidades operativas esenciales.

Entre ellas aparecen el acceso a información, el financiamiento de equipos informáticos y la disponibilidad de recursos computacionales, cuya demanda aumenta mientras persisten la escasez de componentes y los elevados costos de adquisición.

En ese contexto, Grayscale seleccionó tres iniciativas con propuestas diferenciadas: DATA Network (DATA), USD.AI (CHIP) y Pearl (PEARL), orientadas a resolver distintos desafíos de la infraestructura tecnológica necesaria para la IA.

¿Cómo funciona DATA Network y qué relación tiene con la IA?

DATA Network (DATA) desarrolla herramientas para recopilar, licenciar y rastrear información generada por personas, incluidos videos, grabaciones de audio y fotografías que pueden utilizarse para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Las aplicaciones construidas sobre su red pueden licenciar esos contenidos a laboratorios especializados en IA, con el objetivo de facilitar el acceso a datos y administrar su utilización y procedencia.

La iniciativa también anunció modificaciones en su infraestructura tecnológica, como parte de una estrategia destinada a reorganizar los componentes que utiliza para gestionar información y almacenamiento dentro de su ecosistema.

Según su documentación oficial, el 12 de octubre de 2026 comunicó planes para migrar su arquitectura base a la red Sui y establecer a Walrus como capa de almacenamiento predeterminada.

¿Cómo financia USD.AI los equipos para inteligencia artificial?

USD.AI, asociado al token CHIP, propone instrumentos de crédito respaldados por unidades de procesamiento gráfico (GPU) y los ingresos comerciales generados por esos equipos informáticos utilizados para desarrollar servicios de inteligencia artificial.

USD.AI reúne aportes de capital mediante estructuras financieras basadas en blockchain, con el objetivo de ofrecer créditos respaldados por equipos informáticos, de acuerdo con la descripción presentada por Grayscale.

De acuerdo con la gestora, los proveedores de liquidez pueden aportar fondos a estos instrumentos y obtener rendimientos mediante las operaciones, mientras el sistema facilita financiamiento para adquirir equipos especializados.

La propuesta busca responder a una barrera económica del sector, donde los costos de las GPU y la creciente demanda de procesamiento dificultan ampliar la infraestructura necesaria para operar sistemas de IA.

¿Qué es Pearl y por qué subió 580% su token?

Pearl (PEARL) busca monetizar la potencia de cálculo mediante cargas de trabajo de inteligencia artificial y una red basada en prueba de trabajo (Proof of Work), que utiliza su propio activo digital.

Su diseño permitiría que los operadores de centros de datos reciban recompensas en el token nativo de la red, además de los ingresos habituales que obtienen por prestar servicios de procesamiento informático.

Según métricas de CoinGecko citadas en el informe, PEARL acumuló una suba del 580% durante el trimestre finalizado el 22 de octubre de 2026, un rendimiento destacado para el período analizado.

Sin embargo, esa apreciación no garantiza nuevas subas ni demuestra la viabilidad comercial del proyecto, por lo que su evolución dependerá de resultados concretos y de la demanda efectiva de sus servicios.

Grayscale sostiene que el futuro de estas iniciativas estará condicionado por su adopción operativa y su capacidad para competir con los proveedores tradicionales de infraestructura en la nube, un mercado estratégico para la IA.

La firma continuará siguiendo estos activos de cara al rebalanceo trimestral de sus productos temáticos, previsto para el cierre del período fiscal, mientras evalúa la evolución de las propuestas analizadas.