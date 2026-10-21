Jorge Payró, Country Sales Director de Red Hat para la Argentina, analiza los beneficios de una cadena de suministro bien controlada por las organizaciones

Red Hat invierte 20 años en Argentina; actúa como catalizador en el ecosistema multicloud para elegir sin dependencia.

La arquitectura híbrida abierta de Red Hat permite adoptar IA con seguridad de datos y sin dependencia tecnológica.

Red Hat impulsa la soberanía digital en Argentina, ofreciendo control sobre infraestructura, datos y operaciones.

La soberanía digital dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en una prioridad concreta para las empresas argentinas.

Apunta, ante todo, a la seguridad y al control sobre tres variables: la infraestructura, los datos y la operación.

Desde Red Hat creemos que la mejor base es una plataforma tecnológica unificada, con una arquitectura híbrida abierta.

Sobre ella, cada organización puede construir su entorno de trabajo con seguridad, control, capacidad de elección, flexibilidad y robustez.

Es, a nuestro juicio, el cimiento de la plataforma de IT hacia el futuro.

Inteligencia artificial sin perder el control de los datos

Esa misma arquitectura responde a cómo adoptar inteligencia artificial sin resignar el control de los datos ni la seguridad de la información.

El cliente debe tener libertad de acción, sin importar con qué proveedores trabaje, cuál sea su arquitectura legacy o qué fricciones operativas enfrente.

Esa libertad le da seguridad y agilidad, y le permite escalar la IA con impacto real en el negocio.

La IA como oportunidad y no como una amenaza de seguridad

Estando cerca de nuestros clientes vemos que la IA aporta eficiencia, innovación y agilidad.

Pero también abre vulnerabilidades y le da velocidad a quienes buscan atacar.

Por eso promovemos la seguridad por diseño y una cadena de suministro controlada, que garantice que los paquetes de código usados en el desarrollo no estén intervenidos ni tengan vulnerabilidades.

Junto con IBM hicimos además una inversión importante para desarrollar el proyecto Lightwell.

Este proyecto, busca dar al cliente herramientas de remediación para el software de código abierto, en especial las librerías de la comunidad que las software factories y los proveedores usan para desarrollar aplicaciones y trabajar con modelos.

El objetivo es acortar el tiempo entre que se detecta una vulnerabilidad y se despliega la solución en producción.

Nube híbrida: la oportunidad de elegir en lugar de depender

La arquitectura híbrida abierta permite consolidar e interoperar en entornos multicloud, con hyperscalers y nubes públicas, pero también on-premise y en el edge.

Una fábrica automotriz, por ejemplo, puede necesitar la potencia de cómputo junto a su línea de producción, porque la latencia afectaría la eficiencia.

Poder desarrollar en cualquier nube y moverse entre ellas es parte de lo que buscamos con nuestras soluciones.

Esa diversidad le da al cliente poder de elección y libertad para moverse entre entornos y proveedores.

Evita una arquitectura rígida en la que la decisión de hoy deje pocos grados de libertad para las necesidades de mañana.

La presencia en el país y el mejor modelo para estar vigentes

Invertimos en Argentina y Latinoamérica desde hace 20 años, con proyectos de impacto positivo para las personas.

Tenemos varios casos de éxito del país, el Cono Sur y la región fueron nominados y premiados con los Innovation Awards en los Red Hat Summit. Entre los argentinos figuran Banco Galicia, el Ministerio de Salud, ARSAT y Medifex.

Las oportunidades de crecimiento acompañan las necesidades de cada industria y de nuestros clientes. Renovamos el compromiso con el país, la región, nuestro ecosistema de alianzas y el mundo open source, y seguiremos invirtiendo en Argentina.

En un mercado donde juegan Microsoft, Amazon y Google, nuestra ventaja no es competir con ellos, sino actuar como catalizador.

A través de nuestras plataformas hacemos que interactúen entre sí y con las decisiones tecnológicas de cada cliente, ya sea en el data center o en cualquier nube.

Así, cada empresa elige dónde está la mejor plataforma y arquitectura para resolver sus necesidades de negocio.

Ese es, creemos, nuestro principal diferencial: jugar con todos de manera colaborativa y cooperativa, y no en un estado de competencia.

*Por Jorge Payró, Country Sales Director de Red Hat Argentina