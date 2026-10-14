Un informe de Chainalysis detectó más de 138 millones de transacciones con x402 y mostró cómo los sistemas automatizados empiezan a operar con cripto

La automatización de pagos por IA revoluciona la economía digital y el mercado cripto, abriendo nuevas oportunidades.

Chainalysis registró más de 138 millones de transacciones x402 en Base; EE. UU. lidera pagos por inferencia de IA.

Agentes de IA utilizan criptomonedas para comprar servicios digitales, modelos y capacidad de procesamiento de forma autónoma.

Los agentes de inteligencia artificial (IA) utilizan criptomonedas para comprar servicios digitales, acceder a modelos de IA y pagar por capacidad de procesamiento de manera automática.

Un informe de Chainalysis registró más de 138 millones de transacciones mediante el protocolo x402 en Base, una red vinculada a Coinbase, y detectó que los Estados Unidos concentra la mayor parte de los pagos identificados por servicios de inferencia de IA.

Aunque los montos todavía son reducidos, la tendencia muestra cómo los programas informáticos empiezan a participar en la economía digital como compradores.

El avance abre una nueva posibilidad para el mercado cripto: que las transacciones no dependan únicamente de personas que envían dinero, sino también de sistemas que necesitan pagar por recursos digitales mientras ejecutan tareas.

Al mismo tiempo, la automatización plantea nuevos desafíos para las plataformas de trading, que deben adaptarse a programas capaces de operar a gran velocidad.

Cómo funcionan los pagos con criptomonedas entre agentes de IA

Un agente de IA puede pagar automáticamente para consultar una base de datos, utilizar un modelo o contratar capacidad de procesamiento, sin depender de una persona para autorizar cada operación, siempre que tenga los permisos necesarios.

Agentes de IA utilizan criptomonedas para comprar servicios digitales, modelos y capacidad de procesamiento de forma autónoma

En el caso de Coinbase, el protocolo x402 permite integrar pagos con criptomonedas en las interacciones entre aplicaciones y servicios digitales.

Este mecanismo facilita los micropagos por montos muy pequeños. Según Chainalysis, más del 87% de las transacciones analizadas tuvo valores de entre u$s0,0001 y u$s0,10. En julio, el protocolo procesó unos 75 millones de pagos por un total de u$s24 millones en 30 días.

Por otro lado, el informe identificó que EEUU concentró el 88,1% de los pagos geolocalizados por servicios de inferencia de IA, frente al 0,1% de China. La inferencia es el proceso por el cual un modelo genera respuestas o ejecuta tareas a partir de una solicitud.

Según Eric Jardine, director de investigación de Chainalysis, una posible explicación es que los desarrolladores chinos utilizan modelos de código abierto, como DeepSeek y Qwen, que pueden ejecutarse en infraestructura propia y reducir los pagos a proveedores externos.