La compañía presentó la iniciativa y la catalogó como una forma de acercar la propiedad directa de criptoactivos a los productos regulados

Permite incorporar exposición a criptoactivos en cuentas tradicionales, con mínimos desde u$s80.300 y posible impacto fiscal.

La modalidad "in-kind" reduce pasos operativos para inversores en ETF cripto de Bitcoin, Ethereum y Solana, entre otros activos.

Grayscale, la gestora de activos, abrió suscripciones "en especie" en diez de sus fondos cotizados en criptomonedas, una medida que permitirá a inversores elegibles entregar directamente tokens como Bitcoin, Ethereum o Solana a cambio de acciones de sus fondos, sin necesidad de venderlos primero por efectivo.

La compañía presentó la iniciativa y la catalogó como una forma de acercar la propiedad directa de criptoactivos a los productos regulados.

Grayscale reduce la autocustodia con las suscripciones en especie para su ETF cripto

Hasta ahora, quienes querían invertir en un producto de Grayscale debían, en general, vender sus criptomonedas por dinero fiat y luego usar ese efectivo para suscribir acciones del fondo.

Con el nuevo esquema, podrán aportar el activo digital subyacente directamente y recibir acciones del vehículo correspondiente.

La modalidad, conocida como in-kind subscription, reduce pasos operativos y puede disminuir costos de ejecución.

Grayscale destacó además que permite incorporar la exposición a criptoactivos en cuentas de corretaje tradicionales, cuentas de jubilación, esquemas de garantías y herramientas habituales de gestión de carteras.

Grayscale ahora permitirá entregar Bitcoin, Solana o XRP por acciones de sus ETF

La oferta incluye los siguientes fondos cotizados cripto:

Avalanche Staking ETF (GAVA)

Bitcoin Mini Trust ETF (BTC)

Chainlink Trust ETF (GLNK)

Ethereum Staking Mini ETF (ETH)

Dogecoin Trust ETF (GDOG)

Hyperliquid Staking ETF (HYPG)

Solana Staking ETF (GSOL)

Sui Staking ETF (GSUI)

XRP Trust ETF (GXRP)

Zcash ETF (ZCSH)

El acceso no es masivo: los mínimos estimados van desde aproximadamente u$s80.300 para el Solana Staking ETF hasta u$s364.800 para el Bitcoin Mini Trust ETF, calculados sobre los precios. Esos umbrales pueden variar según la cotización de cada activo.

Entre los productos intermedios, el Dogecoin Trust ETF requiere unos u$s95.550, el Chainlink Trust ETF unos u$s107.900, el Sui Staking ETF unos u$s148.400 y el Ethereum Staking Mini ETF unos u$s232.300. El Zcash ETF, por su parte, tiene un mínimo aproximado de u$s322.600.

Las suscripciones en el mercado primario deberán canalizarse a través de un participante autorizado o de un intermediario conectado a uno. Grayscale precisó que la disponibilidad, las comisiones de facilitación y demás condiciones específicas de cada producto siguen aplicando.

La firma también advirtió que el tratamiento fiscal puede ser incierto y que los aportes en especie podrían generar hechos imponibles. Por eso, aunque el mecanismo elimina la venta inicial por efectivo, no necesariamente elimina todas las consecuencias tributarias de convertir cripto en acciones de un fondo.

ETF cripto recaudan su mayor cifra de capital en un mes

Los ETF de Bitcoin al contado cotizados en Estados Unidos registraron en la última jornada entradas netas por u$s528,4 millones, su mayor captación diaria en casi un mes y la tercera jornada consecutiva de flujos positivos. El dato fue difundido hoy por seguimientos de mercado como The Block, SoSoValue y Farside Investors.

BlackRock encabezó el movimiento con su iShares Bitcoin Trust (IBIT), que captó u$s235 millones netos. Fidelity siguió de cerca con u$s212,7 millones en su Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC); juntos explicaron alrededor del 85% del total del día.

Grayscale también volvió a registrar entradas: su GBTC sumó u$s32,6 millones y su Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) u$s8,2 millones:

Bitwise aportó u$s19,2 millones

Ark 21Shares , u$s9,8 millones

, Franklin Templeton, u$s7,3 millones

y Valkyrie, u$s3,6 millones

No todos los productos participaron del repunte. Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO), WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW) y el fondo de Morgan Stanley no registraron flujos netos en la jornada. 1135

La entrada de u$s528,4 millones representa un salto de aproximadamente 22,8 veces frente a los u$s23,2 millones captados el martes 20 de octubre. La racha comenzó el lunes 19 de octubre, con u$s526,7 millones, y acumula unos u$s1.080 millones en tres ruedas.

Tras dos semanas de retiros —u$s228 millones la semana pasada y u$s681 millones la anterior—, la recuperación llevó el saldo neto de octubre a unos u$s461 millones y el acumulado del año a aproximadamente u$s1.340 millones.

Con la última jornada, los ETF de Bitcoin al contado en los Estados Unidos alcanzaron unos u$s109.300 millones en activos netos y u$s57.960 millones en entradas netas acumuladas desde su lanzamiento en enero de 2024.