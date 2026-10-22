La alianza busca mejorar la liquidez de USDC en Argentina y facilitar las operaciones con esta stablecoin mediante infraestructura bursátil existente

La firma bursátil proveerá cotizaciones para el par USDC/ARS, aumentando la profundidad del mercado y la eficiencia en la ejecución de transacciones.

Allaria Digital S.A., registrada como PSAV ante la CNV, ofrecerá servicios de custodia y operación directa para inversores institucionales y minoristas.

Allaria y Circle se aliaron para impulsar la liquidez del USDC en Argentina, facilitando la integración de este dólar digital con los mercados locales.

Allaria y Circle anunciaron una alianza para ampliar la liquidez institucional y facilitar el acceso a USDC en Argentina, conectando este activo digital con los mercados financieros locales.

El acuerdo combina la trayectoria bursátil de Allaria, fundada en 1968, con la infraestructura de Circle, mediante una estructura que busca mejorar las condiciones de negociación de dólares digitales para inversores argentinos.

¿Cómo funcionará la alianza entre Allaria y Circle?

La iniciativa establece dos funciones complementarias para fortalecer las operaciones con USDC y facilitar su integración con el sistema financiero argentino, aprovechando la infraestructura de negociación existente de la firma bursátil.

Por un lado, Allaria Digital S.A. habilitará el acceso directo a USDC para los participantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos para operar dentro de esta estructura.

En paralelo, Allaria S.A. proporcionará cotizaciones de compra y venta para el par USDC/ARS en los mercados locales correspondientes, facilitando las transacciones entre la stablecoin y el peso argentino.

Según el comunicado, utilizar la infraestructura de negociación de la compañía permitirá aumentar la profundidad del mercado y favorecer una ejecución eficiente para quienes busquen operar con este activo en Argentina.

La iniciativa aprovecha la experiencia de Allaria como una de las firmas bursátiles más antiguas del país, con el objetivo de ampliar su participación en el ecosistema de activos digitales y facilitar nuevas alternativas de negociación.

¿Cómo operará Allaria Digital bajo la regulación argentina?

Para adecuarse al marco regulatorio argentino, las operaciones con activos virtuales se canalizarán mediante Allaria Digital S.A., registrada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), bajo el número 132.

Esta entidad podrá ofrecer servicios de custodia y operación a inversores individuales e institucionales, mientras que Allaria S.A. conservará su función como Agente de Liquidación y Compensación Integral (ALyC).

La distribución de responsabilidades permite diferenciar las actividades vinculadas con activos digitales de las funciones bursátiles tradicionales, dentro de una estructura que conecta ambos segmentos del mercado financiero argentino.

El esquema regulatorio constituye una pieza central del acuerdo, porque establece qué entidad se encargará de las operaciones con activos virtuales y cuál continuará desempeñando las funciones tradicionales de intermediación y liquidación.

¿Qué dijeron Allaria y Circle sobre el acuerdo?

Juan Politi, CEO de Allaria, afirmó que la compañía es un socio natural para impulsar este desarrollo local, debido a su volumen de operaciones y su papel como proveedor de liquidez.

Por su parte, Kash Razzaghi, directivo de Circle, destacó que Argentina se encuentra a la vanguardia en el uso práctico de dólares digitales, por lo que considera indispensable fortalecer la liquidez local y las conexiones directas con los mercados financieros establecidos.

La alianza se suma a otros movimientos de Circle en Argentina, donde la empresa también firmó acuerdos con el banco BIND durante julio de 2026 para expandir el uso de USDC y tecnologías relacionadas.