La emisora de USDC planteó cambios en MiCA para facilitar el ingreso de stablecoins extranjeras y reformar las reglas europeas sobre reservas y liquidez

Las modificaciones influirían en la revisión de MiCA en 2027, integrando mejor activos digitales globales y optimizando su gestión en la UE.

Busca mantener la multiemisión de stablecoins como USDC y EURC, y flexibilizar las reservas fijas por requisitos de liquidez.

Circle presentó a la Comisión Europea propuestas para modificar la Ley MiCA sobre stablecoins, buscando adaptar su regulación europea.

Circle presentó el 1 de octubre de 2026 sus comentarios ante la Comisión Europea por la revisión de la Ley MiCA, con propuestas para modificar reglas que afectan a las stablecoins dentro del mercado comunitario.

La compañía es actualmente el mayor emisor de tokens de dinero electrónico (EMT) autorizados bajo MiCA y opera USDC y EURC desde su entidad francesa, dentro de un universo cercano a 30 EMT autorizados.

Sin embargo, solo tres de las 25 mayores stablecoins por capitalización, USDC, USDG y EURC, están reguladas actualmente por MiCA, una brecha que Circle busca abordar mediante nuevos mecanismos de acceso europeo.

Qué propone Circle para las stablecoins emitidas fuera de Europa

Circle considera conveniente mantener la multiemisión, que permite que una misma stablecoin opere mediante emisores ubicados tanto dentro como fuera de la Unión Europea, siempre bajo marcos regulatorios reconocidos internacionalmente.

La compañía sostiene que esta modalidad ayudaría a sumar al mercado comunitario la liquidez disponible en activos con circulación internacional, mientras una prohibición podría favorecer canales radicados fuera del territorio europeo.

En paralelo, plantea distribuir las reservas entre las estructuras europea y extranjera de acuerdo con la ubicación de los recursos de los usuarios, adaptando el respaldo a los flujos efectivos.

Para una etapa posterior, propone un sistema específico de equivalencia y reconocimiento destinado a stablecoins supervisadas en otros países, con una vía regulatoria que permita su presencia dentro del bloque europeo.

La Comisión Europea analizaría la equivalencia de cada régimen extranjero, la Autoridad Bancaria Europea validaría al emisor correspondiente y una entidad local con autorización asumiría la distribución de estos activos digitales.

Cómo quiere Circle modificar las reservas exigidas por MiCA

Circle también cuestiona las exigencias sobre reservas, porque MiCA obliga a mantener al menos 30% de esos activos en depósitos bancarios comerciales, porcentaje que sube al 60% para los EMT significativos.

Según la empresa, esa exigencia incrementa la exposición al riesgo de crédito y contraparte de los bancos, por lo que propone reemplazar esos porcentajes por un requisito mínimo de liquidez aplicable a los activos.

El planteo apunta así a que el respaldo conserve capacidad suficiente para atender las obligaciones, sin que la normativa determine necesariamente una proporción concreta de los activos que debe permanecer depositada.

La propuesta busca modificar la forma en que los emisores administran sus reservas, manteniendo el foco regulatorio sobre la liquidez disponible frente a las obligaciones asumidas con los usuarios.

Qué puede pasar con la revisión de MiCA durante 2027

Además, Circle cuestiona dos límites técnicos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA): 35% de exposición máxima frente a un único soberano y 1,5% de los activos totales de cada banco por contraparte.

La empresa considera que esas restricciones dificultan gestionar reservas a gran escala, elevan la complejidad operativa y complican la distribución de activos entre diferentes entidades financieras de la Unión Europea.

La posición de Circle coincide parcialmente con la EBA, que también planteó revisar los mínimos de depósitos, aunque la autoridad considera que la multiemisión con terceros países presenta riesgos significativos o muy significativos.

La consulta de la Comisión Europea cerró el 30 de septiembre de 2026 y sus respuestas serán utilizadas para analizar eventuales cambios legislativos de MiCA durante 2027, según el proceso de revisión.