La iniciativa busca integrar criptomonedas estables al pago de servicios en la proveedora de televisión por suscripción vía satélite e internet

La medida responde a la dolarización informal en Argentina y planea expandirse a otros 7 mercados de la región.

La plataforma DGO de DIRECTV suma esta opción gracias a la infraestructura de Exodus y su iniciativa Exodur.

DIRECTV Argentina integra pagos con USDT y USDC en DGO, ofreciendo una opción en dólares digitales frente a la volatilidad.

DIRECTV Argentina comenzará a aceptar pagos en las stablecoins USDT y USDC a través de su plataforma de streaming DGO, en alianza con Exodus y Exodur.

Se trata de una iniciativa para integrar criptomonedas estables al consumo de entretenimiento en el país, en un contexto de alza de precio generalizada del rubro.

La compañía anunció que los usuarios podrán abonar sus suscripciones a través de Tether (USDT) y USD Coin (USDC), dos de las stablecoins más utilizadas a nivel global por su paridad con el dólar.

La integración se realiza mediante la infraestructura de Exodus y su iniciativa Exodur, que busca expandir el uso de monedas digitales estables en comercios y servicios de consumo masivo.

El movimiento tiene un fuerte impacto en Argentina, donde la dolarización digital de precios y la volatilidad del peso impulsaron el uso de criptomonedas como alternativa de ahorro y pago en los últimos años.

Al permitir el uso de stablecoins, DIRECTV ofrece a sus clientes una vía para mantener el valor de sus fondos en dólares digitales y utilizarlos directamente en servicios de entretenimiento, sin necesidad de convertirlos previamente a pesos.

DIRECTV Argentina permitirá a los usuarios pagar el servicio con criptomonedas estables

DIRECTV Argentina aceptará pagar sus servicios con USDT y USDC

Exodus Checkout es una solución de pagos para comercios. Permite a las empresas aceptar stablecoins en dólares, y DGO es su primer socio, con un debut que arranca en la Argentina.

El proceso para el usuario es simple. En el momento de la compra en DGO, el cliente elige la opción de pago con criptomonedas e inicia la transferencia directamente desde su billetera personal.

El sistema admite tanto pagos únicos como suscripciones recurrentes, un punto clave para un servicio que se cobra todos los meses. Según el comunicado, el acceso está limitado a clientes habilitados, sin que se precise cuáles son los requisitos para serlo.

Desde Exodus, la iniciativa se presenta como una respuesta a una tendencia que ya se ve en la región. La compañía sostiene que las stablecoins en dólares ganan popularidad, en especial en países donde la moneda local es volátil.

JP Richardson, cofundador y CEO de Exodus, planteó que la meta de la empresa es dar más control y menos fricción a quienes usan su dinero y mencionó que Checkout lleva esa idea al comercio de todos los días, al incrustar los pagos con stablecoins en servicios que la gente ya disfruta.

Por el lado de DGO, Federico Suárez, director de Marketing de Plataforma OTT de Waiken ILW, la compañía dueña del servicio, destacó que el objetivo es hacer la plataforma más simple y relevante para el modo en que viven los usuarios de la región y agregó que las stablecoins son una opción más para suscribirse sin cambiar una experiencia que los clientes ya conocen.

Cuáles fueron los pasos previos de Exodus

El anuncio no llega de la nada. A mediados de julio, Exodus había anunciado una alianza con DGO y con SKY+, otra plataforma de Waiken ILW. Permitía a los suscriptores de DGO en Argentina, México, Colombia y Uruguay, y a los de SKY+ en Brasil, pagar con stablecoins en dólares a través de la Tarjeta Exodus.

Esa modalidad estaba disponible desde el 1 de julio de 2026 y ofrecía a los nuevos clientes un reembolso del 25 %. La diferencia con la nueva propuesta es técnica. Checkout crea un flujo de pago directo con el comercio, a diferencia de la opción con tarjeta que Exodus había lanzado antes en el año, lo que elimina así la capa de la tarjeta.

La ambición de Exodus va más allá de la Argentina. La integración comienza en el país, con planes de extenderse a Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Ecuador. Son siete mercados, casi todos coincidentes con aquellos donde DGO opera.

El servicio funciona en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, y permite sumar contenido de Amazon Prime, Disney+, HBO Max y Paramount+.