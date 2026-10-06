Expertos analizan el mecanismo financiero que ofrece retornos elevados con dólares digitales y advierten sobre los riesgos ocultos en las condiciones

OKX Money es una aplicación independiente que permite ahorrar, enviar y gastar dólares digitales, según anunció la compañía durante OKX Now, su evento insignia de productos. En cuanto a la oferta, el flujo que describe la empresa tiene tres pasos:

El fondeo. El cliente carga dinero usando una de las más de 50 monedas locales compatibles, y esos fondos se convierten automáticamente en stablecoins respaldadas por dólares

El cliente carga dinero usando una de las más de 50 monedas locales compatibles, y esos fondos se convierten automáticamente en stablecoins respaldadas por dólares La tenencia. Puede conservar USDG, USDC o USDT, todas vinculadas al dólar estadounidense, y convertir entre stablecoins compatibles sin comisiones de conversión

Puede conservar USDG, USDC o USDT, todas vinculadas al dólar estadounidense, y convertir entre stablecoins compatibles sin comisiones de conversión El gasto. Puede operar con tarjeta virtual o física en monedas extranjeras sin margen adicional de conversión, y enviar dinero al instante a cualquier parte del mundo

A eso se suman dos incentivos: hasta 10% de APY sobre saldos elegibles y hasta 10% de cashback en compras que cumplan los requisitos, mediante un programa de lealtad de cinco niveles.

También hay comisiones por referidos, con un segundo nivel para la red de contactos del referidor en mercados participantes.

La aplicación está disponible inicialmente en América Latina, África, Asia del Sur y Medio Oriente.

La letra chica del 10% que conviene leer antes de abrir la cuenta

Hay tres condicionantes en el anuncio que modifican sustancialmente el atractivo de la oferta.

Primero, aplica solo a una stablecoin. El rendimiento corresponde a saldos elegibles de USDG, no a USDC ni a USDT. Si el cliente mantiene sus dólares digitales en las dos stablecoins más usadas del mercado, no genera rendimiento.

El rendimiento corresponde a saldos elegibles de USDG, no a USDC ni a USDT. Si el cliente mantiene sus dólares digitales en las dos stablecoins más usadas del mercado, no genera rendimiento. Segundo, la palabra "hasta". El anuncio dice "hasta un 10% de APY", lo que significa que ese es el techo, no la tasa garantizada. La empresa no informó cuál es el piso ni cómo se determina la tasa efectiva de cada usuario.

El anuncio dice "hasta un 10% de APY", lo que significa que ese es el techo, no la tasa garantizada. La empresa no informó cuál es el piso ni cómo se determina la tasa efectiva de cada usuario. Tercero, los requisitos no están detallados. El beneficio aplica a "clientes que cumplan los requisitos", pero el comunicado no especifica cuáles son, si hay montos mínimos, topes de saldo, permanencia o escalonamiento por nivel de actividad.

Lo mismo ocurre con el cashback, que también es "hasta" 10% y depende de un programa de lealtad de cinco niveles cuya estructura no se detalla.

Un dato que da contexto a la magnitud de la tasa: los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo rinden alrededor del 4% anual. Una stablecoin que ofrece 10% está generando más del doble que el activo libre de riesgo en dólares, lo que implica necesariamente que hay riesgo adicional o subsidio comercial de por medio.

Por qué USDG y no otra stablecoin

La elección no es casual y tiene que ver con la estructura regulatoria del rendimiento.

USDG es la stablecoin del Global Dollar Network, un consorcio que emite Paxos y en el que participan varias plataformas del sector. A diferencia de USDT y USDC, su diseño contempla la distribución de los ingresos generados por las reservas entre los socios de la red.

Esa diferencia es lo que permite a una plataforma ofrecer rendimiento sobre USDG sin que el emisor pague intereses directamente al tenedor.

Y ahí está el punto regulatorio. La ley GENIUS de Estados Unidos, sancionada en 2025, prohibió a los emisores de stablecoins pagar intereses, pero dejó a las plataformas libres para ofrecer recompensas. Ese vacío fue uno de los puntos más conflictivos durante la tramitación de la Clarity Act, que no consiguió avanzar en el Senado el 15 de septiembre de 2026.

En Europa el escenario es el opuesto. El Sistema Europeo de Bancos Centrales pidió el 22 de septiembre de 2026 extender la prohibición de remunerar stablecoins a los servicios accesorios, incluidos el staking, los préstamos y los programas de fidelización, calificándolo de "una clara prioridad legislativa".

Dicho de otra forma, exactamente el producto que OKX acaba de lanzar es el que el BCE quiere prohibir en su jurisdicción.

El problema que la empresa dice resolver y cuánto cuesta hoy

El argumento comercial apunta a un costo concreto que pagan los usuarios de mercados emergentes.

Según el comunicado, al usar stablecoins para los pagos los clientes pueden evitar costos de conversión que suman entre 2% y 5% a las transacciones transfronterizas habituales.

La compañía identifica tres problemas en las regiones donde lanzó el producto:

Fluctuaciones cambiarias

Acceso limitado a servicios bancarios

Comisiones por tipo de cambio

Ese diagnóstico coincide con lo que muestran los datos del sector. En Argentina, las stablecoins representan más del 60% de toda la actividad cripto, y en Brasil superan el 90%, según los datos que recoge el informe de OpenTrade sobre el mercado latinoamericano.

América Latina movió u$s324.000 millones en transacciones con stablecoins durante 2025, un aumento del 89% interanual, de acuerdo con datos de GO Markets citados en ese mismo informe.

Cómo se compara con lo que ya hay disponible en la región

El producto entra en un terreno donde ya operan varios competidores, y la comparación permite dimensionar la oferta.

Nu Global, el producto multidivisa que Nubank anunció para más de 35 países incluida la Argentina, ofrece 3,5% anual sobre dólares digitales en USDC y 2,2% sobre euros en EURC, con acreditación diaria y cuentas abiertas en Sygnum Bank, de Suiza.

Las billeteras cripto locales como Lemon, Belo y Ripio ofrecen rendimientos sobre saldos en stablecoins con tasas que varían según el producto y el monto.

El sistema bancario argentino no ofrece remuneración sobre cajas de ahorro en dólares.

Con esos parámetros, un 10% anual sería considerablemente superior a todo lo disponible. Y esa misma diferencia es la que justifica revisar la letra chica con atención.

Lo que el anuncio no dice y conviene preguntar

Hay cinco definiciones ausentes en el comunicado que determinan si el producto conviene o no: