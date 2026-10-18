Visa habilitó el uso de stablecoins para financiar pagos internacionales y busca agilizar las transferencias de empresas sin depender de horarios bancarios

El sistema permite liquidar pagos en moneda local sin inmovilizar saldos, optimizando la tesorería empresarial en una red que ya supera los u$s20.000 millones.

Inyo Global es el primer procesador en implementar este servicio con USDC, permitiendo fondear operaciones fuera del horario bancario tradicional.

Visa habilitó el uso de stablecoins mediante Visa Direct para que empresas puedan prefinanciar pagos internacionales de forma ágil y eficiente.

Visa habilitó el uso de stablecoins para prefinanciar pagos internacionales mediante Visa Direct, una iniciativa que busca agilizar las transferencias empresariales y reducir la dependencia de los horarios bancarios tradicionales.

El servicio, implementado junto con Inyo Global, permite que empresas elegibles utilicen USDC para disponer de fondos antes de enviar dinero, mientras Visa registra un fuerte crecimiento en sus liquidaciones con activos digitales.

Cómo funciona el nuevo sistema de pagos con stablecoins de Visa

El anuncio se hizo el 15 de octubre y convirtió a Inyo Global en el primer procesador que puso en producción esta función de Visa Direct para clientes empresariales que cumplen los requisitos.

Inyo Global brinda infraestructura de pagos a fintechs, bancos y compañías de transferencias, y su red opera en más de 180 países para conectar a esos proveedores con los servicios locales.

Con la integración, sus clientes pueden financiar pagos mediante USDC de forma anticipada, sin mantener saldos inmovilizados en múltiples cuentas bancarias para cubrir obligaciones en diferentes países y zonas horarias.

Este sistema apunta a una dificultad concreta de la tesorería empresarial: los pagos transfronterizos suelen exigir fondos disponibles por adelantado, mientras los horarios bancarios y los fines de semana pueden demorar la reposición de saldos.

Al utilizar USDC, las empresas pueden financiar operaciones a cualquier hora, incluso cuando los bancos están cerrados, y mover fondos sin esperar la reapertura de las entidades para ejecutar transferencias.

El cambio no significa que el destinatario deba cobrar en criptomonedas, porque Visa Direct conserva la opción de convertir los fondos y entregar el dinero en la moneda local correspondiente.

De esta manera, la stablecoin funciona principalmente en la etapa de financiamiento y liquidación, mientras la infraestructura de Visa conecta los distintos participantes y permite mantener la experiencia habitual de cobro.

Visa supera los u$s20.000 millones en liquidaciones con stablecoins

El lanzamiento llega en medio de una expansión de las liquidaciones de Visa con stablecoins, cuyo ritmo anualizado pasó de unos u$s7.000 millones en abril a más de u$s20.000 millones pocos meses después.

La compañía señaló que ese volumen creció más de quince veces en un año, mientras incorporó cinco blockchains adicionales a su infraestructura para ampliar las opciones disponibles para liquidar operaciones con activos digitales.

Visa también cuenta con más de 160 programas de tarjetas vinculadas a stablecoins, cuyos volúmenes de pago aumentaron cerca de un 200% interanual durante el segundo trimestre fiscal, según cifras publicadas por la compañía.

El crecimiento no se limita al negocio de tarjetas, ya que en julio Visa comenzó pruebas con M-Pesa y Onafriq en la República Democrática del Congo para simplificar la liquidación de pagos internacionales.

El objetivo era simplificar la liquidación de pagos sin cambiar la experiencia de quienes reciben el dinero, un enfoque que Visa ahora extiende al prefinanciamiento mediante Visa Direct en otros mercados.

Visa incorpora stablecoins sin abandonar los pagos tradicionales

A comienzos de octubre, Visa informó además que cerca del 17% del volumen de sus tarjetas vinculadas a stablecoins correspondía a programas para empresas, una señal de su creciente uso en la gestión de tesorería.

El dato muestra que estos activos empiezan a trascender las compras de consumidores y se incorporan a la gestión de tesorería, donde pueden ayudar a preparar fondos para pagos empresariales.

La estrategia no supone que Visa abandone los bancos ni las monedas tradicionales, sino que incorpora stablecoins cuando pueden reducir demoras o evitar que las empresas mantengan fondos ociosos en varias cuentas.

Visa Direct conserva su papel como red de conexión entre tarjetas, cuentas bancarias, billeteras digitales y monedas locales; las stablecoins agregan una vía de financiamiento sin reemplazar necesariamente los canales existentes.

USDC y USDT representan conjuntamente el 84% de los gastos realizados con determinadas tarjetas cripto, pero el prefinanciamiento empresarial abre una aplicación diferente al utilizar estos activos antes de ejecutar pagos transfronterizos.