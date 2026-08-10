La empresa integró las capacidades de Zerohash en su red Visa Direct, que conecta más de 18.000 millones de puntos de acceso en 195 países

Esto acelera la liquidez, reduce la dependencia bancaria tradicional y ya beneficia a mercados como Argentina con Lemon.

La integración de Zerohash permite a empresas prefinanciar cuentas y realizar pagos transfronterizos en USDC/USDT 24/7.

Visa expande sus pagos con stablecoins para empresas mediante una alianza estratégica con Zerohash, integrando capacidades en Visa Direct.

Visa, el gigante emisor de tarjetas, amplió su oferta de pagos con stablecoins a través de un acuerdo con Zerohash.

La empresa integró estas capacidades en su red Visa Direct, que conecta más de 18.000 millones de puntos de acceso en 195 países.

La alianza permitirá a empresas prefinanciar cuentas y realizar pagos transfronterizos directamente en stablecoins, acelerando la liquidez y reduciendo la dependencia de horarios bancarios tradicionales.

Visa acelera los pagos con USDC y USDT en alianza con Zerohash

El acuerdo entre Visa y Zerohash busca transformar la forma en que las empresas gestionan liquidez y pagos internacionales.

Con esta integración, los clientes de Visa Direct podrán prefondear cuentas de comerciantes con stablecoins y enviar pagos directamente en monedas digitales estables como USDC o USDT.

La iniciativa elimina la necesidad de que las compañías construyan su propia infraestructura de custodia y cumplimiento, ya que Zerohash provee el soporte regulatorio y técnico.

Visa redobla su apuesta por stablecoins y acerca los pagos con USDC y USDT. (Imagen creada con IA)

Entre los beneficios para usuarios que surgen de este acuerdo, se encuentran los siguientes:

Liquidez transfronteriza 24/7 : las compañías podrán mover dinero fuera del horario bancario, evitando retrasos en transferencias internacionales.

Acceso más rápido a fondos : los destinatarios recibirán pagos directamente en stablecoins, sin pasar por múltiples bancos ni conversiones de divisas.

Red global de alcance: Visa Direct conecta con más de 195 países y territorios, incluyendo tarjetas, cuentas bancarias y billeteras digitales

La integración se produce en un momento en que las stablecoins ganan protagonismo como herramienta de pagos internacionales, especialmente en remesas, nóminas y marketplaces globales.

Según Visa, estas monedas digitales ofrecen una forma más rápida y flexible de mover dinero, mientras que Zerohash aporta un marco regulatorio sólido con presencia en la Unión Europea, América Latina, Australia y Estados Unidos.

¿Qué soluciones cripto de Visa están disponibles en Argentina?

En Argentina, Visa ya ofrece soluciones cripto basadas en stablecoins gracias a su alianza con Lemon, que permite liquidar pagos internacionales en USDC de forma inmediata y sin restricciones horarias. Esto implica liquidaciones en tiempo real, 24/7, incluso en fines de semana y feriados, frente a las transferencias tradicionales que tardan entre 48 y 72 horas.

Además, la compañía lanzó la Plataforma de Stablecoins de Visa, orientada a instituciones financieras y fintech locales, para emitir, transferir y gestionar monedas digitales dentro de un entorno regulado. La solución permite emitir, transferir, quemar y gestionar stablecoins como Open USD, integrando estas operaciones directamente con la red de Visa.

Para mercados emergentes como Argentina, donde la volatilidad cambiaria y las restricciones bancarias son frecuentes, la integración con ZeroHash les facilitará la posibilidad de realizar pagos internacionales más ágiles y seguros.

Empresas locales que operan con clientes o proveedores en el exterior tendrían acceso a una infraestructura global que combina la seguridad de Visa con la eficiencia de las stablecoins, reduciendo costos y tiempos de liquidación.