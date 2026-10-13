Las stablecoins llegan a Samsung Wallet con una función que permitirá enviar fondos al exterior desde Galaxy, sin utilizar una aplicación adicional

Coinbase y Bastion gestionarán la custodia de USDC y los pagos, utilizando redes como Solana para el proceso.

El servicio, para 82 millones de dispositivos Galaxy en EE. UU., permitirá enviar USDC a 60+ países y cuentas bancarias.

Samsung Wallet integrará USDC para transferencias internacionales en EE. UU. desde octubre, sin apps externas.

Samsung prepara un cambio en su billetera digital para los usuarios de Galaxy en Estados Unidos: podrán utilizar USDC para realizar transferencias internacionales sin recurrir a una aplicación cripto externa.

La nueva herramienta llegará durante la última semana de octubre y estará disponible para unos 82 millones de dispositivos compatibles, previa verificación de identidad de sus usuarios.

¿Cómo funcionarán las transferencias de USDC desde Samsung Wallet?

Coinbase presentó a USDC como la primera stablecoin que tendrá soporte en Samsung Wallet, aunque la cifra de 82 millones representa equipos elegibles y no usuarios que necesariamente activarán el servicio en Estados Unidos.

Los usuarios podrán transferir USDC desde Samsung Wallet hacia wallets de criptomonedas ubicadas en otros países sin pagar una comisión de Samsung, también podrán enviar fondos directamente a cuentas bancarias internacionales en el exterior.

En este último caso, la operación estará disponible para cuentas bancarias de más de 60 países, cuyos destinatarios recibirán finalmente el dinero convertido a su moneda local correspondiente.

"Estamos trayendo transferencias de USDC a Samsung Wallet para que los usuarios elegibles de Galaxy puedan empezar sin instalar otra aplicación", dijo Woncheol Chai, jefe del equipo de Digital Wallet de Samsung, vía Samsung.

¿Quién gestiona el servicio de USDC dentro de Samsung Wallet?

Coinbase sostuvo que la función está "impulsada por Coinbase" y su CEO, Brian Armstrong, repitió ese enfoque públicamente, aunque la información de Samsung revela una estructura operativa todavía más amplia.

Según Samsung, Bastion será responsable de administrar las cuentas y custodiar las stablecoins de los usuarios, además de proporcionar la infraestructura necesaria para procesar los pagos internacionales.

La compañía posee una licencia como trust en Nueva York y cuenta entre sus respaldos financieros con Andreessen Horowitz y Coinbase Ventures, dos actores relevantes del ecosistema tecnológico y cripto.

Coinbase, por su parte, tendrá el rol de subcustodio dentro del esquema, por lo que Bastion delegará en la plataforma la custodia efectiva de los USDC correspondientes a las cuentas.

Esos fondos serán almacenados por Coinbase en su Prime Vault, mientras Bastion conservará la responsabilidad principal sobre las cuentas y la relación de custodia establecida para el servicio.

En cuanto a la infraestructura blockchain, Solana afirmó que las transferencias de USDC utilizarán su red, aunque Samsung también identifica a Sui y a otros proveedores entre los socios tecnológicos involucrados.

¿Las stablecoins pueden ser más baratas que los bancos?

Samsung advierte que las comisiones de las transferencias bancarias cambian según el destino y el monto enviado, por lo que todavía no está claro cuánto dinero podrán ahorrar sus usuarios.

Un estudio del Banco de Italia encontró que las remesas realizadas mediante stablecoins pueden llegar a costar hasta 9%, sin evidenciar una ventaja clara frente a las alternativas ofrecidas por los bancos.

Por ahora, el servicio estará limitado a transferencias internacionales, mientras el pago sin contacto en comercios mediante tap-to-pay figura entre las próximas funciones previstas para una etapa posterior, según informó Samsung.

La integración acerca las stablecoins a los usuarios de Galaxy y, si consigue una adopción significativa en Estados Unidos, podría impulsar a otras billeteras digitales a incorporar servicios similares.