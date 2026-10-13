Deudas y billeteras: por qué los menores de 30 años son el único grupo donde las fintech concentran más atrasos que los bancos.

El acceso masivo e instantáneo a créditos mediante aplicaciones móviles comenzó a exhibir su contracara más compleja en el frente de la cobrabilidad. De acuerdo con un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG) publicado este martes, el 19,4% de los deudores jóvenes registra al menos una línea de crédito en mora con una fintech, más del doble del 7,9% que presenta atrasos de pago con entidades bancarias tradicionales.

Esta brecha convierte al segmento de menores de 30 años en el único grupo etario de todo el sistema financiero donde las plataformas tecnológicas superan a la banca tradicional en la proporción de clientes en situación irregular.

A nivel agregado, el informe calculó que el sistema crediticio argentino acumula 5.715.202 personas con compromisos morosos, un volumen que alcanza al 12% de la población total.

Del total de registros morosos en el país, los bancos encabezan el volumen con 2.468.367 casos, seguidos de cerca por las fintech con 1.533.434 casos, las emisoras no bancarias de tarjetas de crédito con 1.261.470 y otras entidades financieras con 804.697 registros.

¿Cómo evoluciona la morosidad según las edades y el tipo de acreedor?

A medida que avanza la edad de los tomadores de crédito, la relación se invierte de manera marcada y la mora bancaria pasa a predominar sobre las plataformas digitales:

De 15 a 20 años: Se registraron 53.445 deudores morosos en fintech contra 21.669 en entidades bancarias, dentro de un universo de 95.825 personas en mora para esa franja inicial

De 21 a 35 años: Constituye el segmento de mayor volumen del sistema con 2.188.442 morosos totales ; allí los bancos reúnen 905.007 casos y las fintech suman 667.055

De 36 a 50 años: Los bancos concentran 922.075 casos impagos frente a 557.217 en plataformas tecnológicas

De 51 a 65 años: Las deudas bancarias atrasadas ascienden a 429.878 registros contra 206.194 en el sector fintech

Mayores de 66 años: La banca tradicional acumula 189.738 personas en mora, mientras que las billeteras digitales reúnen apenas 49.523 casos de un total de 404.903 deudores del grupo

Asimismo, al analizar la incidencia de la irregularidad por cohortes en julio de 2026, el 38,1% de los deudores de 15 a 29 años tenía al menos una deuda impaga, contrastando con el 31,73% en personas de 30 a 44 años, el 23,05% en el tramo de 45 a 59 años, el 16,77% entre 60 y 74 años y el 14,47% en mayores de 75 años.

¿Por qué refinanciar las deudas no alcanza para resolver la mora?

El estudio advierte sobre un fenómeno en ascenso desde mediados de 2025: la tercerización de las carteras irregulares hacia agencias de cobranza extrajudicial.

Durante julio de 2026, un total de 882.173 personas tenían deudas transferidas a compañías de recupero crediticio, concentradas en apenas once firmas. Estas carteras representan el 9,6% de las líneas de crédito en mora, el 3,6% del capital adeudado y alcanzan al 15% de todos los morosos del sistema, escenario sobre el cual el IAG alertó por eventuales prácticas de hostigamiento para exigir los pagos.

En paralelo, un seguimiento realizado por el Centro de Estudios para la Ciudad sobre usuarios que renegociaron sus pasivos entre abril y agosto de 2026 reveló que el 50,6% continuó en la misma categoría de morosidad y solo el 30,5% logró sanear su posición.

El director de la entidad, Mariano Almeyda, remarcó que el trasfondo radica en el deterioro del poder adquisitivo: "El problema no tiene tanto que ver con esa necesidad de las personas de poder refinanciar la mora, sino que el problema radica en los ingresos. Se puede refinanciar reiteradamente o hacerlo una sola vez, pero siempre se estará condicionado a la imposibilidad de generar más ingresos para cancelar la deuda refinanciada".