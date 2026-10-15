La entidad alertó que la velocidad de negociación en mercados secundarios puede desestabilizar su paridad y tensionar al sistema financiero tradicional

FMI, BIS y BCE también alertan sobre riesgos en stablecoins: desestabilizan soberanía monetaria e impactan sistema financiero tradicional.

Solo 11 de 28 jurisdicciones tienen marcos regulatorios para stablecoins, generando vacíos y desafíos para la estabilidad financiera global.

El FSB advierte al G20 que las stablecoins aún generan riesgos sistémicos, pese a respaldo total. Velocidad de negociación afecta su paridad.

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) advirtió al G20 que las stablecoins aún representan riesgos sistémicos para el mercado, incluso cuando están respaldadas por reservas completas.

El organismo alertó que la velocidad de negociación en mercados secundarios puede desestabilizar su paridad y transmitir tensiones al sistema financiero tradicional.

FSB advierte al G20 que las stablecoins muestran un potencial un riesgo sistémico

El documento, presentado el 12 de octubre de 2026 en vísperas de la reunión de ministros de Finanzas del G20, subrayó que las stablecoins son un fenómeno transfronterizo y multisectorial.

Sin embargo, destacó que su alcance global dificulta que una sola jurisdicción pueda controlar los riesgos asociados, algo que exige coordinación internacional.

El FSB recordó que solo 11 de las 28 jurisdicciones consultadas completaron marcos regulatorios específicos, y genera vacíos de supervisión y posibles vulnerabilidades.

El organismo mencionó puntualmente tres escenarios críticos:

Corridas de mercado : aun con reservas completas, la velocidad de negociación en exchanges puede provocar ventas masivas que presionen la paridad de la stablecoin

Desfase horario con activos de respaldo : mientras las stablecoins operan 24/7, los bonos del Tesoro u otros activos de reserva tienen horarios limitados, algo que podría dificultar la liquidez inmediata en momentos de estrés

Transmisión de tensiones al sistema financiero tradicional: la venta masiva de bonos o retiro de depósitos para responder a rescates podría impactar en mercados regulados y bancos

Stablecoins con reservas completas y aun así riesgosas; la advertencia del FSB al G20

El valor de mercado de las stablecoins globales se mantiene en torno a u$s306.000 millones, con el 99% vinculado al dólar estadounidense.

Aunque el tamaño del mercado se ha estabilizado en el último año, el FSB insiste en que la falta de coordinación regulatoria y la naturaleza digital de estos activos pueden amplificar riesgos en situaciones de crisis.

El presidente del FSB, Andrew Bailey, instó a los países a reforzar la supervisión transfronteriza y a diseñar mecanismos de gestión de crisis.

La entidad también vinculó la discusión con la inteligencia artificial (IA), al advertir que ambas innovaciones requieren marcos regulatorios sólidos para evitar que se conviertan en focos de inestabilidad financiera.

Qué otros organismos internacionales advirtieron sobre riesgos que puedan representar las stablecoins

Además del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), varios organismos internacionales ya advirtieron en 2026 sobre los riesgos que las stablecoins representan para la estabilidad financiera global, la soberanía monetaria y la protección de los inversores.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Pagos Internacionales (BIS), el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, son algunos ejemplos de instituciones públicas que divulgaron informes y guías subrayando vulnerabilidades estructurales y regulatorias.

El FMI precisó que las stablecoins emitidas en moneda extranjera pueden alterar los flujos de capital y fomentar la sustitución de monedas locales, debilitando la política monetaria en países con marcos macroeconómicos frágiles.

En su informe Foreign Currency Stablecoins (octubre 2026), advirtió que su adopción masiva podría amplificar shocks externos y aumentar la volatilidad financiera.

Otro documento anterior de abril de 2026 (Making Stablecoins Stable) destacó el riesgo de corridas de mercado y la necesidad de exigir respaldo en activos seguros como reservas de bancos centrales .

En tanto, el BIS alertó que las stablecoins no cumplen con las propiedades esenciales del dinero y funcionan más como ETFs, ya que sus precios se desvían de la paridad y los rescates no siempre están garantizados.

Detalló que su expansión amenaza la soberanía monetaria en economías emergentes y puede generar "dolarización digital" difícil de controlar, y recomendó avanzar hacia depósitos tokenizados y dinero digital de bancos centrales como alternativa más segura.

Otro de ellos fue el BCE, donde su ejecutiva, Christine Lagarde, advirtió que el crecimiento de las stablecoins plantea riesgos para la estabilidad financiera europea, especialmente por la concentración del mercado en Tether y Circle.

El BCE pidió normas más estrictas en la UE, incluyendo la prohibición de pagar intereses sobre stablecoins y mayor control sobre tokens vinculados a divisas extranjeras, y alertó que obligar a respaldarlas con depósitos bancarios podría contagiar la volatilidad cripto al sistema financiero tradicional.

La SEC endureció su enfoque en 2026, aplicando la GENIUS Act y nuevas reglas de cumplimiento. Intensificó acciones contra emisores como Tether (USDT) y Circle (USDC) por falta de transparencia en reservas, obligándolos a modificar su composición y reportes.

La Comisión de Bolsa y Valores subrayó que las stablecoins deben funcionar como instrumentos de pago regulados, no como valores no registrados.