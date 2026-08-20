Expertos del mundo cripto debatieron sobre el impactante alcance y uso de esta nueva herramienta en la Argentina y en la región

Fiserv actúa como garante de seguridad para validar los pagos con activos digitales, asegurando escalabilidad y confianza en los comercios.

Firmas como Belo y Rain impulsan tarjetas globales en dólares para facilitar cobros del exterior y resolver trabas de la banca tradicional.

El uso de tarjetas de stablecoin crece en Argentina debido a la optimización de costos y el acceso simplificado a cuentas internacionales.

La mejora de la experiencia del usuario, la optimización de costos operativos y el acceso democratizado a cuentas internacionales para diversos perfiles de usuarios son algunos de los factores que explican el crecimiento del uso de tarjetas de stablecoin en la Argentina.

Durante el panel denominado StablecoinsCards & Digital Asset-Fiat Rails realizado durante la primera jornada del evento Latam Digital Assets, Gastón Irigoyen, CEO de Pomelo, explicó cómo la emisión del tarjetas en América Latina y la infraestructura se sigue consolidando.

"En el caso de Pomelo, decidimos lanzar este tipo de stablecoin cards a partir del pedido de nuestros propios clientes, quiénes nos pidieron ir a otras regiones del mundo, a otros países emergentes, pero también a países más desarrollados", comenta.

Manuel Beaudroit, CEO de Belo, resaltó que las tarjetas globales pueden ser utilizadas por dos tipos de usuarios diferentes.

"Por un lado, los usuarios comunes que pretenden viajar afuera y, por el otro, mucha gente que trabaja en el exterior y consigue solucionar varios temas impositivos".

Y agregó: "Hay funciones de las nuevas firmas que a la banca internacional ni se les ocurre porque sigue atada a un Swift de hace 60 años".

Cómo las nuevas herramientas facilitan la t ransición de efectivo del hacia alternativas digitales

Jorge Javier Eguino, BD and Partnerships en Rain, detalló que su firma permite a compañías como Belo dar a sus clientes la chance de emitir tarjetas en dólares y la chance de liquidar sus activos en stablecoins.

Rain es una firma basada en EE. UU. donde se encuentra gran parte de su solvencia, pero también hay mucha transaccionalidad en LATAM y, por eso, la Argentina aparece como uno de nuestros mercados más importantes", resalta.

Eguino ejemplificó la importancia de las stablecoins cards al recordar que el año pasado hubo una fuerte inundación en Bolivia y mucha gente no podía utilizar de ningún modo sus tarjetas de crédito tradicionales.

"Con las stablecoins también pudimos saltar algunas regulaciones para que la gente con sus tarjetas puedan realizar pagos en dólares, algo que muchas personas en reiteradas ocasiones no podían hacer con sus bancos de toda la vida", comenta.

Santiago Maiztegui, Product & Partnerships Director en Fiserv, subraya que la eficacia de los rieles tradicionales también facilitan la creación de nuevas formas de transaccionar el dinero.

"Fiserv termina siendo una suerte de policía para cuidar a los comercios; para que sepan bien en donde se va a depositar y otorgar la confianza necesaria para que cualquier comercio pueda aceptar la transacción que se realiza, por ejemplo, con stablecoins cards; es decir, ofrecemos una cuota de veedor para que esto sea escalable y seguro", remarca.

Cómo crece la adopción de tarjetas globales en dólares

Los expertos también debatieron sobre la integración de los activos digitales en la infraestructura financiera tradicional y cómo estas nuevas tarjetas permiten la reducción de barreras geográficas para transacciones financieras globales.

Resaltaron también el crecimiento de la adopcióin de las tarjetas globales en dólares y cómo la emisión de este tipo de herramientas brindan mayor estabilidad, optimizan los costos operativos, eficientizan el capital de trabajo y brindan un acceso democratizado a cuentas internacionales paara diversos perfiles de usuarios.

Durante el evento, también los especialistas analizaron los desafíos que representa la integración para los comercios

En ese sentido, subrayaron la necesidad de simplificar la aceptación de nuevos métodos de pago para brindar más opciones a los usuarios.

También destacaron el rol activo que deben asumir las firmas como facilitadores de seguridad y confianza transaccional.

Por último, hicieron hincapié en cómo mejorar la escabilidad de las diferentes herramientas pero con el objetivo primordial de mejorar la experiencia del usuario final.