La propuesta apunta a resolver una de las principales dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas: la complejidad de los pagos al exterior

Con tecnología Mastercard Move, Pagos FX integra pagos en un flujo único y traza operaciones en +40 países.

Pagos FX busca resolver la complejidad y altos costos de las operaciones al exterior para MiPyMEs.

El ecosistema financiero argentino sumó una nueva herramienta pensada para las pequeñas y medianas empresas que buscan expandirse más allá de las fronteras.

BIND PSP, compañía del Grupo BIND, presentó junto a Mastercard la solución Pagos FX, un sistema que integra en un único circuito todas las etapas de un pago internacional, con trazabilidad completa y distintas velocidades de procesamiento según el destino.

La propuesta apunta a resolver una de las principales dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas: la complejidad de los pagos al exterior.

BIND y Mastercard lanzan herramienta para facilitar los pagos al exterior entre pequeñas empresas argentinas

Tradicionalmente, estas operaciones implican múltiples intermediarios, costos elevados y escasa visibilidad sobre el estado de las transacciones.

Pagos FX simplifica el proceso al coordinar ingreso, conversión y egreso en un solo flujo, con la conversión de moneda a cargo de entidades autorizadas, y permite realizar el seguimiento de cada operación en tiempo real.

El servicio está especialmente orientado a las MiPyMEs, que representan el 98% de las empresas de América Latina y generan el 60% del empleo regional, pero que aún encuentran barreras para operar internacionalmente.

1. Una nueva solución de BIND PSP y Mastercard busca facilitar la expansión internacional de pymes

"Operar internacionalmente no debería requerir una estructura financiera compleja detrás de cada pago", detalló Alberto Murad, CEO de BIND PSP.

"Con Pagos FX buscamos acercar a las MiPyMEs una alternativa más simple, ágil y trazable para pagar a sus proveedores del exterior y acompañarlas en su crecimiento más allá de las fronteras", añadió

Por su parte, Gerardo Guastavino, Head de Negocios Internacionales de Grupo BIND, destacó que la solución apunta a segmentos que suelen quedar relegados en el comercio exterior: firmas unipersonales, micro y pequeñas empresas.

"Con esta solución no convencional enriquecemos nuestra oferta de pagos Xborder, con especial foco en la base de la pirámide COMEX, donde las fricciones y falta de acceso a herramientas tradicionales son notorias", explicó.

Pagos FX puede utilizarse de dos maneras: a través de una API disponible en bindx.com, que permite a empresas, integradores y plataformas embeber la solución en sus propios sistemas, o mediante el portal web de autogestión de BIND PSP, pensado para quienes prefieren operar sin desarrollos propios.

En ambos casos, los usuarios pueden:

Fondear sus cuentas de pago

Consultar saldos

Conocer cotizaciones antes de confirmar la operación

Gestionar beneficiarios

Hacer el seguimiento de cada transacción

Pagos FX integra todo el proceso de pagos internacionales y apunta a pequeñas empresas argentinas. (Imagen creada con IA)

Desde Mastercard, Federico Darnond, Transfer Solutions Director, subrayó que la alianza se apoya en la tecnología de Mastercard Move, que garantiza velocidad, cumplimiento regulatorio y trazabilidad.

"Gracias a las soluciones de vanguardia de Mastercard Move y junto a BIND PSP ampliamos el alcance hacia el ecosistema fintech, integrando nuestra tecnología a través de APIs seguras que permiten una experiencia cross-border más transparente, predecible y eficiente", remarcó.

La solución combina la infraestructura local de BIND PSP, con capacidades de compliance, gestión de riesgo y controles antifraude, con la red global de Mastercard.

Actualmente, Pagos FX tiene habilitados corredores hacia más de 40 países, incluyendo Estados Unidos, Brasil, México, China, Canadá, Reino Unido y la zona SEPA.

Según el destino, las operaciones pueden procesarse bajo modalidades Instant, Near Real-Time o T+1, ofreciendo flexibilidad y cobertura internacional.

Con este lanzamiento, el Grupo BIND amplía su propuesta de infraestructura financiera para empresas y plataformas, sumando los pagos internacionales a su ecosistema de servicios.