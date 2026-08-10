La firma lanzó un programa piloto que busca compartir controles de identidad y seguridad entre proveedores de pagos con stablecoins

La iniciativa apunta a que las transferencias con stablecoins sean rápidas, seguras y cumplan normativas.

Mastercard, el gigante global emisor de tarjetas, lanzó un programa de prueba junto a Borderless.xyz para facilitar los pagos internacionales con stablecoins.

La iniciativa busca que los controles de identidad y seguridad puedan compartirse entre empresas y evitar que cada operación tenga que pasar por el mismo proceso de verificación.

El proyecto cuenta con la participación de Infinia, Walapay y Koywe, tres compañías que forman parte del programa Start Path de Mastercard.

La propuesta apunta a uno de los principales desafíos que enfrenta el crecimiento de las stablecoins: hacer que las transferencias sean rápidas sin dejar de cumplir con las normas.

Cómo funciona Crypto Credential

Crypto Credential es el sistema que Mastercard utiliza para verificar a las personas y empresas que participan de una transferencia.

En vez de mover dinero o guardar criptomonedas, agrega información que permite comprobar que los controles correspondientes fueron realizados.

Mastercard lanza pruebas con stablecoins (Fuente: Imagen creada por IA)

De esta forma, cuando los fondos llegan a otro proveedor, este puede confiar en esa verificación y no tiene que empezar el proceso nuevamente. La idea es similar a lo que ocurre con los bancos que participan de una transferencia internacional.

La herramienta no reemplaza las obligaciones que tiene cada empresa frente a los organismos de control. Cada operador será responsable de cumplir con las normas de los países donde trabaja. La diferencia es que Mastercard busca que parte de ese proceso pueda hacerse de forma más rápida y sin repetir controles.

Mastercard apuesta por las stablecoins

La propuesta llega en un momento de crecimiento de las stablecoins como medio para realizar pagos internacionales. A medida que aumenta su uso, también crece la necesidad de contar con mecanismos que permitan verificar a los usuarios y cumplir con las normas sin sumar más trabas a las transferencias.

Mastercard ya avanza en este mercado. En marzo lanzó su Crypto Partner Program, que reúne a más de 85 empresas vinculadas con activos digitales.

Además, la compañía avanzó en la compra de BVNK, una empresa especializada en infraestructura para pagos con stablecoins, en una operación que podría alcanzar los u$s1.800 millones.

La estrategia también se da en medio de una mayor competencia entre las grandes redes de pago. Visa anunció una iniciativa para incorporar stablecoins a Visa Direct a través de Zero Hash y también busca ampliar su presencia en este mercado.

En este escenario, Mastercard apuesta a que Crypto Credential sea una pieza más de su infraestructura para pagos con stablecoins. El objetivo es que distintos proveedores puedan reconocer las verificaciones realizadas previamente y facilitar así la incorporación de nuevos participantes.

Si el modelo funciona, la herramienta podría convertirse en un tipo de pasaporte que permita demostrar que una persona o empresa ya pasó los controles necesarios para operar con stablecoins, sin tener que repetirlos en cada operación.

Sin embargo, la propuesta también plantea un interrogante para el ecosistema cripto. Al depender de una empresa privada para validar esas credenciales, el sistema incorpora un nuevo intermediario central en un mercado que nació con la intención de reducir este tipo de dependencias.