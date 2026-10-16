La fintech Global66 registró un crecimiento interanual de 39% en las transferencias internacionales desde la Argentina durante el tercer trimestre de 2026

Argentina se consolida como mercado dinámico en fintech, con ayuda familiar (68%) y nuevos motivos como estudios y negocios.

Global66, fintech clave, procesó u$s40M en envíos al exterior jul-sep y duplicó su volumen total en Argentina a u$s120M.

Los argentinos movilizan cada vez más dinero entre fronteras y lo hacen de forma cada vez más segura y sencilla. Las razones son varias: desde ayuda económica a un familiar hasta el pago de estudios, servicios profesionales o digitales.

Así lo reflejó un reciente informe de la fintech latinoamericana Global66, que registró un crecimiento interanual de 39% en las transferencias internacionales desde Argentina, con septiembre en números récord, superando los u$s15 millones en envíos al exterior.

En un encuentro con periodistas, Tomás Bercovich, CEO y Cofundador de Global66, y Sebastián Díaz de Valdés, Country Manager en Argentina, coincidieron en que el país se erige como uno de los mercados más dinámicos en el ecosistema fintech regional.

Entre las principales causas, mencionaron el avance regulatorio que presentó en cuestiones como Open Finance y el nicho emprendedor que existe a nivel nacional.

Entre julio y septiembre, la plataforma procesó más de u$s40 millones en transferencias internacionales desde la Argentina, frente a los u$s30 millones registrados en el mismo período de 2025.

El volumen total de la plataforma en Argentina se duplicó respecto al mismo período de 2025, alcanzando más de u$s120 millones.

Tomás Bercovich, CEO y Cofundador de Global66 y Sebastián Díaz de Valdés, Country Manager Argentina

Los argentinos ya mueven más de u$s40 millones en transferencias internacionales

La brecha entre ambas cifras refleja un cambio estructural: las transferencias internacionales pasaron de explicar el 46% del volumen argentino a representar el 34%, porque cada vez más clientes utilizan la Cuenta Global para pagar y operar en su día a día.

Desde el lanzamiento de la Cuenta Remunerada en marzo, con rendimientos basados en un fondo money market, el monto en pesos que los clientes mantienen en la plataforma se multiplicó por 4,5, una señal de confianza creciente en la propuesta de Global66.

Los destinos más relevantes de las transferencias desde Argentina fueron España, con más de u$s5 millones (+19% interanual), seguido por Chile y Colombia.

El dato novedoso del trimestre fue Paraguay, que triplicó su volumen en un año y entró al top 5 de destinos, desplazando a Brasil.

En paralelo, Argentina también se consolidó como receptor: ingresaron más de u$s16 millones desde Chile, Colombia y Perú, que se traduce en un incremento de 49% interanual, con Chile explicando más de 80% de ese flujo.

En este sentido, creció el uso de stablecoins para pagos transfronterizos, con USD Coin (USDC) y Tether (USDT) como las más utilizadas a nivel regional. En un tercer escalón, desde la firma remarcaron que empieza a crecer PYUSD, la criptomoneda estable que emite PayPal.

Ayuda familiar, el principal motivo de transferencias hacia otros países desde la Argentina

El informe muestra que la ayuda familiar sigue siendo el principal motivo de las transferencias (68%), pero el perfil se diversifica: estudios, negocios y servicios digitales ya suman casi un cuarto del volumen.

"Septiembre fue el mejor mes que tuvimos en Argentina, pero lo que más me entusiasma es lo que pasa alrededor de esa cifra: hoy un tercio del volumen de nuestros clientes es transferencia internacional; el resto es gente que confía en la Cuenta Global para pagar y operar en su día a día. Esa confianza es lo que queremos seguir construyendo", destacó Díaz de Valdés.

Por su parte, Bercovich remarcó que el cliente exige algo distinto en la industria: "Ya no basta con que la plata llegue rápido o a menor costo; de hecho, hoy el 80% de nuestros pagos se completa en menos de cinco minutos y eso ya se da por hecho. Hoy, además, el dinero tiene que poder recibirse, usarse y volver a salir desde el mismo lugar, en una plataforma en la que el cliente confíe".

A nivel regional, Global66 cerró el trimestre con más de u$s2.140 millones de volumen total, el doble que en 2025.

Los cuatro países foco —Argentina, Chile, Colombia y Perú— movieron más de u$s1.840 millones, con Colombia como motor del trimestre al triplicar sus transferencias internacionales y concentrar el 35% del volumen.

La compañía también subrayó el rol de la inteligencia artificial en su operación. Durante 2026, Global66 integró más de 60 proyectos con IA en áreas como tecnología, producto, fraude y compliance.

Los despliegues por desarrollador se triplicaron y el tiempo para llevar un producto a producción bajó de dos semanas a tres días. El resultado fue un aumento de 100% en ingresos anualizados y la duplicación de ingresos por empleado en los últimos ocho meses, sin ampliar la plantilla.

En Argentina, la innovación se reflejó en tres lanzamientos clave:

Cuenta Remunerada , con posibilidad de rescate inmediato

Global Splits , solución para dividir gastos compartidos

Paid Plans, un programa de suscripción con beneficios como cashback y seguro de viaje

"Argentina es un país al que le estamos apostando fuerte. Ya está en cuarta posición en nuestro ranking y creemos que el próximo año va a pelear el tercer lugar, con potencial de llegar al segundo y al primero en los próximos dos o tres años", opinó Bercovich.

Por último, el ejecutivo subrayó que el país "combina un ecosistema emprendedor digital sólido con un marco regulatorio que favorece la interoperabilidad de pagos en tiempo real".