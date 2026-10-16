La propuesta busca acercar los bonos corporativos estadounidenses al ecosistema cripto mediante activos digitales que pueden integrarse con protocolos DeFi

Buscan expandir las finanzas descentralizadas (DeFi), aunque HYB es para profesionales y ambos conllevan riesgos de los bonos base.

Estos instrumentos representan deuda de empresas estadounidenses, acumulando casi USD 794.000 en activos onchain a octubre de 2026.

Stellar suma bonos corporativos tokenizados HYB y deHYB, activos de alto rendimiento gestionados por NYLIM y Centrifuge.

Stellar incorporó HYB y deHYB, dos activos vinculados a bonos corporativos estadounidenses de alto rendimiento que combinan inversión institucional con nuevas posibilidades de uso en finanzas descentralizadas (DeFi).

El lanzamiento involucra a New York Life Investment Management (NYLIM) y Centrifuge, y amplía la presencia de estos instrumentos en distintas redes blockchain, aunque su adopción inicial todavía es limitada.

Cómo funcionan los bonos tokenizados que llegan a Stellar

HYB representa participaciones en el Anemoy U.S. High Yield Corporate Bond Segregated Portfolio, un instrumento que comenzó a operar en junio de 2026 y se convirtió en la primera oferta tokenizada de NYLIM.

La cartera invierte en deuda corporativa estadounidense de alto rendimiento, un segmento que ofrece intereses potencialmente elevados porque sus emisores presentan una calidad crediticia inferior al grado de inversión, lo que incrementa los riesgos asociados.

Esta clase de obligaciones puede resultar atractiva para quienes buscan mayores ingresos, aunque también implica aceptar la posibilidad de incumplimientos empresariales y pérdidas cuando los emisores no consiguen afrontar sus compromisos financieros.

NYLIM conserva las decisiones de inversión y la administración del riesgo, mientras Centrifuge aporta la infraestructura tecnológica necesaria para emitir y gestionar las representaciones digitales de las participaciones del fondo.

La gestora informa que administra más de u$s 800.000 millones en activos, un volumen que aporta contexto sobre su dimensión institucional, aunque no elimina los riesgos financieros de los productos incorporados a Stellar.

Los inversores utilizan USDC para suscribir o canjear participaciones, pero el dinero se convierte posteriormente en dólares para adquirir los bonos fuera de blockchain, por lo que la cartera no se traslada íntegramente a Stellar.

¿Qué diferencia hay entre HYB y deHYB y quiénes pueden acceder?

HYB está constituido como una cartera segregada en las Islas Vírgenes Británicas y opera bajo el Reglamento S, un marco destinado a determinadas ofertas de valores realizadas fuera de Estados Unidos.

Por ese motivo, el instrumento apunta a inversores profesionales no estadounidenses y su adquisición está condicionada por requisitos específicos, en lugar de encontrarse disponible de manera irrestricta para cualquier participante del ecosistema cripto.

Los fondos tokenizados pueden incorporar verificaciones de identidad y listas de billeteras autorizadas para controlar quiénes reciben o transfieren sus participaciones, una característica que limita su integración con aplicaciones descentralizadas.

Centrifuge propone deHYB como una alternativa para facilitar transferencias sin permisos e integrar el activo con protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), manteniendo la exposición económica al fondo original sin modificar los bonos subyacentes.

Esta estructura busca ampliar las posibilidades de utilización dentro de blockchain, aunque la libertad técnica para transferir un token no equivale a una autorización regulatoria irrestricta para invertir o participar en cualquier mercado.

¿Cuánto dinero mueven HYB y deHYB en las redes blockchain?

A mediados de octubre de 2026, HYB acumulaba aproximadamente u$s 637.000 en activos onchain bajo gestión, mientras deHYB registraba unos u$s 157.000, cifras que permiten dimensionar su alcance inicial.

En conjunto, ambos instrumentos reunían cerca de u$s 794.000, un volumen inferior al millón de dólares que refleja una adopción todavía modesta, pese a su disponibilidad en diferentes redes blockchain.

Stellar se sumó a una expansión que previamente había incorporado Avalanche durante septiembre de 2026 y Solana el 24 de septiembre del mismo año, ampliando las redes en las que pueden distribuirse estos activos.

El 20 de agosto de 2026, Particula otorgó al producto una calificación "A" mediante una evaluación centrada en la mecánica del token y su respaldo institucional, sin garantizar rendimientos ni eliminar los riesgos financieros.

La presencia multired puede facilitar el acceso a distintas aplicaciones y ampliar las alternativas de distribución, pero no demuestra por sí misma que exista suficiente demanda, liquidez o profundidad de mercado para sostener operaciones de gran volumen.

¿Qué riesgos tienen los bonos tokenizados y qué futuro pueden alcanzar en DeFi?

El principal riesgo económico continúa vinculado con las empresas emisoras de los bonos, ya que sus dificultades financieras o eventuales incumplimientos pueden provocar pérdidas independientemente de la infraestructura blockchain utilizada para representar las inversiones.

La convivencia entre HYB, dirigido a inversores profesionales no estadounidenses bajo el Reglamento S, y deHYB, diseñado para permitir transferencias sin permisos, podría exigir mayor claridad regulatoria si aumenta la utilización de ambos instrumentos.

Stellar ya trabaja con activos del mundo real tokenizados y proyectos de deuda soberana junto con Centrifuge. La llegada de HYB y deHYB amplía esa oferta con instrumentos vinculados a bonos corporativos estadounidenses.

El futuro de ambos activos dependerá de que logren atraer inversores, aumentar su liquidez y sumar nuevos usos, sin dejar de cumplir las regulaciones ni perder de vista los riesgos de los bonos que los respaldan.