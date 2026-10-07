El CEO de JPMorgan alertó que el mercado podría exigir mayores rendimientos, lo que encarecería el financiamiento de las grandes inversiones en IA

La advertencia surge por el alza en rendimientos de bonos y la fuerte demanda de capital para proyectos de inteligencia artificial.

Jamie Dimon (JPMorgan) alertó sobre un riesgo de venta masiva de bonos que elevaría el costo de financiamiento para empresas.

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, advirtió sobre los riesgos de una venta masiva de bonos a nivel mundial, que podría elevar los costos de financiamiento para empresas en un momento de fuerte demanda de capital por el desarrollo de inteligencia artificial (IA).

El ejecutivo analizó que una mayor presión sobre el mercado de deuda podría trasladarse a los bonos corporativos y los diferenciales de crédito, algo que encarecería el acceso al financiamiento cuando las compañías necesiten refinanciar sus deudas o tomar nuevos préstamos.

"Llegará un punto en el que el mercado exigirá cada vez más y, sí, en algún momento eso se reflejará en la deuda corporativa, los diferenciales de crédito corporativo y demás, como suele suceder", indicó Dimon

El CEO de JPMorgan también pidió anticiparse a este escenario para evitar que una mayor tensión en los mercados termine convirtiéndose en una crisis.

"Lo mejor que se puede hacer ante cualquiera de estas situaciones es abordarlas antes de que se conviertan en una crisis. Si se convierte en una crisis, la abordaremos. Simplemente será de una manera mucho menos agradable", agregó.

Por qué preocupa la caída de los bonos

La advertencia se produce mientras los rendimientos de los bonos de largo plazo aumentaron en los principales mercados, algo que implica mayores costos para quienes buscan financiamiento.

El CEO de JPMorgan advirtió que el mercado podría exigir mayor rendimiento de los bonos de largo plazo

En los Estados Unidos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó recientemente a niveles que no se veían desde 2002. Cuando estos rendimientos suben, el financiamiento también tiende a encarecerse para empresas y otros emisores de deuda.

El escenario combina varios factores, entre ellos las presiones inflacionarias, la fortaleza de la economía estadounidense y una creciente demanda de capital para proyectos vinculados con:

inteligencia artificial

infraestructura

defensa

Por otro lado, el auge de la IA impulsó grandes inversiones en centros de datos, chips, energía e infraestructura tecnológica. Muchas compañías recurren al mercado de deuda para financiar parte de estos proyectos.

El problema aparece si los costos de financiamiento continúan en subida. Una empresa que deba refinanciar una deuda podría encontrarse con tasas más altas y, por lo tanto, con mayores gastos financieros.

Para Dimon, esta situación merece especial atención porque el mercado puede comenzar a exigir una mayor compensación por asumir el riesgo de prestar dinero a las empresas.

"Para las corporaciones, independientemente de su nivel de endeudamiento, la pregunta es: ¿están preparadas para mayores diferenciales de crédito cuando tienen que refinanciar o pedir dinero prestado?", planteó.

El mercado de crédito ya muestra señales de tensión

Los mercados de crédito comenzaron a reflejar parte de esta preocupación. Según datos de LSEG recopilados por Yardeni Research, el costo de asegurar deuda corporativa de alto riesgo en Estados Unidos aumentó en las últimas semanas.

Además, estrategas de JPMorgan indicaron que los préstamos apalancados de alto riesgo alcanzaron los u$s65.000 millones, su nivel más elevado desde marzo de 2020.

El dato muestra que algunos segmentos del mercado ya enfrentan mayores dificultades, especialmente entre compañías con niveles elevados de endeudamiento.

La preocupación no es nueva para el CEO de JPMorgan. En la carta a los inversores, Dimon alertó que la combinación del gasto en IA, defensa e infraestructura, junto con los elevados déficits fiscales de los gobiernos, podía mantener la presión sobre los costos de endeudamiento.

Semanas después, también indicó que las tasas podrían continuar en aumento, aunque consideró que la fortaleza del mercado laboral estadounidense todavía evitaba que el aumento de los costos financieros se transformara en una tensión económica generalizada.

Ahora, su foco está puesto especialmente en las empresas y en su capacidad para afrontar un escenario de mayores tasas y costos de refinanciación.

La advertencia no implica que una crisis sea inevitable, pero sí plantea un riesgo para compañías que dependen de nueva deuda para sostener sus inversiones, especialmente en sectores que requieren grandes cantidades de capital para aprovechar la expansión de la IA.