El servicio, denominado ETF Wealth Management, fue presentado dentro de la sección Binance Earn e incluye 11 ETF para distintos perfiles de inversor

Las reservas de Bitcoin en Binance alcanzaron los 693.000 BTC, un máximo de dos años que genera debate sobre posibles movimientos institucionales.

La plataforma integra activos tradicionales mediante Alpaca Securities, ofreciendo opciones de renta variable que fortalecen su perfil de super app.

Binance lanzó ETF Wealth Management, un nuevo servicio que permite a los usuarios invertir en 11 fondos cotizados de bonos y deuda en Estados Unidos.

Binance, la exchange de criptomonedas más grande del mundo, lanzó un nuevo producto de gestión patrimonial que permite a sus usuarios acceder a 11 fondos cotizados en bolsa (ETF) en Estados Unidos, centrados en bonos del Tesoro a corto plazo y deuda corporativa de grado de inversión.

Se trata de una estrategia de la compañía cripto por integrar finanzas tradicionales dentro de su ecosistema cripto.

Así funciona el nuevo producto de Binance para invertir en deuda corporativa y bonos

El servicio, denominado ETF Wealth Management, fue presentado el 15 de septiembre de 2026 dentro de la sección Binance Earn.

La propuesta organiza los 11 ETF en tres categorías según horizonte de inversión:

Cash Management (menos de seis meses)

Steady Income (entre seis y doce meses)

Yield Enhancement (más de un año)

Los usuarios elegibles pueden comprar participaciones reales de estos fondos, con acceso directo a los beneficios económicos como variaciones de precio y distribuciones en efectivo.

A diferencia de los productos tokenizados, los ETF se adquieren como participaciones reales. Binance provee la interfaz de acceso, mientras que Nest Trading Limited enruta las órdenes hacia Alpaca Securities LLC, un broker estadounidense registrado ante FINRA que se encarga de la ejecución y custodia de los valores.

Este esquema asegura que los activos subyacentes permanezcan dentro de la infraestructura regulada de Wall Street, reduciendo riesgos operativos y fortaleciendo la transparencia.

La incorporación de estos ETF se suma a la reciente expansión de Binance hacia productos de renta variable, como las opciones con liquidación física sobre más de 1.000 acciones y ETF estadounidenses.

Con más de 7.000 acciones y fondos disponibles en su plataforma, la exchange busca consolidarse como una "super app financiera" que combina criptomonedas, derivados y activos tradicionales en un mismo ecosistema.

Reservas de Bitcoin en Binance tocan un máximo que no se veía en dos años

Por otro lado, se conoció que las reservas de Bitcoin en Binance alcanzaron los 693.000 BTC, su nivel más alto en dos años, lo que equivale a cerca del 30% del total de BTC custodiado en los principales exchanges.

El dato, que representa unos u$s53.000 millones al precio actual de u$s77.000 por unidad, genera debate sobre si se trata de una señal de presión vendedora o de un movimiento institucional de resguardo.

Desde finales de abril de 2026, Binance acumuló aproximadamente 77.000 BTC adicionales, llevando sus reservas a un máximo de dos años.

Binance bate un récord de reservas de Bitcoin justo en medio de un fuerte rally

Este incremento se produjo en paralelo al rally de Bitcoin, que llegó a rozar los u$s80.000 antes de retroceder a la zona de u$s77.000.

El volumen depositado en Binance equivale al 3,4% de la oferta en circulación y se trata de la principal plataforma de liquidez global.

El aumento de reservas en un exchange suele interpretarse como una señal bajista, ya que implica mayor disponibilidad para ventas.

Sin embargo, firmas como Glassnode advirtieron que los cambios en saldos de exchanges no predijeron eficazmente la volatilidad del precio en los últimos meses.

De hecho, gran parte de los movimientos podrían responder a estrategias de seguridad o a compras institucionales, más que a una ola vendedora.

Por lo pronto, el mercado observa con atención la zona de u$s83.000–u$s86.000, considerada crítica para definir si el rally de Bitcoin se consolida o enfrenta una corrección.