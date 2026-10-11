Un relevamiento reciente dejó a la red por delante de Ethereum y mostró una diferencia significativa en la competencia entre ambos ecosistemas

La ventaja de Solana se debe al trading; su solidez a largo plazo requiere evaluar otros indicadores más allá de la recaudación.

La red Ethereum, junto a Base, OP Mainnet y Polygon, sumó u$s21,2 millones, mostrando la concentración del sector.

Solana superó a Ethereum en ingresos de dApps semanales con u$s38,2 millones, según un relevamiento del 10 de octubre de 2026.

Solana generó más ingresos de dApps que Ethereum durante siete días y mantuvo una ventaja considerable incluso al sumar otras redes vinculadas con su competidor, un resultado que permite observar cómo se distribuye la actividad económica cripto.

Sin embargo, la diferencia entre ambas redes no alcanza por sí sola para determinar cuál tiene el ecosistema más sólido, ya que la recaudación es solo una de las variables que permiten evaluar su desempeño.

Qué redes cripto generaron más ingresos durante la semana

El relevamiento difundido por Solana Hub el 10 de octubre de 2026 permite identificar qué redes, plataformas y ecosistemas concentraron mayores ingresos de dApps durante los siete días analizados.

Estos ingresos corresponden al dinero que generan las aplicaciones descentralizadas mediante servicios como el intercambio de criptomonedas y el cobro de comisiones. No equivalen al volumen negociado ni a las ganancias netas.

El relevamiento ubicó a diez entidades en los siguientes puestos, aunque no todas corresponden a blockchains independientes:

Solana: u$s38,2 millones. Hyperliquid: u$s14,8 millones. Ethereum: u$s11,7 millones. BNB Chain: u$s6,6 millones. Base: u$s4,3 millones. Robinhood: u$s4,2 millones. Polygon: u$s4,0 millones. OP Mainnet: u$s1,2 millones. Avalanche: u$s0,874 millones. Near: u$s0,665 millones.

El trading explica una parte importante de los ingresos de Solana

En el ecosistema de Solana, las terminales de trading Axiom y FOMO generaron cerca de u$s24 millones y u$s14,6 millones, respectivamente, en agosto de 2026, dentro de los u$s143 millones de ingresos de dApps registrados ese mes, según DefiLlama.

Juntas reunieron u$s38,6 millones, alrededor del 27% del total mensual. La concentración muestra cómo unas pocas plataformas pueden impulsar los ingresos y vincularlos al apetito de los inversores por los activos de riesgo.

Los bajos costos y la rapidez de procesamiento favorecen las operaciones frecuentes, mientras que la arquitectura monolítica de Solana concentra las transacciones en una cadena y comparte la liquidez disponible.

Ese diseño puede facilitar los intercambios y atraer desarrolladores, pero no garantiza ingresos estables si disminuye la actividad comercial ni permite evaluar por sí solo la solidez general de la red.

Al sumar redes ligadas con Ethereum, Base aportó u$s4,3 millones y OP Mainnet u$s1,2 millones; ambas son soluciones Layer 2 que amplían la capacidad de la red principal de Ethereum.

Polygon sumó u$s4,0 millones, aunque su red Proof of Stake difiere técnicamente de una Layer 2 clásica. Si se agregan los ingresos de Ethereum, Base, OP Mainnet y Polygon, el total llega a u$s21,2 millones, unos u$s17 millones menos que los u$s38,2 millones registrados por Solana.

Qué falta comprobar para saber si la ventaja se sostiene

Solana ya había registrado u$s143 millones en ingresos de dApps durante agosto de 2026, y su cuenta oficial celebró el dato en X: "Solana es número 1 en ingresos aplicativos en agosto con 143 millones de dólares. El 38 % de todos los ingresos aplicativos onchain".

La recaudación no mide la seguridad, la liquidez, el valor total bloqueado en aplicaciones (TVL) ni la cantidad de usuarios activos. Tampoco revela si los ingresos se distribuyen entre muchas aplicaciones o dependen de unas pocas.

Como el trading tiene un peso importante en Solana, una menor demanda de activos de riesgo puede reducir las operaciones, achicar los ingresos de dApps y modificar la comparación con Ethereum en otras semanas.

El liderazgo semanal no demuestra que Solana haya desplazado definitivamente a Ethereum. Observar los ingresos durante tres a seis meses, junto con otros indicadores, permitirá evaluar si la ventaja persiste.

El cierre del 31 de octubre de 2026 será una referencia para evaluar si Solana conserva el impulso y sostiene resultados consistentes más allá de los ingresos por aplicaciones descentralizadas del ecosistema.