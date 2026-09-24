Los depósitos tokenizados son la alternativa que están implementando los bancos como respuesta a las divisas digitales que tienen una emisión descentralizada o bien con gigantes cripto detrás, como el caso de USDT o USDC.

El tema fue parte del evento Nuevo Dinero, organizado este miércoles en Vicente López, que tuvo su panel sobre depósitos tokenizados con la participación de Juan Beck, Director Global de Sales Engineering en ACI Worldwide.

Qué son los depósitos tokenizados

Beck remarcó que aparecen "estas stablecoins que tienen su uso indiscutible para los pagos transfronterizos, sobre todo los de bajo valor", como respuesta a la infraestructura local, en la que existen los bancos corresponsales que actúan como corresponsales para las transferencias internacionales.

"Hay diferentes horarios de cortes de los bancos de los distintos países. Cada banco necesita liquidez, mantenerles las cuentas del otro. Y muchas veces pasa esto, no es raro, que cuando se va a acreditar al beneficiario, tal vez dos, tres días después, un falso positivo por AML y no se acredita en el momento. A la corporación ordenante se les debitaron los fondos, no se le acreditaron al otro", planteó.

El directivo remarcó que ahí "aparece el concepto de tokenización, que es digitalizar un activo. Esa presentación digital de un activo, en ese caso, aplicado a pagos y beneficios.

"El concepto de depósitos bancarios tokenizados parte del mismo concepto de tokenización de activos del mundo real. Imagínate que hoy se puede tokenizar un campo propiedades y, ¿por qué no?, un depósito bancario", planteó.

Básicamente, explicó, "el depósito tokenizado son los bancos tradicionales que tienen sus depósitos, pero los representan digitalmente en un blockchain. Desde la perspectiva legal, esto no es importante, el depósito sigue manteniéndose en la hoja de balanza del banco. A diferencia de un stablecoin que lo emite un tercero, esto sigue estando legalmente en el banco y es un punto de vista, digamos, tecnológico".

Así, "una vez que está tokenizado, se puede mover a través de un blockchain, por ejemplo, con contratos inteligentes y mejorar todo este sistema", además, "para la capa de cliente final, nunca se entera de esto".

En términos regulatorios, los depósitos tokenizados no están afectados por la normativa porque solamente son una representación digital. Hablamos de costos tokenizados. "No es una red abierta en la cual, en tiempo real, todos pueden intercambiar la información de sus depósitos y se pueden ejecutar de una forma garantizada. Esa es una manera de transferir pagos".

Beck aseguró que Swift está "reconociendo exactamente que ya tiene puntos de mejora con la tecnología de blockchain y los valores que agrega", con su "nueva red Swift Digital Ledger, que permite el cambiar para los bancos estos fondos de alto valor utilizando su red permisionada"

También está la iniciativa del " BIS, un banco central de bancos centrales. Es una iniciativa público-privada porque hay 40 bancos privados trabajando algunos están en las dos iniciativas. También hay 8 bancos centrales del mundo", completó.

Los depósitos tokenizados en Argentina

Una de las iniciativas de tokenización de depósitos es la JPM Coin, creado por JP Morgan para uso institucional, que varios bancos argentinos están probando. Uno de ellos es CMF, que lanzó su división de negocios digitales para empresas QORP y formará parte del producto mínimo viable (MVP) del gigante estadounidense.

Según confirmó iProUP, un puñado de entidades locales participa de las pruebas de la JPM Coin, un token de depósito creado por JP Morgan para uso institucional. Una de las que tomó la delantera es CMF, que acaba de lanzar su división de negocios digitales para empresas QORP y formará parte del producto mínimo viable (MVP) del gigante estadounidense.

"En una primera fase, se espera que los bancos trabajen en la integración de los servicios disponibles para comprobar mejoras en tiempos de las liquidaciones y conciliaciones interbancarias de los bancos integrados", anticipa a iProUP Maximiliano Cohn, CIO de CMF.

De acuerdo con el ejecutivo, estas pruebas se realizan "en principio sin dinero, con compensaciones de forma tradicional, pero la registración de las operaciones se realizaría con tecnología on-chain".

"Si bien el concepto está en fase de diseño, el objetivo es implementar un DLT (tecnología de registro distribuido), para reducir costos, mejorar velocidad y eficiencia operativa", completa.

Todo esto, de acuerdo con Cohn, se realizará en circuito cerrado o closed loop solo entre las instituciones participantes, con el "objetivo principal de contar con un registro de deuda compartido con la potencia del on-chain. Se estima que poco a poco se tokenicen activos y luego contratos inteligentes".

En este sentido, resalta que "una vez afinado el MVP, los bancos podrán ofrecer una mejora de la seguridad, de los tiempos de las operaciones locales propias y de las de sus clientes".

"Considerando que el regulador avanza con iniciativas que permitirán la utilización de criptoactivos, stablecoins más precisamente, puede ser una gran herramienta para pagos crossborder en tiempo real, siempre que las políticas económico-financieras no generen descalces en monedas duras", añade.

El plan contempla el uso de activos digitales como medios de compensación, tanto a nivel local como internacional. Es decir, informar si un banco está en posición acreedora o deudora frente a otro a partir de las transferencias de sus usuarios, algo que en la Argentina realiza COELSA.