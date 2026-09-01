El primer impulso del ciclo alcista de HYPE llegó hace dos semanas, antes de negociar con Payward, matriz de Kraken, su llegada a EEUU .

Durante un evento en la Casa Blanca el 19 de agosto, el presidente estadounidense mencionó a Hyperliquid al referirse al trabajo del titular de la CFTC, Michael Selig: "Entiendo que Mike también está trabajando para traer Hyperliquid a Estados Unidos de una manera totalmente conforme con la normativa y legal. Trabajando muy duro en ello".

HYPE cotizaba alrededor de u$s62 antes de esas declaraciones y saltó hasta un máximo de u$s72,28 en 24 horas, según CoinGecko, con un volumen que alcanzó los u$s1.400 millones. El 21 de agosto tocó máximos intradía cercanos a u$s77,55.

Desde ese piso de u$s62 hasta los u$s84,50 actuales, el token acumula un avance cercano al 36% en menos de dos semanas.

El dato que importa es que ni la CFTC ni Hyperliquid publicaron desde entonces una propuesta formal que explique cómo funcionaría el acceso desde Estados Unidos, si se presentó una solicitud o cuándo podría lanzarse un servicio conforme a la normativa.

Qué es Hyperliquid y cuál es su potencial

Hyperliquid es la mayor plataforma descentralizada de futuros perpetuos del mundo. Concentra aproximadamente el 40% del volumen del sector en los últimos 30 días, con cerca de u$s201.000 millones, según datos de DefiLlama.

Por qué escaló HYPE y qué puede pasar con el precio (generada con IA)

"Todo ese flujo proviene hoy de participantes ubicados fuera de Estados Unidos, porque la plataforma bloquea el acceso desde ese país", recuerda a iProUP el analista financiero Rodrigo Mansilla.

Ahí está la magnitud de lo que el mercado está descontando: Estados Unidos concentra el grueso del mercado global de derivados regulados.

Abrirlo no sería un crecimiento incremental para Hyperliquid, sería un cambio de escala y de modelo operativo, y la convertiría potencialmente en la primera plataforma de perpetuos on-chain operando dentro del marco regulatorio estadounidense.

El paso siguiente depende de cómo Payward y Hyperliquid resuelvan tres cuestiones concretas:

La identificación de usuarios

La segregación geográfica de mercados

La supervisión de los contratos ofrecidos

La oportunidad de Hyperliquid en EE.UU.

Hay un antecedente reciente de Payward que sirve para calibrar expectativas y que suele quedar fuera de la cobertura.

El 10 de agosto, la empresa lanzó xStocks, un producto de acciones tokenizadas construido sobre HyperCore, con representaciones on-chain de activos como NVDAx y SPYx, vinculados a Nvidia y al ETF del S&P 500 respectivamente.

Esos productos tampoco están disponibles para inversores estadounidenses.

La restricción muestra que la expansión de productos on-chain hacia ese mercado no depende únicamente de la tecnología ni de tener una licencia, sino de la clasificación legal de cada instrumento, la distribución y los controles aplicables.

Si Payward, con licencia de la CFTC en mano, todavía no puede ofrecer acciones tokenizadas a usuarios estadounidenses, la pregunta razonable es cuánto tardaría en habilitar futuros perpetuos apalancados, un producto considerablemente más complejo desde el punto de vista regulatorio.

Payward también construyó asociaciones con actores de finanzas tradicionales, incluido Nasdaq, mientras busca ampliar su presencia más allá del intercambio convencional de criptomonedas.

Qué riesgo implica invertir en HYPE

El riesgo específico de este rally es que está construido sobre expectativa regulatoria y no sobre un hecho consumado.

Camila Rossi, especialista en mercados de opciones y derivados, plantea la asimetría: "Cuando un activo sube 35% en una semana por reportes de conversaciones, el escenario positivo ya está en el precio".

"Si el acuerdo se confirma, el margen de suba adicional es menor de lo que la gente imagina. Si se cae o se demora, la corrección es completa. Es el clásico caso donde la relación riesgo-beneficio empeora justo cuando la narrativa se vuelve más atractiva", completa.

Rossi agrega el patrón que conviene monitorear: "Lo que hay que mirar en las próximas sesiones es si el volumen se sostiene o cae. Un rally de expectativa sin volumen creciente detrás suele revertir apenas aparece la primera noticia neutra".

Hay además un elemento paralelo que merece seguimiento. Las acciones de Hyperliquid Strategies, empresa de tesorería de HYPE cotizada en Nasdaq bajo el símbolo PURR, que aclaró ser independiente y no estar afiliada al protocolo, cerraron el miércoles 19 de agosto en u$s9,39, un 30,4% más, según Yahoo Finance.

Aproximadamente cuatro horas antes de que Trump hablara, alguien habría pagado unos u$s65.000 por 719 opciones de compra de PURR con strike de u$s8 y vencimiento en octubre. Según CNBC, esos contratos se compraron a unos u$s0,90 y cerraron a u$s2,45, con una ganancia no realizada cercana a u$s111.000.

Los datos de OptiView mostraron 2.575 opciones de compra negociadas con ese strike durante la sesión, frente a solo 67 contratos en interés abierto previo: más de 140 veces el promedio de 30 días del contrato. Los datos públicos disponibles no identifican al comprador ni demuestran que la operación se basara en información material no pública.