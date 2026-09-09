Polymarket, la plataforma montada sobre tecnología blockchain que ganó notoriedad global por canalizar pronósticos sobre comicios presidenciales, resoluciones de tasas de interés de la Reserva Federal y tendencias macroeconómicas, activó formalmente su plataforma de futuros perpetuos para operar petróleo crudo durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La herramienta incorpora contratos continuos sin fecha de vencimiento atados a las cotizaciones internacionales del crudo Brent y del West Texas Intermediate (WTI), habilitando un apalancamiento financiero de hasta 20 veces (20x).

El movimiento de la compañía se materializa en una coyuntura de extrema sensibilidad para la energía internacional: la cotización del barril trepó con fuerza y se aproxima a la barrera de los u$s100 en los mercados globales ante la escalada de ataques bélicos entre Estados Unidos e Irán en el estratégico estrecho de Ormuz, según reportó Infobae.

Frente a un escenario geopolítico donde las noticias militares ocurren fuera del horario bancario tradicional, la posibilidad de tomar coberturas o especular en tiempo real durante la noche o los fines de semana representa una disrupción directa sobre la operatoria de las plazas convencionales.

¿Cómo evolucionó la plataforma hacia el negocio de los instrumentos financieros reales?

La trayectoria de la compañía refleja una estrategia escalonada de captura de volumen y sofisticación de productos.

Según analizó el especialista financiero José del Palacio en sus canales oficiales, la apertura del trading de crudo representa "el paso más importante en la evolución de los prediction markets hacia instrumentos financieros reales".

"Polymarket empezó como un mercado para apostar sobre resultados de elecciones y eventos políticos. Después sumó eventos económicos, luego eventos de política monetaria, y ahora incorpora futuros perpetuos de commodities con los mismos mecanismos que los derivados de cripto", evaluó Del Palacio.

Para el analista, el esquema adoptado replica el modelo que utilizó en su momento Robinhood para democratizar la compraventa minorista de acciones: "Empezás con lo más simple y accesible y avanzás hacia instrumentos más complejos una vez que tenés la base de usuarios". Con u$s40.000 millones de valuación y trading 24/7, Polymarket está compitiendo directamente en el espacio que el Chicago Mercantile Exchange (CME) y los brokers de commodities tradicionales dominaron durante décadas", enfatizó el experto.

¿Qué trabas regulatorias y bancarias debió sortear en su camino de expansión?

El avance hacia el corretaje de derivados no estuvo exento de fricciones normativas y financieras en las principales plazas internacionales.

Tal como relevó iProUP previamente, la compañía enfrentó el bloqueo preventivo de sus operaciones en Francia por alertas en torno a la regulación de juegos de azar, al tiempo que debió restringir el acceso a usuarios residentes en territorio estadounidense a raíz de un acuerdo con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

A pesar de esos valladares, la plataforma consolidó un sendero de validación al lograr un importante triunfo regulatorio en los tribunales de los Estados Unidos que despejó su operatoria contractual. En paralelo, mientras el gigante JP Morgan cerró las cuentas transaccionales vinculadas a la firma pero comenzó a estructurar su eventual salida a bolsa, la conducción del protocolo avanzó en rondas corporativas para captar u$s1.000 millones de financiamiento institucional para blindar su balance.

La habilitación de contratos perpetuos fuera de los Estados Unidos ubica a la compañía en competencia directa con plataformas descentralizadas de derivados como Hyperliquid, marcando una nueva etapa donde los mercados de predicción y las finanzas tradicionales operan bajo las mismas reglas de liquidez.